Bernie Ecclestone, reținut în Portugalia! Ce au găsit polițiștii în avionul privat al fostului șef al Formulei 1

Bernie Ecclestone, reținut în Portugalia! Ce au găsit polițiștii în avionul privat al fostului șef al Formulei 1
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Sursa foto: Profimedia
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Bernie Ecclestone, fostul șef al Formulei 1, a fost reținut în Portugalia după ce polițiștii ar fi descoperit o pușcă la bordul avionului său privat. Omul de afaceri britanic, în vârstă de 95 de ani, a fost oprit de polițiști în timpul unui control de rutină. 

Bernie Ecclestone a fost reținut duminică, 7 septembrie, pe Aerodromul Tires din Cascais, în apropiere de Lisabona, după ce a aterizat în Portugalia cu avionul său privat.

Informația a fost publicată inițial de presa portugheză, care relatează că fostul șef al Formulei 1 avea asupra sa o pușcă. Reținerea a avut loc în timpul unei operațiuni de rutină.

Deocamdată, autoritățile portugheze nu au oferit detalii despre proveniența armei sau circumstanțele în care aceasta se afla la bordul avionului privat. Nu este clar nici dacă Ecclestone va fi pus oficial sub acuzare sau dacă va fi prezentat în fața unui judecător, scrie The Sun.

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Sursa foto: Profimedia

Bernie Ecclestone a mai fost reținut cu o armă în bagaj

Incidentul din Portugalia vine la aproximativ patru ani după ce fostul șef al Formulei 1 a trecut printr-o situație asemănătoare în Brazilia.

În mai 2022, Ecclestone a fost reținut pe Aeroportul Internațional Viracopos din Campinas, în apropiere de São Paulo, în timp ce se pregătea să plece cu un avion privat către Elveția.

În timpul controlului de securitate, autoritățile braziliene au descoperit în bagajul său un pistol LW Seecamp de calibrul .32, pentru care britanicul nu avea documentele necesare.

Sursa foto: Profimedia

Ecclestone a recunoscut atunci că arma îi aparținea, însă a susținut că nu știa că aceasta se afla în bagajul său. După plata unei cauțiuni, a fost eliberat și i s-a permis să-și continue călătoria spre Elveția.

Ulterior, omul de afaceri a minimalizat incidentul și l-a descris drept o întâmplare „mică și stupidă”, deși spunea că situația i-a creat numeroase probleme în timp ce încerca să se întoarcă în Europa împreună cu familia sa.

Bernie Ecclestone a controlat timp de mai multe decenii chestiunile comerciale ale Formulei 1 și a jucat un rol major în dezvoltarea drepturilor de televizare și în expansiunea internațională a competiției.

Ecclestone a condus afacerile Formulei 1 până în 2017, când Liberty Media a finalizat preluarea competiției, iar britanicul a fost înlocuit din funcția de director executiv.

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