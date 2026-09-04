Aceasta este cea mai geloasă zodie din horoscop. Se implică total în relație și are așteptări mari

Aceasta este cea mai geloasă zodie din horoscop. Se implică total în relație și are așteptări mari
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Când vine vorba de iubire, fiecare semn zodiacal are propriul mod de a iubi și de a se raporta la partenerul de viață. În timp ce unii nativi tratează lucrurile cu lejeritate și lasă totul să evolueze firesc, alții simt nevoia să controleze și să știe în permanență ce se întâmplă cu persoana iubită. Printre aceștia din urmă se află și o zodie care poate deveni extrem de posesivă și geloasă atunci când se implică sentimental. Pentru acești nativi, iubirea înseamnă implicare totală, dar și un puternic sentiment de apartenență.

Conform specialiștilor, există mai multe semne zodiacale care pot manifesta un comportament teritorial în relațiile de cuplu. Atunci când țin cu adevărat la persoana de lângă ei, acești nativi pot avea așteptări foarte mari și pot reacționa atunci când simt că pierd controlul asupra unei situații. Însă, dintre toate semnele, Taurul se remarcă prin intensitatea cu care trăiește astfel de momente.

Taurul, cea mai geloasă zodie din horoscop

Taurii pot fi considerați cei mai geloși nativi ai zodiacului. Acești nativi dezvoltă sentimente puternice pentru partenerul de viață, iar în cazul unei relații serioase au tendința să devină extrem de autoritari. Atunci când decid să construiască un viitor alături de cineva, Taurii nu o fac superficial, ci se implică în totalitate.

Acești nativi își doresc stabilitate, siguranță și predictibilitate în cuplu, iar situațiile pe care nu le pot controla le pot provoca nesiguranță. Din acest motiv, reacțiile lor pot fi interpretate drept gelozie, deși, în anumite cazuri, în spatele acestui comportament se află mai degrabă teama de a pierde controlul asupra unei situații importante pentru ei.

„Taurul (n.r. este cel mai geloas semn zodiacal), pentru că atunci când se implică într-o relație de iubire sau când își dorește să construiască ceva cu o anumită persoană, are un nivel mare de așteptări și un puternic sentiment de apartenență. Taurul se implică cu totul într-o relație, iar atunci gelozia cred că îi vine de la o situație pe care el nu o mai poate controla.

Nu aș putea-o numi neapărat gelozie pe o persoană, aș numi-o mai degrabă gelozie pe o situație pe care el nu o poate controla. Deci este vorba despre control. Este destul de în control cu persoanele lângă care se simte bine sau cu care își propune să construiască ceva”, a explicat astrologul Gina Chiriac, în cadrul podcastului „Din Casă cu Annes”.

Așadar, pentru Tauri o relație serioasă vine la pachet cu multă implicare emoțională. Însă, tocmai această intensitate poate alimenta nevoia acestora de siguranță și comportamentul posesiv atunci când lucrurile nu mai par să fie sub control.

 

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