Rebeca Toma a căzut și ea în… ispită! Bruneta de la Insula Iubirii a cedat în fața unei tentații greu de refuzat. CANCAN.RO a prins-o în fapt

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Așa se menține o siluetă de ispită, cu o comandă generoasă de la un fast-food! Rebeca Toma se pare că a uitat de regim și a cedat complet în fața poftelor. CANCAN.RO a surprins-o pe brunetă în timp ce își făcea poftele la mec, dar pe grabă.

Aceasta este noua ispită din sezonul 10 al Insulei Iubirii. Încă de la clipul de prezentare și din primele momente în care a pășit în Thailanda, băieții au întors instantaneu privirile asupra ei. Formele apetisante și atitudinea plină de încredere ale șatenei au stârnit reacții imediate în tabăra concurenților, aceștia fiind vizibil impresionați de noua prezență feminină venită să le testeze fidelitatea.

Adio dietă! Ispita nu şi-a refuzat plăcerile!

De altfel, Rebeca nu este la primul ei reality-show. A participat în trecut și la Casa Iubirii de pe Kanal D, de unde a fost însă descalificată în urma unui conflict cu o altă concurentă.

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Ispita Rebeca, aprovizionare de la Mc

Ne întoarcem acum la imaginile noastre unde Rebeca se pare că nu a avut chef de gătit și a dat o fugă până la mecul din Pipera. Vestimentația ei a fost compusă din pantaloni largi de trening negri, prinși în talie cu o eșarfă colorată în nuanțe de galben și portocaliu, papuci maro de la un brand celebru și un top negru care îi pune bine în evidență bustul generos. Cu părul ușor răvășit și o pereche de ochelari de soare la ochi, semn că probabil nu voia să fie recunoscută, aceasta a stat puțin de vorbă cu vânzătorul, după care a plecat în mare grabă.

Adio dietă pentru ispita noastră!

În vârstă de 24 de ani, ispita a petrecut o mare parte din viață în Italia, țară în care s-a stabilit alături de familia ei încă din copilărie. Acolo și-a făcut studiile și a început să își contureze stilul de viață, însă dorința de afirmare a readus-o în România. Înainte de a deveni cunoscută pe micile ecrane și de a capta atenția publicului, Rebecca a cochetat și cu modelingul. Din activitatea ei ca creator de conținut, focoasa șatenă reușește să își asigure un stil de viață lipsit de griji și extrem de activ în mediul online, acolo unde își promovează imaginea în fața comunității sale.

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