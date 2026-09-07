Soția lui Cristiano Ronaldo a atras toate privirile la Veneția! Georgina Rodriguez a purtat bijuterii scumpe și un decolteu amețitor

Georgina Rodriguez a purtat bijuterii în valoare de peste 600.000 de euro! Sursa foto: Profimedia
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Georgina Rodriguez a atras toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția, unde a apărut într-o ținută îndrăzneață. Vedeta și-a lăsat sutienul acasă și a completat look-ul cu bijuterii extrem de scumpe. Află detalii!

Georgina Rodriguez, look îndrăzneț la Veneția

Soția lui Cristiano Ronaldo a întors toate privirile pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția, unde a participat la premiera filmului „Mr. Nelson, Did You Kill People?”. Aceasta a optat pentru o ținută bleumarin cu un decolteu adânc, potrivit The Sun. Vedeta nu a purtat sutien pe sub sacoul care avea un decolteu spectaculos și mâneci lungi.

Outfit-ul Gucci până în pământ, realizat din lână și cady de mătase, i-a scos în evidență silueta. Georgina și-a lăsat părul brunet desprins și a optat pentru un machiaj de zi care i-a evidențiat ochii.

Georgina Rodriguez a purtat bijuterii scumpe

Soția lui Cristiano Ronaldo și-a completat apariția spectaculoasă cu un colier strălucitor și bijuterii asortate. Accesoriile sale, realizate de casa italiană Pasquale Bruni, din colecția High Jewelry Rosina, ar depăși suma de 600.000 de euro. Piesele sunt confecționate din aur alb de 18 karate și au fost decorate cu diamante albe.

  • Georgina a purtat două inele în formă de semilună, care ar valora fiecare suma de 12.600 de euro.
  • Aceasta a mai purtat alte două inele din colecția Giardini Segreti, realizate din aur alb și diamante. Unul dintre ele valorează 13.800 de euro, iar al doilea 15.500 de euro.
  • Cerceii purtați, care s-au asortat cu restul bijuteriilor, ar costa 22.350 de euro.
  • Piesa de rezistență a acestui look a fost colierul la baza gâtului, decorat cu mai multe petale din diamante. Este un model unicat și nu are un preț oficial. Dar, potrivit presei din Italia, valoarea lui ar sări de 600.000 de euro.

În total, accesoriile purtate de Georgina Rodriguez la Veneția ar costa peste 676.850 de euro.

 

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A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

Soția lui Ronaldo, complimentată de fani

Vedeta a publicat mai multe fotografii pentru cei 78,4 milioane de urmăritori ai săi de pe Instagram cu look-ul ei. Postarea a fost însoțită de un mesaj simplu:

„A 83-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția.”

Fanii au complimentat-o imediat pentru apariția impecabilă:

„Atât de elegantă și frumoasă.”

„Este atât de frumoasă.”

„Elegantă.”

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