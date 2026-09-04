Zodia care va trece printr-o grea încercare în iubire! Sanda Ionescu ne spune la ce să ne așteptăm începând cu 14 septembrie

Lilith intră în Capricorn și schimbă regulile jocului! Urmează o perioadă de aproximativ nouă luni în care fricile legate de bani, putere, statut, autoritate și siguranță vor fi scoase la suprafață. De la 14 septembrie 2026 până pe 11 iunie 2027, astrologul specialist FAS, Sanda Ionescu, vorbește despre o etapă a restricțiilor, a schimbărilor radicale și a confruntării cu propriile limite. Ce se poate întâmpla în România și în lume și care sunt fricile pe care fiecare zodie va trebui să le înfrunte? Vezi mai jos toate informațiile!

Intrarea lui Lilith în Capricorn deschide un capitol dominat de teme precum autoritatea, responsabilitatea, cariera, banii și structurile de putere. Dacă perioada anterioară a fost una a vorbelor și a tensiunilor acumulate, acest tranzit este asociat cu momentul în care lucrurile trebuie să se concretizeze, deciziile trebuie asumate, iar vechile probleme nu mai pot fi amânate. Potrivit astrologului Sanda Ionescu, Lilith în Capricorn își începe parcursul în semnul Capricornului de aproximativ 9 luni începând cu 14 septembrie până pe 11 iunie 2027.

Cine este Lilith?

Conform scrierilor din Tora și Zohar, Lilith este prima tovarășă a lui Adam. Este femeia nesupusă energiei masculine. Este energia feminină care nu se compară cu cea masculină, ci se percepe ca fiind egală.

A fost alungată de Adam atunci când a pierdut sarcina și, tocmai din acest motiv, este considerată protectoarea pruncilor care au pierdut contactul cu materia. „Lullaby” este cântecul de leagăn pe care toate mamele îl folosesc pentru a-și liniști bebelușul. În sânul mamei, Lilith sau Borbeloo. Nume folosite pentru a ne aminti de ea sunt Elisabeta, Lili și Lilibeth. Este energia primordială a emanației atunci când vorbim despre Creația Universală.

Ciclul lui Lilith este de 9: stă nouă luni într-un semn și își parcurge ciclicitatea în toate semnele zodiacale timp de nouă ani. Are revoluția pe harta nativilor la vârste care, adunate, dau cifra 9: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 și 81.

Lilith în Capricorn

În Capricorn, Lilith aduce principii rigide și impuneri. Dacă până acum am avut parte de multe vorbe, de acum vorbele se transformă în fapte.

Conform Sandei Ionescu, Lilith în Capricorn ne va forța să depășim standardele cu care am fost obișnuiți, iar problemele care vor apărea și care țin de autoritate trebuie rezolvate rapid, mai ales cele vechi. E nevoie să ne trezim și să acceptăm noua lume în care am intrat, însă cu maturitate și bazându-ne pe experiențele din trecut, cu un scop bine stabilit. Să învățăm din greșelile trecutului.

Poate aduce restricții sexuale și multă infertilitate la nivel macro, datorate unor decizii medicale din trecut sau unor impuneri privind numărul de copii dintr-o familie.

Orgoliile vor crește, iar oamenii se vor îndepărta și mai mult unii de alții, mai ales de cei autoritari și snobi. Aduce frica de autoritate, impuneri, șomaj masiv și, mai ales, prin trigonul pe care îl face cu Chiron în Taur, poate aduce provocări mari în ceea ce reprezintă resursele naturale, hrana și resursele financiare.

Vine cu sacrificii de statut, mai ales când vorbim despre bărbați care au familie, despre pierderea locului de muncă sau a funcției. Aduce frustrări: nu mai putem controla totul, iar dacă nu suntem pregătiți, vom fi controlați.

Treaba lui Lilith este să ne testeze frica, iar dacă lăsăm pământ fertil, ne acaparează. Ne invită, de această dată, să depășim frica materială, să ne detașăm de materie, însă să rămânem responsabili.

Poate aduce legi care ne impun anumite restricții ce să ne înlănțuie evoluția și speranța în viitor, statul în casă sau cheltuirea unei anumite sume de bani (restricții financiare), orașul de 15 minute , toate acestea ținând cont de faptul că Lilith în Capricorn vine și cu teama ce ține de siguranța teritorială.

