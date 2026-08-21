Cum a ajuns Ema Oprișan să-l blocheze pe Răzvan inclusiv pe Revolut. Culisele unei separări intens mediatizate

Ema Oprișan, la podcastul lui Bursucu
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Ema Oprișan și-a deschis sufletul în cadrul unui podcast, acolo unde a vorbit despre fostul partener. Ea a recunoscut că l-a blocat pe Răzvan pe o aplicație bancară, iar motivul este unul neașteptat. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a povestit și despre ce a învățat-o mama ei. 

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs nu mai formează un cuplu de câteva luni. Aceștia sunt în plin proces de divorț, însă lucrurile nu sunt atât de simple precum păreau. Deși inițial au spus că vor continua să aibă o relație bazată pe respect, pentru copii, situația s-a schimbat radical. În cadrul podcastului lui Bursucu, fosta concurentă de la Insula Iubirii a explicat că l-a blocat pe toate rețelele de socializare, ba chiar și pe Revolut.

Ema Oprișan l-a blocat pe Răzvan Kovacs pe Revolut

Cei doi au încercat să repare relația de mai multe ori de-a lungul timpului. Cu toate acestea, ruptura finală s-a produs, iar acum sunt în plin divorț. Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au încercat să se înțeleagă pentru buna creștere a copiilor, însă au ajuns să se blocheze pe toate rețelele de socializare. Ba mai mult, bruneta, prezentă la podcastul lui Bursucu, a povestit că l-a blocat pe Revolut, pentru că îi dădea mesaje pe aplicație. Aceasta a considerat gestul unul nepotrivit, așadar a luat decizia neașteptată.

Pe Revolut este blocat, pentru că a început să îmi scrie acolo. Îmi scria acolo. Mi se pare absurd, a punctat Ema Oprișan la podcastul lui Bursucu.

De asemenea, ea a mai menționat că oamenii încă cred că a fost o femeie întreținută de Răzvan, lucru total neadevărat, după cum a precizat. Tocmai de aceea, a ales să îl blocheze pe tatăl fetiței ei.

Pentru că lumea încă consideră că eu am stat la Răzvan pentru că sunt o femeie care este întreținută, a spus ea.

Ce a învățat Ema Oprișan de la mama ei

Ema a vorbit și despre lucrurile importante pe care le-a învățat de la mama ei. Aceasta a mărturisit că a înțeles că trebuie să fie puternică, cu zâmbetul pe buze și mereu alături de cei mici.

Mama ne-a învățat așa: Nu trebuie să ajungi să îi ceri bărbatului doi lei ca să-ți cumperi un absorbant. Pentru copiii mei mi-am dorit să fiu cum m-a învățat mama. Să fiu puternică, să fiu acolo mereu pentru ei, să le zâmbesc non-stop chiar dacă sufletul îmi plânge, a mai adăugat Ema.

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