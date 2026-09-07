BRomania a „scanat” terasa degeaba! Ceva pare să-i fi dat planurile peste cap lui Matei Dima

Dacă de obicei e înconjurat de domnișoare și rareori îl vezi singur, de data aceasta ceva i-a stricat planurile. CANCAN.RO l-a surprins pe BRomania într-o ipostază mai puțin obișnuită, la Utopia, unde a așteptat ca norocul să-i surâdă. Doar că… n-a fost să fie! Avem imagini care ridică multe semne de întrebare cu privire la starea de spirit a actorului!

Unul dintre cei mai râvniți burlaci din România a avut parte de o zi ceva mai liniștită decât ne-a obișnuit în ultima perioadă. CANCAN.RO nu l-a mai surprins pe actor în compania vreunei tinere focoase (sau a mai multor), în vreun club exclusivist, cum îl vedeam AICI, ci, de data aceasta, BRomania a rămas în Capitală. Mai exact, Matei Dima și-a făcut apariția la Utopia, unde, în loc să fie înconjurat de domnișoare, a preferat să savureze o cafea singur. Doar el și căștile în urechi!

BRomania, singur și neliniștit la Utopia!

În timp ce stătea la masă, cu căștile în urechi (probabil asculta vreun discurs motivațional), actorul, „singur și neliniștit”, a început să privească atent în jur, de parcă ar fi căutat pe cineva. Pe cine? Ei bine, nici noi nu știm. Poate o cunoștință sau, de ce nu, poate chiar o nouă cucerire. Numai că, de data aceasta, socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. BRomania nu a întâlnit pe nimeni, iar după ce și-a băut cafeaua, și-a luat lucrurile și a plecat singur, pe jos, spre casă.

Actorul pare că nu vrea să renunțe prea ușor la zilele de vară, așa că a ales o ținută nu atât de potrivită pentru sezonul de toamnă. Un tricou alb, larg, pantaloni scurți sport în nuanțe de roșu și albastru și o pereche de sneakers albi. Ca accesorii, Matei Dima a optat pentru o șapcă albastră, ochelari de soare, dar și un ceas la mână.

O ipostază atipică pentru Bromania

Dacă ne uităm puțin în „istoricul” său, ipostaza surprinsă acum de CANCAN.RO este una aproape atipică pentru BRomania. Fie că vorbim despre o blondă sau o brunetă, Matei Dima ne-a obișnuit să aibă mereu parte de companie feminină, iar locul nu prea a contat pentru actor.

La malul mării, de exemplu! Când. CANCAN.RO l-a surprins pe BRomania alături de o blondină căreia, vorba aceea, i-a ridicat moralul. Și cum „râsul face bine la toate”, Matei Dima a mizat, bineînțeles, pe cea mai sigură strategie pe care o are la îndemână… umorul. Glumele și buna dispoziție au fost ingredientele perfecte pentru a-i schimba blondinei starea de spirit, iar imaginile de atunci le puteți vedea AICI.

Însă, de data aceasta, scenariul a fost complet diferit! BRomania a ieșit la „vânătoare”, a scanat terenul, dar s-a întors acasă cu mâna goală.

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