Prognoza meteo azi, 21 august 2026. Valul de căldură se intensifică în România. Temperaturile se apropie de recordurile absolute ale lunii august

România intră vineri, 21 august, într-o nouă etapă a valului de căldură, iar vestul și nord-vestul țării vor fi cele mai afectate. Temperaturile se vor apropia de recordurile absolute pentru luna august, cu maxime care pot ajunge la 40 de grade. Caniculă va fi și în sud, în timp ce pe litoral temperaturile vor rămâne mult mai suportabile. În București sunt așteptate aproximativ 37 de grade.

Vremea în România

Conform prognozei ANM, valul de căldură se va intensifica în toate regiunile țării, iar cele mai ridicate temperaturi vor fi înregistrate în vest și nord-vest. Aici, maximele vor ajunge la valori comparabile cu recordurile lunare absolute ale lunii august.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și podiș.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 26-27 de grade pe litoral și aproximativ 40 de grade în Câmpia de Vest. Valori apropiate de 40 de grade sunt posibile, cu totul izolat, și în sudul și sud-vestul Olteniei.

Noaptea va rămâne foarte caldă în numeroase zone. Minimele vor coborî până la aproximativ 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali, dar vor rămâne la 24 de grade în Dealurile de Vest. În regiunile intracarpatice, local în sud-vest și izolat în restul țării va fi noapte tropicală.

Vremea pe regiuni

Vremea în nord și vest

Vestul și nord-vestul României vor fi polul căldurii. În Banat și Crișana, temperaturile vor urca spre 38-40 de grade, iar în Câmpia de Vest se pot atinge valori comparabile cu recordurile absolute ale lunii august.

Cerul va fi predominant senin, însă vântul va avea temporar intensificări în sudul Banatului și pe arii restrânse în Crișana, cu rafale care vor ajunge în general la 40-50 km/h.

Nopțile vor fi foarte calde, în special în Dealurile de Vest, unde minimele pot rămâne în jurul valorii de 24 de grade.

Vremea în sud și sud-est

În sudul țării va fi o zi caniculară, cu temperaturi care vor ajunge în general la 35-38 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat, iar în zonele de câmpie indicele temperatură-umezeală va atinge sau va depăși pragul critic.

Cerul va rămâne mai mult senin în timpul zilei. Spre a doua parte a nopții, în regiunile sud-estice vor apărea pe arii restrânse nori joși și, izolat, ceață.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va avea parte de una dintre cele mai fierbinți zile ale perioadei. Temperaturile vor urca frecvent spre 36-39 de grade, iar în sudul și sud-vestul regiunii sunt posibile, cu totul izolat, valori în jurul pragului de 40 de grade.

Cerul va fi predominant senin, iar precipitațiile vor lipsi. Local, noaptea va fi tropicală, temperaturile menținându-se ridicate mult timp după apus.

Vremea în est și nord-est

În Moldova, valul de căldură se va resimți puternic, chiar dacă temperaturile nu vor ajunge la valorile extreme din vest. Maximele se vor situa în multe zone în jurul valorilor de 33-36 de grade.

Cerul va fi mai mult senin, însă vântul va avea intensificări temporare pe parcursul zilei, cu rafale de aproximativ 40-50 km/h.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

Și Transilvania va resimți intensificarea valului de căldură, cu temperaturi care vor depăși local 35 de grade. La Cluj-Napoca, de exemplu, sunt prognozate aproximativ 35-36 de grade.

La munte situația va fi ceva mai suportabilă. În orele amiezii vor apărea înnorări trecătoare, în special în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, însă prognoza nu indică precipitații importante.

La altitudini mari, vântul va avea intensificări, cu rafale care pot ajunge la 40-50 km/h. În depresiunile Carpaților Orientali se vor înregistra și cele mai scăzute temperaturi ale nopții, în jurul valorii de 9 grade.

Vremea în Dobrogea și zona Mării Negre

Litoralul va scăpa de temperaturile extreme care vor afecta vestul și sudul țării. Maximele vor fi de aproximativ 26-27 de grade pe litoral, astfel că diferența față de Câmpia de Vest poate ajunge chiar și la 13-14 grade.

În Dobrogea, temperaturile vor fi mai ridicate pe măsură ce ne îndepărtăm de mare. Cerul va fi predominant senin în timpul zilei, iar vântul va avea temporar intensificări, cu rafale de 40-50 km/h.

În a doua parte a nopții vor apărea pe alocuri nori joși și ceață.

Vremea în București

Capitala va avea parte de o zi caniculară. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 37 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi senin în cea mai mare parte a intervalului, cu unele înnorări în a doua parte a nopții, iar vântul va sufla slab.

Noaptea va aduce o oarecare răcorire, temperatura minimă urmând să se situeze între 16 și 18 grade.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: va fi o zi foarte caldă și predominant senină, cu o temperatură maximă de aproximativ 35-36 de grade și o minimă în jurul valorii de 18-20 de grade.

Timișoara: se va afla printre cele mai fierbinți mari orașe ale țării. Sunt așteptate aproximativ 38 de grade la amiază, în condiții de cer predominant senin, iar minima va fi de aproximativ 21-24 de grade.

Iași: vremea va fi călduroasă spre caniculară, cu temperaturi maxime în jurul valorilor de 34-36 de grade. Noaptea, valorile termice vor coborî spre aproximativ 18-21 de grade. Vântul va avea temporar intensificări.

Craiova: canicula va domina întreaga zi, iar maxima se va apropia de 38-39 de grade. Minima nopții va rămâne în jurul valorilor de 20-22 de grade.

Constanța: influența Mării Negre va ține temperaturile mult sub cele din restul țării. Maxima va fi de aproximativ 26-27 de grade, iar minima se va situa în jurul valorilor de 20-22 de grade. Vântul va sufla temporar mai intens.

Brașov: temperaturile vor urca spre aproximativ 32-34 de grade în timpul zilei, însă noaptea va fi considerabil mai răcoroasă, cu minime în jurul valorilor de 13-16 grade.

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