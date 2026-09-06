Narcis a fost doar o ispită: a sedus și s-a dus. Bianca Iotu a fost părăsită la bonfire-ul final!

Dacă Bianca Iotu și-a imaginat că apropierea de Narcis de la „Insula Iubirii” ar putea avea și un „happily ever after”, realitatea de acasă a ispitei ar fi fost ceva mai complicată. Sau, mai bine spus, mult mai simplă pentru el! CANCAN.RO a aflat că Narcis nu ar fi plecat deloc cu inima disponibilă în Thailanda. Ispita avea deja o iubită acasă, iar povestea lor era cât se poate de serioasă. Dovada? Sunt împreună și în prezent!

Potrivit informațiilor CANCAN.RO, Narcis era deja într-o relație încă din perioada în care purta discuțiile cu Antena 1 pentru participarea la noul sezon al emisiunii. Așadar, când și-a făcut bagajele pentru „Insula Iubirii”, ispita a plecat cu „dezlegare” de acasă! Iubita lui știa foarte bine ce presupune aventura din Thailanda și nu ar fi avut nimic împotrivă ca el să-și intre serios în rol.

Și aici lucrurile devin cu adevărat interesante! Cei doi ar avea o relație deschisă, iar iubita lui Narcis nu ar fi avut nicio problemă cu rolul pe care acesta urma să-l joace în show. Nici măcar apropierea intimă dintre el și Bianca Iotu nu ar fi produs vreun cutremur în cuplul de acasă. Din contră, după terminarea filmărilor, Narcis s-ar fi întors liniștit la iubita lui, care l-ar fi primit cu brațele deschise.

Iubita lui Narcis îl tratează ca pe un rege

Dar cine este femeia care privește lucrurile cu atât de multă relaxare? Din informațiile noastre, iubita lui Narcis activează în industria site-urilor pentru adulți și nu este deloc un nume oarecare în domeniu. Tânăra ar avea rezultate foarte bune, este apreciată în industrie și, recent, performanțele sale i-ar fi adus chiar și un premiu.

Iar succesul profesional pare că vine la pachet și cu multă generozitate în relație. Sursele CANCAN.RO dezvăluie că iubitei lui Narcis îi place să-l răsfețe. Cadouri, vacanțe și tot tacâmul!

Bianca Iotu a rămas cu buza umflată!

Ironia poveștii vine însă abia la finalul filmărilor. După apropierile dintre ei și după toate momentele petrecute împreună, Narcis ar fi fost cel care a pus punct oricărei posibilități ca povestea cu Bianca să continue și dincolo de camerele de filmat.

Potrivit informațiilor noastre, la finalul emisiunii, ispita i-ar fi dat elegant și fără scandal „papucii” Biancăi Iotu, apoi s-a întors la femeia care îl aștepta acasă.

Și nu doar că l-a așteptat, dar l-a și primit înapoi fără reproșuri. Până la urmă, când regulile sunt stabilite de la început, nici măcar „Insula Iubirii” nu mai pare atât de periculoasă!

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