Ramona Olaru a schimbat „meniul” pentru o noapte! Asistenta de la Neatza a ieșit cu fetele și a încins atmosfera până-n zori

Ramona Olăru a schimbat strategia! Frumoasa asistentă de la Neatza pare să fi ales, de această dată, o altă rețetă pentru o noapte de distracție, departe de tiparul cu care ne-a obișnuit. CANCAN.RO are imagini în exclusivitate și vă arată cum a decurs noaptea pentru vedetă.

Suntem deja obișnuiți cu aparițiile spectaculoase ale vedetei și cu efectul pe care îl are de fiecare dată când își face apariția în public. Ținutele sale nu trec niciodată neobservate, iar felul în care știe să atragă privirile este deja binecunoscut. Numai că, de această dată, povestea a fost puțin diferită.

Ramona Olaru, seară pe cinste în nordul Capitalei! Cine i-a fost alături până târziu

Seara de vineri a găsit-o pe vedetă la Biutiful, în Capitală, unde a ieșit să se distreze câteva ore. Iar cea care i-a ținut companie pe parcursul serii a fost Alina Hotulig, partenera sa de business și, totodată, prietena apropiată.

Se pare că cele două au ieșit ca fetele și au preferat să-și acorde timp pentru ele: mici bârfe, povești între prietene și, bineînțeles, mult dans. Fără prea multă bătaie de cap, doar o seară în care distracția a fost pe primul loc.

Ramona este într-o formă de invidiat și, pentru această ieșire, a ales o ținută sumară, numai bună pentru finalul de vară, cât timp temperaturile de afară încă permit apariții mai lejere. A optat pentru un top cu imprimeu leopard, cu spatele gol, croială asimetrică și material satinat, pe care l-a combinat cu o pereche de pantaloni scurți maro, cu detalii din dantelă.

Și-a lăsat părul liber, lejer, pe spate și a mers pe un machiaj mai degrabă natural, completând look-ul cu o pereche de pantofi tip papuci, cu toc. La capitolul accesorii, nu a lipsit geanta mică, neagră, cu lanț auriu, de la brandul său preferat.

Alina a mers pe o ținută la fel de relaxată, dar cu accente edgy: un tricou alb, din colecția lor, cu șnur într-o parte, o pereche de pantaloni scurți negri și, în picioare, o pereche de ciocate, tot negre.

Pe tot parcursul serii, Ramona a avut zâmbetul pe buze și s-a bucurat din plin de atmosferă. Din când în când, își mai verifica telefonul, fără să pară însă că lasă tehnologia să-i strice distracția. Chiar dacă în jurul ei nu s-a zărit vreo prezență masculină, mesajele primite ar fi putut să-i facă seara și mai frumoasă.

Vorba aia, „poate fata”, se aplică și în cazul Ramonei. Nu totul se rezumă la cuceriri, iar distracția este cu atât mai bună atunci când o împarți cu prietenii potriviți.

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