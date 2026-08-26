Dana Roba o pune la punct pe Alișorii după ce a atacat-o în online: „Dacă mă mai jignește vreodată, merg la poliție”

Dana Roba face ce face și ajunge, din nou, în centrul atenției! Așa cum știm, make-up artista obișnuiește să fie foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram și Tiktok, acolo unde felul ei exuberant și nonconformist de a face lucrurile stârnește deseori reacții. De data aceasta, cea care a criticat-o sever pe Dana pentru modul în care aceasta lucrează în propriul salon este o tiktokeriță cunoscută sub numele de Alișorii. Tânăra, care și-a deschis și ea salon recent, a făcut declarații acide la adresa make-up artistei. Dana Roba însă îi dă replica tiktokeriței prin intermediul CANCAN.RO.

Dana Roba este foarte pasionată de ceea ce face și, așa cum știm, și-a deschis un salon de make-up în Timișoara. Blondina, care este extrem de activă pe rețelele de socializare, are programări de dimineața până seara, iar strategia ei de a filma aproape orice machiaj pare să fi dat roade. Dar, de fiecare dată există și reversul medaliei. Dacă unele sunt mulțumite de serviciile Danei, altele s-au declarat deranjate de felul în care aceasta se comportă cu clientele sale. Printre cei mai aspri critici ai make-up artistei se numără și tiktokerița Alexandra- Alișorii. Aceasta s-a declarat revoltată de modul în care Dana lucrează în salonul ei și de felul în care se comportă cu clientele, spunând că ea nu ar plăti niciodată pentru astfel de servicii. Replica Danei Roba nu a întârziat să apară.

Dana Roba, replică pentru tiktokerița Alișorii: „Se ceartă cu mine pentru publicitate”

După ce tiktokerița Alișorii a pus-o la punct pe Dana Roba și a declarat că ea nu și-ar dori niciodată să beneficieze de serviciile ei, situația a escaladat. Cunoscuta make-up artistă nu a stat cu mâinile în sân și îi răspunde rivalei sale, după declarațiile acide pe care aceasta le-a făcut la adresa ei.

„Face așa doar pentru publicitate, din acest motiv a ales să se certe cu mine. Eu nu mă cert cu nimeni, nu am nimic cu ea, nici nu știu cu ce să ocupă, nici nu mă interesează. Eu sunt mamă cu doi copii, îmi văd de viața mea, de munca mea, știe toată lumea ce fac. Nu sunt prostituată, muncesc de dimineața până seara și îmi cresc copiii singură”, a spus Dana Roba pentru CANCAN.RO.

Dana susține că motivul pentru care Alișorii a ales să o atace ar avea legătură cu faptul că și ea și-a deschis un salon recent. Aceasta crede că tiktokerița vrea să ăși facă reclamă pe munca și pe numele ei, căci oficial cele două nu ar avea nimic de împărțit.

„De ce să mă jignească online și să urle mereu la mine? De ce se leagă de mine personal? Nu înțeleg. Nu i-am făcut nimic. Dacă este vorba despre concurență, poate pentru că și-a deschis și ea salon acum, dar nici măcar nu lucrăm în același oraș. Eu sunt în Timișoara, ea este în Bucureșiti. Poate vrea să se vorbească despre ea și să devină mai cunoscută. Eu nu știu de ce are nevoie să se certe cu cineva. Eu sunt virală, mi-a crescut pagina foarte mult, dar nu vreau să cobor la nivelul ei. Sunt mamă a doi copii și trebuie să fiu un exemplu pentru copiii mei. Eu sunt mai mare decât ea cu 10 ani. Eu am doi copii, am arătat pe TikTok bonurile fiscale, muncesc corect, plătesc taxele și îmi văd de treaba mea, îmi întrețin familia. Eu, mamă singură, îmi permit să-mi țin copiii la școală privată, să am de toate, mă mențin deși sunt cu 10 ani mai mare decât ea, deci poate de asta stârnesc invidie”, a mai spus Dana Roba pentru CANCAN.RO.

Make-up artista pune piciorul în prag: „Dacă mă mai jignește vreodată, merg la poliție”

Dana Roba spune că ea are experiență de mulți ani în acest domeniu și an de an a muncit pentru a-și forma o clientelă. Vedeta spune că nu o consideră pe Alișorii o concurență pentru ea, dimpotrivă. Însă, Dana o avertizează pe tiktokeriță și spune că, în cazul în care atacurile și jignirile la adresa ei vor continua, aceasta este pregătită să ia măsuri legale în privința tiktokeriței.

„Nici dacă m-aș muta la București nu aș considera-o concurență, este loc sub soare pentru toată lumea. Eu, în Timișoara, am foarte multe cursante care lucrează în același domeniu ca mine și nu sunt invidioasă pe ele. Din contră, mă bucur pentru ele. Când eu nu mai am loc pentru cliente, le recomand cursantelor mele. Ea dacă mă mai jignește vreodată online, nu fac altceva decât să mă duc la poliție. Nu înțeleg ce are cu mine. De ce să mă jignească în online, urlă ca nebuna, nu știu de ce face asta?”, a mai declarat Dana Roba.

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