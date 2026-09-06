Ramona Olaru a schimbat „meniul” pentru o noapte! Asistenta de la Neatza a ieșit cu fetele și a încins atmosfera până-n zori

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Ramona Olăru a schimbat strategia! Frumoasa asistentă de la Neatza pare să fi ales, de această dată, o altă rețetă pentru o noapte de distracție, departe de tiparul cu care ne-a obișnuit. CANCAN.RO are imagini în exclusivitate și vă arată cum a decurs noaptea pentru vedetă.

Suntem deja obișnuiți cu aparițiile spectaculoase ale vedetei și cu efectul pe care îl are de fiecare dată când își face apariția în public. Ținutele sale nu trec niciodată neobservate, iar felul în care știe să atragă privirile este deja binecunoscut. Numai că, de această dată, povestea a fost puțin diferită.

Ramona Olaru, seară pe cinste în nordul Capitalei! Cine i-a fost alături până târziu

Seara de vineri a găsit-o pe vedetă la Biutiful, în Capitală, unde a ieșit să se distreze câteva ore. Iar cea care i-a ținut companie pe parcursul serii a fost Alina Hotulig, partenera sa de business și, totodată, prietena apropiată.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

Ramona Olaru, seară cu fetele în club

Se pare că cele două au ieșit ca fetele și au preferat să-și acorde timp pentru ele: mici bârfe, povești între prietene și, bineînțeles, mult dans. Fără prea multă bătaie de cap, doar o seară în care distracția a fost pe primul loc.
Ramona este într-o formă de invidiat și, pentru această ieșire, a ales o ținută sumară, numai bună pentru finalul de vară, cât timp temperaturile de afară încă permit apariții mai lejere. A optat pentru un top cu imprimeu leopard, cu spatele gol, croială asimetrică și material satinat, pe care l-a combinat cu o pereche de pantaloni scurți maro, cu detalii din dantelă.

Ramona Olaru și Alina au petrecut o seară ca între fete, cu multă voie bună, povești și distracție până târziu.

Și-a lăsat părul liber, lejer, pe spate și a mers pe un machiaj mai degrabă natural, completând look-ul cu o pereche de pantofi tip papuci, cu toc. La capitolul accesorii, nu a lipsit geanta mică, neagră, cu lanț auriu, de la brandul său preferat.
Alina a mers pe o ținută la fel de relaxată, dar cu accente edgy: un tricou alb, din colecția lor, cu șnur într-o parte, o pereche de pantaloni scurți negri și, în picioare, o pereche de ciocate, tot negre.

Pe tot parcursul serii, Ramona a avut zâmbetul pe buze și s-a bucurat din plin de atmosferă. Din când în când, își mai verifica telefonul, fără să pară însă că lasă tehnologia să-i strice distracția. Chiar dacă în jurul ei nu s-a zărit vreo prezență masculină, mesajele primite ar fi putut să-i facă seara și mai frumoasă.

Vorba aia, „poate fata”, se aplică și în cazul Ramonei. Nu totul se rezumă la cuceriri, iar distracția este cu atât mai bună atunci când o împarți cu prietenii potriviți.

NU RATA: Ramona Olaru și-a schimbat mașina. Vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani conduce acum un SUV de lux

CITEŞTE ŞI: Ramona Olaru, ca o panteră în dantelă la LOFT! Vedeta de la Neatza a scos la înaintare o ținută all black care i-a pus silueta în valoare

