Schimbare de proporții la PRO TV! Unul dintre oamenii-cheie ai postului pleacă

Trustul PRO TV trece printr-o serie de schimbări importante. Dacă în ultima perioadă au plecat mai mulți oameni ai postului, acum, o altă figură importantă părăsește televiziunea.

Aleksandras Cesnavicius pleacă din funcția de Chief Executive Officer (CEO) al PRO TV. El a condus timp de 13 ani compania, iar anunțul cu privire la renunțarea la post a fost confirmat chiar de el prin intermediul unui comunicat. Bărbatul de origine lituaniană a vorbit în urmă cu ceva timp, cu entuziasm, despre viitorul canalului de televiziune. Noul șef al trustului este Tom Burger, fost Strategic Account Executive la Databricks.

Unul dintre oamenii-cheie ai postului PRO TV pleacă

Aleksandras Cesnavicius are 51 de ani și a lucrat timp de 13 ani la PRO TV. El avea o funcție importantă, pe care a preluat-o din data de 1 decembrie 2013. La acea vreme, avea deja o experiență de peste un deceniu în industria media internațională.

Lituanianul a condus una dintre cele mai mari companii online din țara sa de origine, dar a lucrat și pentru grupuri mondiale precum MTG și RTL. El a ocupat funcții de conducere și în televiziunile din Ungaria, Cehia, Slovenia și Lituania.

Acum, bărbatul a decis că este momentul pentru o schimbare, așadar, a transmis prin intermediul unui comunicat că colaborarea cu trustul PRO TV a ajuns la final.

Pentru mine a fost o adevărată bucurie tot ceea ce am reușit să construim împreună la PRO TV. Am avut privilegiul de a lucra alături de o echipă extraordinară și doresc să le mulțumesc tuturor pentru încredere și pentru colaborarea excepțională de-a lungul acestor ani. Sunt mândru că am reușit să consolidăm PRO TV și să dezvoltăm VOYO, transformându-le în branduri puternice, și sunt convins că telespectatorii, utilizatorii platformei și partenerii noștri vor continua să se bucure de producții la cele mai înalte standarde de calitate. Pentru mine începe acum un nou capitol, în care cu siguranță voi valorifica tot ceea ce am acumulat la nivel de experiență în calitate de CEO al PRO TV, a spus Aleksandras Cesnavicius.

Cine este noul șef al PRO TV

Funcția de conducere executivă a PRO TV îi revine acum lui Tom Burger. Acesta are în spate o experiență în domeniul tehnologiei și a analizei de date, ocupând în trecut funcția de Strategic Account Executive la Databricks. El a coordonat vânzările pe divizia de Communications, Media & Entertainment (CME).

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