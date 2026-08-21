Orașul din România în care vor fi 44 grade Celsius la umbră (50 la soare) săptămâna viitoare. Avertismentul meteorologilor Accuweather

Orașul din România în care vor fi 44 grade Celsius la umbră (50 la soare) săptămâna viitoare. Avertismentul meteorologilor Accuweather
Prognoza meteo
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Ultima lună de vară vine cu un nou episod de căldură extremă, iar unul dintre cele mai afectate orașe din România ar putea fi Calafat, județul Dolj. Potrivit prognozei meteo prezentate de AccuWeather, temperaturile vor urca din nou la valori greu de suportat. Săptămâna viitoare este estimată o maximă de 44 de grade Celsius.

Potrivit prognozei, marți, 25 august, ar urma să fie cea mai călduroasă zi din interval. Temperaturile pot ajunge la 44°C. Căldura se menține și în zilele următoare, cu 41°C pe 23 august, 37°C pe 24 august și valori de 38°C pe 26 și 27 august. Spre finalul săptămânii, temperaturile cresc din nou, fiind prognozate maxime de 42°C atât pe 28, cât și pe 29 august.

Val de căldură în Calafat

Nici zilele imediat următoare nu sunt deloc blânde. Datele transmise pentru Calafat indică temperaturi cuprinse între 39 și 41°C în următoarele două zile, ceea ce înseamnă că locuitorii din sud-vestul țării vor avea parte de o perioadă caniculară prelungită. O altă prognoză disponibilă pentru Calafat indică, pentru 20 august, o maximă de aproximativ 40°C.

O schimbare a vremii este așteptată începând de duminică, când temperaturile ar putea coborî până la 34°C, iar atmosfera va deveni mai instabilă. Sunt posibile averse slabe, cu o probabilitate de aproximativ 36%. Ploile sunt prognozate să apară de duminică și să se extindă până marți.

Vântul nu pare să fie suficient de puternic pentru a face căldura mai ușor de suportat. Viteza medie este estimată la aproximativ 14 km/h, astfel că rafalele moderate ar putea aduce doar un răgaz temporar în timpul zilelor toride.

44°C la umbră, iar la soare senzația poate fi mult mai apăsătoare

În următoarele zile, temperaturile se mențin la valori foarte ridicate. Pentru 20 și 21 august sunt prognozate maxime de 41°C, în timp ce pe 22 august acestea ar urma să ajungă la 40°C. Duminică, 23 august, sunt estimate din nou 41°C, iar luni, 24 august, temperatura ar putea scădea până la 37°C.

Pe 25 august este prognozată cea mai ridicată temperatură din această perioadă, cu o maximă de 44°C. În zilele de 26 și 27 august, valorile termice ar urma să scadă până la 38°C. Însă căldura revine spre finalul săptămânii, când sunt anunțate maxime de 42°C pe 28 și 29 august. O răcire considerabilă este estimată abia pe 31 august, când temperaturile ar putea coborî la 27°C, concomitent cu apariția precipitațiilor.

Este important de menționat că temperaturile anunțate în prognozele meteo sunt măsurate în condiții standard, la umbră și în spații special amenajate. În schimb, suprafețele aflate direct sub razele soarelui, precum asfaltul, mașinile sau acoperișurile, pot ajunge la temperaturi mult mai mari.

Calafatul are un istoric al temperaturilor extreme, orașul fiind supranumit chiar „Sahara României” din cauza valorilor termice foarte ridicate înregistrate aici.

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