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Top 20 vedete care au muncit pentru siluetă, nu glumă! Iulia Vântur, Anna Lesko sau Roxana Ciuhulescu, în ipostaze memorabile
Top 20 vedete care au muncit pentru siluetă, nu glumă! Iulia Vântur, Anna Lesko sau Roxana Ciuhulescu, în ipostaze memorabile
Alina Pușcău, cea mai arzătoare dorință înainte de chimioterapie. Capet dezvăluie conversația pe care n-a putut s-o uite
Alina Pușcău, cea mai arzătoare dorință înainte de chimioterapie. Capet dezvăluie conversația pe care n-a putut s-o uite
Ce a făcut Adela Popescu înainte de Insula Iubirii. Soția lui Radu Vâlcan nu a pierdut timpul!
Ce a făcut Adela Popescu înainte de Insula Iubirii. Soția lui Radu Vâlcan nu a pierdut timpul!
Lovitură de teatru în dosarul lui Cristian Boureanu! Ce au decis procurorii, după ce tânăra de 23 de ani l-a acuzat de agresiune
Lovitură de teatru în dosarul lui Cristian Boureanu! Ce au decis procurorii, după ce tânăra de 23 de ani l-a acuzat de agresiune
Planurile PRO TV au fost date peste cap! Cum a pus câștigătorul de la Burlacii: Foc în Paradis mâna pe cei 50.000 de euro
Planurile PRO TV au fost date peste cap! Cum a pus câștigătorul de la Burlacii: Foc în Paradis mâna pe cei 50.000 de euro
NEWS ALERT. A fost CUTREMUR ÎN ROMÂNIA la primele ore ale dimineții! L-ai simțit?!
Mediafax
NEWS ALERT. A fost CUTREMUR ÎN ROMÂNIA la primele ore ale dimineții! L-ai simțit?!
Susținătorii și contestatarii lui Călin Georgescu, la un pas de bătaie la vizita fostului candidat la Vaslui. S-au împins și amenințat, iar poliția a intervenit
Gandul.ro
Susținătorii și contestatarii lui Călin Georgescu, la un pas de bătaie la vizita fostului candidat la Vaslui. S-au împins și amenințat, iar poliția a intervenit
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Prosport.ro
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Mirosul corpului se schimbă după 40 de ani. Substanța care îl provoacă nu dispare la duș
Adevarul
Mirosul corpului se schimbă după 40 de ani. Substanța care îl provoacă nu dispare la duș
Cât de mult va ninge în această iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este influența fenomenului Super El Niño
Digi24
Cât de mult va ninge în această iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este influența fenomenului Super El Niño
An școlar 2026-2027. Calendarul COMPLET al cursurilor și vacanțelor
Mediafax
An școlar 2026-2027. Calendarul COMPLET al cursurilor și vacanțelor
Corina Bud a pozat nud și a pus fotografia pe internet. Cum arată artista la 46 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Corina Bud a pozat nud și a pus fotografia pe internet. Cum arată artista la 46 de ani
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
Prosport.ro
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Metoda prin care Oana Roman a reușit să slăbească 15 kilograme în 6 luni. „Nu se poate altfel”
Click.ro
Metoda prin care Oana Roman a reușit să slăbească 15 kilograme în 6 luni. „Nu se poate altfel”
Toate modurile în care Vladimir Putin ar putea ataca Marea Britanie sau alte țări din Europa cu consecințe devastatoare
Digi24
Toate modurile în care Vladimir Putin ar putea ataca Marea Britanie sau alte țări din Europa cu consecințe devastatoare
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
Promotor.ro
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Celui mai scump iPhone i-ar putea lipsi funcții elementare
go4it.ro
Celui mai scump iPhone i-ar putea lipsi funcții elementare
Până și bebelușii învață mai ușor decât modelele AI
Descopera.ro
Până și bebelușii învață mai ușor decât modelele AI
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Susținătorii și contestatarii lui Călin Georgescu, la un pas de bătaie la vizita fostului candidat la Vaslui. S-au împins și amenințat, iar poliția a intervenit
Gandul.ro
Susținătorii și contestatarii lui Călin Georgescu, la un pas de bătaie la vizita fostului candidat la Vaslui. S-au împins și amenințat, iar poliția a intervenit
Câți bani sunt aruncați în fiecare an în celebra Fontana di Trevi?! SUMA ESTE AMEȚITOARE!
Mediafax Italia
Câți bani sunt aruncați în fiecare an în celebra Fontana di Trevi?! SUMA ESTE AMEȚITOARE!
Așa arată CASA DE DOAR 12.000 DE EURO! Vine la pachet cu tot ce trebuie
Mediafax Spania
Așa arată CASA DE DOAR 12.000 DE EURO! Vine la pachet cu tot ce trebuie
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.