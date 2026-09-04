Party direct în catedrală. Un club va organiza evenimente chiar în celebra St. Paul Cathedral

St. Paul’s Cathedral a încheiat un acord pe patru ani cu clubul londonez Fabric pentru a găzdui o nouă serie de evenimente muzicale în interiorul celebrului lăcaș de cult.

Colaborarea transformă Fabric în partenerul exclusiv pentru evenimente muzicale până în 2030, cu un program de concerte ce va aduce artiști din zone și stiluri diferite în una dintre cele mai cunoscute clădiri ale capitalei.

Party direct în catedrală

Primul eveniment este programat pe 29 octombrie, însă numele artistului nu a fost încă anunțat. Cameron Leslie, cofondator Fabric, a descris colaborarea drept „o întâlnire extraordinară și neașteptată între două părți foarte diferite ale Londrei”. Sandra Lynes Timbrell, director de engagement al vizitatorilor la catedrală, a explicat că seria de concerte urmărește să atragă persoane care, în mod normal, nu ar vizita acest spațiu.

„Aceste evenimente prezintă talent de clasă mondială și creează experiențe de neuitat pentru public în unul dintre cele mai iconice spații ale Londrei”, a spus ea.

Un club va organiza evenimente chiar în celebra St. Paul Cathedral

Organizatorii afirmă că programul va include muzicieni din medii și discipline variate, iar scopul este ca publicul să interacționeze cu catedrala în „moduri noi și interesante”. Deși St Paul’s a găzduit concerte de-a lungul istoriei, tradiția s-a intensificat în anii ’50, iar din 2023 a început o tranziție către evenimente electronice și pop.

În 1958, cântărețul și activistul afro-american Paul Robeson a devenit primul artist de culoare care a performat în catedrală, susținând un recital în fața a 4.000 de oameni pentru strângerea de fonduri dedicate organizației Christian Action. În 2023, catedrala a găzduit primul său eveniment de muzică electronică, un concert al producătorului Ry X, care a revenit și anul următor.

Evenimentele au fost descrise adesea ca având o atmosferă spirituală și eterică, dat fiind contextul sacru, însă au existat și critici care consideră astfel de inițiative o abatere de la credința creștină. Silent disco-urile organizate în 2024 la Canterbury Cathedral au fost numite de unii „rave în naos”, iar o petiție pentru oprirea lor a strâns peste 1.600 de semnături.

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