Vor fi autorități care vor trece prin frica de a pierde puterea, mai ales că avem de-a face cu un nou fenomen politic. Se zdruncină totul din temelii pentru a se forma o nouă formă de conducere mondială, poate ceva mai impunătoare, cel puțin până în luna iunie 2027.

La nivel socio-politic

– Vom vedea noi debuturi în conducerea unor țări.

– Vor exista ieșiri din alianțe internaționale și alianțe teritoriale.

– Vor avea loc noi proteste în România împotriva Guvernului.

– Pot apărea ordonanțe de urgență și modificări ale Codului Penal.

– Vor ieși la lumină cei care au făcut abuz de serviciu din punct de vedere socio-politic.

– Vom asista la demisii în masă ale guvernanților și la moțiuni de cenzură.

– Fiecare țară își va dori mai multă putere și autonomie.

– Se pot închide anumite instituții, precum școli, și putem fi martori la măsuri de securizare teritorială.

– Pot fi interzise anumite călătorii către anumite țări.

– Pot avea loc teste nucleare și teste de rachete balistice.

– SUA poate fi destul de amenințată.

– Se vor face dezvăluiri despre agresiuni sexuale mai vechi, în care sunt implicate persoane cu autoritate, precum politicieni sau fețe bisericești.

– În România s-ar putea să mergem la referendum pentru suspendarea președintelui.

– O economie dezastruoasă, dusă până la faliment, poate lovi toate sectoarele vieții.

– Se poate prăbuși piața imobiliară, aceasta putând fi scânteia care ne va băga în criză.

– Noi bănci ar putea da faliment, declanșând o Criză Financiară Globală și începutul austerității.

– China se va anunța deja ca o mare superputere a lumii.

– S-ar putea să mai înceapă un nou război, pentru ca anumite țări puternice să își arate influența.

– Se va expanda enorm sfera tehnologiei și a monedei virtuale.

– România poate avea parte de recunoaștere logistică și diplomatică în conflictele globale.

Fricile lui Lilith în Capricorn pentru fiecare zodie

Berbec: Frica de a nu fi constrâns, de a nu i se îngrădi libertatea de acțiune și teama că eforturile profesionale îi vor fi blocate de șefi sau de sisteme mult prea rigide.

Taur: Frica de instabilitate materială, de pierderea resurselor, a banilor sau a siguranței pe care și-a construit-o cu greu în timp.

Gemeni: Frica de profunzime, de angajamente pe termen lung de care nu poate scăpa și teama de a pierde controlul asupra resurselor comune sau al secretelor financiare.

Rac: Frica de abandon, de respingere în relațiile apropiate și teama că partenerii sau ceilalți, în general, vor deveni reci, distanți și autoritari.

Leu: Frica de neputință în fața rutinei, teama de a nu face față cerințelor rigide de la locul de muncă și anxietatea legată de propria sănătate sau de un mediu profesional toxic.

Fecioară: Frica de haos, de pierderea controlului asupra propriilor creații sau a planurilor legate de copii și teama că bucuria și iubirea vor fi sufocate de prea multă asprime și seriozitate.

Balanță: Frica de instabilitate domestică, teama de a pierde un cămin sigur sau de a nu face față tensiunilor și moștenirilor ori responsabilităților venite din familie.

Scorpion: Frica de a nu fi înțeles, teama de blocaje în comunicare sau că propriile cuvinte și decizii locale vor stârni consecințe majore, greu de controlat.

Săgetător: Frica profundă de sărăcie, de lipsuri materiale și teama că nu va avea suficiente resurse pentru a supraviețui unei perioade de criză economică.

Capricorn: Frica de a pierde puterea, statutul sau controlul absolut, alături de teama că propria rigiditate îi va dărâma toate realizările de până acum.

Vărsător: Frica de necunoscut, de izolare și teama că propriile secrete sau vulnerabilități ascunse din subconștient vor ieși la suprafață fără a le putea opri.

Pești: Frica de a fi marginalizat, teama de a nu fi acceptat de grupuri sau de societate și anxietatea că visurile și idealurile sale de viitor se vor prăbuși sub greutatea realismului rece.

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