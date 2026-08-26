Noul iubit al Emei Oprișan are un trecut amoros controversat! Pe 10 iulie, Răzvan a fost cu o celebră tiktokeriță în vacanță

Noul iubit al Emei Oprișan are un trecut amoros controversat! Pe 10 iulie, Răzvan a fost cu o celebră tiktokeriță în vacanță
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Ema Oprișan, fosta parteneră a lui Răzvan Kovacs, este în centrul unui nou scandal amoros. În timp ce procesul de divorț cu tatăl fiicei sale este departe de a se încheia, bruneta s-a cuplat cu iubitul Georgianei Cernat, Gia, cunoscută publicului pentru activitatea în industria de videochat. Coincidență deloc de neglijat, Ema pare să aibă din nou un Răzvan în viața ei. CANCAN.RO vă prezintă în exclusivitate toate detaliile!

După ce Ema a confirmat că are pe cineva, toată lumea a vrut să afle cine este bărbatul care i-a cucerit inima și ce se ascunde, de fapt, în spatele noii povești de iubire. Noi am pus cap la cap toate informațiile și vă dezvăluim exact care este cursul poveștii. Până nu demult, Răzvan Popescu avea o relație cu Gia, mama copilul său. Totul părea să meargă bine între cei doi, dând impresia că relația lor este una solidă.

Deși pe 10 iulie, Gia se afișa fericită pe rețelele de socializare, punând poze din vacanță alături de iubitul ei, Răzvan Popescu, lucrurile par să se fi schimbat radical în doar câteva săptămâni. Ema Oprișan, încă Kovacs, a urcat pe contul ei de TikTok o fotografie cu noul partener.

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Ema Oprișan și iubitul Giei, noul cuplu din showbiz

Postarea a fost însoțită de un mesaj extrem de siropos și plin de subînțelesuri: „Într-o lume plină de, pământul nu se învârte în jurul tău, alege-l pe cel care ar învârti lumea întreagă doar pentru tine.” Fotografia din mașină postată de Ema îl înfățișează lângă ea pe nimeni altul decât tot pe Răzvan Popescu. Ba mai mult, Răzvan este destul de tandru și îi oferă noii sale cuceriri un sărut pe obraz. Zâmbetul de pe chipul Emei spune tot.

Două povești, același Răzvan

De-asemenea, cei doi, Răzvan Popescu și Ema, au fost văzuți destul de des în oraș, la întâlniri. Acum să înțelegem că Gia a fost părăsită de iubitul ei pentru fosta concurentă de la Insula Iubirii? Invitată într-un podcast, Ema a declarat că îl știe pe actualul Răzvan de mai mult timp. Mai exact, acesta a fost lângă ea în perioada în care a depus actele de divorț de Răzvan Kovacs.

Din relația cu Gia, Răzvan Popescu are un băiețel, iar acest lucru l-a apropiat, poate, și mai mult de Ema, care la rândul ei are un băiat dintr-o relație anterioară, nu cea cu actualul soț. Așadar, copiii nu reprezintă un impediment în noua lor poveste, deoarece amândoi știu deja ce înseamnă să crești un copil și ce responsabilități vin la pachet cu acest rol.

Acum nu știm exact ce explicații i s-au oferit Giei sau cât știe, cert este că aceasta simte o dezamăgire. Pe contul ei de Instagram, la story, Gia a postat un mesaj destul de dureros, dar clar intenționat: „Mereu trebuie să îți amintești că atunci când ai o inima frumoasă și intenții pure, tu nu pierzi pe nimeni, ei te pierd pe tine.”

Despre Răzvan Popescu știm că se ocupă cu tuning de mașini. Pasiunea pentru autoturisme se vede clar și pe pagina lui de social media, unde postează imagini cu mașini de lux și elemente din lumea auto. Poate că nu întâmplător prima fotografie postată alături de noua sa iubită a fost realizată în interiorul unei mașini, combinând astfel două dintre marile sale plăceri.

Acum nu știm ce o să fie, cum o să fie, ce au de gând să facă și cum se împart. Ideea este ca toată lumea să iasă OK din această ecuație și fără suferință, mai ales că la mijloc este vorba și despre copii.

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