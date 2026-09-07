BRomania a „scanat” terasa degeaba! Ceva pare să-i fi dat planurile peste cap lui Matei Dima

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Dacă de obicei e înconjurat de domnișoare și rareori îl vezi singur, de data aceasta ceva i-a stricat planurile. CANCAN.RO l-a surprins pe BRomania într-o ipostază mai puțin obișnuită, la Utopia, unde a așteptat ca norocul să-i surâdă. Doar că… n-a fost să fie! Avem imagini care ridică multe semne de întrebare cu privire la starea de spirit a actorului!

Unul dintre cei mai râvniți burlaci din România a avut parte de o zi ceva mai liniștită decât ne-a obișnuit în ultima perioadă. CANCAN.RO nu l-a mai surprins pe actor în compania vreunei tinere focoase (sau a mai multor), în vreun club exclusivist, cum îl vedeam AICI, ci, de data aceasta, BRomania a rămas în Capitală. Mai exact, Matei Dima și-a făcut apariția la Utopia, unde, în loc să fie înconjurat de domnișoare, a preferat să savureze o cafea singur. Doar el și căștile în urechi!

Romania și-a băut singur cafeaua la Utopia

BRomania și-a băut singur cafeaua la Utopia

BRomania, singur și neliniștit la Utopia!

În timp ce stătea la masă, cu căștile în urechi (probabil asculta vreun discurs motivațional), actorul, „singur și neliniștit”, a început să privească atent în jur, de parcă ar fi căutat pe cineva. Pe cine? Ei bine, nici noi nu știm. Poate o cunoștință sau, de ce nu, poate chiar o nouă cucerire. Numai că, de data aceasta, socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. BRomania nu a întâlnit pe nimeni, iar după ce și-a băut cafeaua, și-a luat lucrurile și a plecat singur, pe jos, spre casă.

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Actorul pare că nu vrea să renunțe prea ușor la zilele de vară, așa că a ales o ținută nu atât de potrivită pentru sezonul de toamnă. Un tricou alb, larg, pantaloni scurți sport în nuanțe de roșu și albastru și o pereche de sneakers albi. Ca accesorii, Matei Dima a optat pentru o șapcă albastră, ochelari de soare, dar și un ceas la mână.

O ipostază atipică pentru Bromania

Dacă ne uităm puțin în „istoricul” său, ipostaza surprinsă acum de CANCAN.RO este una aproape atipică pentru BRomania. Fie că vorbim despre o blondă sau o brunetă, Matei Dima ne-a obișnuit să aibă mereu parte de companie feminină, iar locul nu prea a contat pentru actor.

La malul mării, de exemplu! Când. CANCAN.RO l-a surprins pe BRomania alături de o blondină căreia, vorba aceea, i-a ridicat moralul. Și cum „râsul face bine la toate”, Matei Dima a mizat, bineînțeles, pe cea mai sigură strategie pe care o are la îndemână… umorul. Glumele și buna dispoziție au fost ingredientele perfecte pentru a-i schimba blondinei starea de spirit, iar imaginile de atunci le puteți vedea AICI.

Însă, de data aceasta, scenariul a fost complet diferit! BRomania a ieșit la „vânătoare”, a scanat terenul, dar s-a întors acasă cu mâna goală.

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