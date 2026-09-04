Pro TV, schimbare de ultima oră. Postul se extinde, iar Voyo capătă un rol important

Pro TV, schimbare de ultima oră. Postul se extinde, iar Voyo capătă un rol important
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Pro TV îşi ajustează din nou publicul comercial după cinci ani de la ultima modificare, extinzând segmentul de vârstă de la 21-54 de ani la 20-60 de ani, pe acelaşi criteriu naţional ESOMAR ABCD.

Anunţul a fost făcut de Florin Alexandrescu, Chief Business Officer al companiei, în cadrul Press Day 2026, iar noul target va fi folosit oficial în vânzarea de publicitate începând de anul viitor.

Pro TV, schimbare de ultima oră

Schimbarea marchează a doua recalibrare importantă a publicului comercial în ultimii ani. În 2021, după peste două decenii în care vindea publicitate pe segmentul urban 18-49, Pro TV a trecut la targetul naţional 21-54 ABCD. Extinderea până la 60 de ani reprezintă o nouă repoziţionare în raport cu evoluţia consumului media.

„Începând de astăzi, vom comunica rezultatele de audienţă raportându-ne şi la acest target. Noul public-ţintă este cu 20% mai numeros decât cel anterior şi cuprinde 7,6 milioane de români activi: angajaţi, profesionişti independenţi, antreprenori şi acţionari. Oameni care participă direct la economie, iau decizii şi modelează societatea. Într-un cuvânt: România activă”, a declarat Florin Alexandrescu.

Modificarea vine pe fondul unor rezultate pe care Pro TV le consideră solide pentru televiziunea liniară. În primele şapte luni din 2026, postul şi-a crescut cota de piaţă cu 0,5 puncte pe întreaga zi, menţinând un avans de peste 50% faţă de principalul competitor. În intervalul Core Prime Time, 19:00-22:00, Pro TV a raportat o cotă de piaţă de 25,3%, cu o audienţă cu 75% mai mare decât cea a rivalului direct.

„Aceste rezultate vorbesc despre leadership, dar mai vorbesc despre ceva, despre capacitatea noastră de a înţelege cum se schimbă publicul din România”, a spus Alexandrescu.

Postul se extinde, iar Voyo capătă un rol important

În paralel, consumul digital devine un element central în strategia grupului. VOYO a depăşit 150 de milioane de ore vizionate în primele şapte luni ale anului, cu o medie de peste 100 de ore per utilizator. Volumul este de peste două ori mai mare decât cel din anul precedent şi de patru ori faţă de nivelul din prima jumătate a lui 2023. Conform companiei, orele urmărite pe VOYO reprezintă echivalentul a 12% din volumul de vizionare al Pro TV.

„VOYO nu mai este doar o extensie a televiziunii liniare, este un pilon important al ecosistemului nostru”, a afirmat Florin Alexandrescu.

Platforma joacă un rol tot mai mare şi în zona sportivă. Peste un milion de români au urmărit pe VOYO, în sezonul trecut, cea mai competitivă ligă de fotbal din lume. Pro TV anunţă investiţii continue în competiţii sportive şi în dezvoltarea VOYO Sport 1 şi VOYO Start.

Strategia generală a grupului este de a integra audienţele din televiziunea liniară, VOYO, site-urile proprii şi reţelele sociale într-un ecosistem unitar.

„Pentru voi, partenerii noştri, toate acestea înseamnă un avantaj concret: acces la audienţe premium pe fiecare ecran, prin canalele liniare PRO TV, VOYO, site-urile şi extensiile noastre din social media”, a spus Alexandrescu.

Conform datelor prezentate, conţinutul Pro TV ajunge la peste 95% din populaţia activă a României.

„Avem un avantaj clar în televiziunea de astăzi şi investim în televiziunea de mâine”, a concluzionat Florin Alexandrescu.

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