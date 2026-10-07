Cât costă o noapte de cazare la hotelul de lux din Marrakech unde Daniela Iliescu și Culiță Sterp s-au cazat de ziua influencerei

Culiță Sterp a băgat mâna adânc în buzunar pentru ziua Danielei Iliescu! Influencerița a împlinit 33 de ani, iar cadoul a fost unul pe măsură: o escapadă de lux în Marrakech. Cei doi au ales un resort exclusivist, unde răsfățul vine la pachet cu o notă de plată pe măsură. Iar când s-a aflat cât poate costa o singură noapte, lucrurile au devenit și mai interesante.

După câteva zile prin Milano, Daniela și Culiță au luat-o spre Maroc. Destinația era una pe care soția artistului voia de mult să o bifeze, iar Culiță s-a ocupat ca dorința să devină realitate. Numai că surpriza vine când te uiți la cazare.

Daniela Iliescu, răsfățată de Culiță Sterp

Cei doi au ales un resort de lux din Hivernage, una dintre zonele cunoscute ale Marrakech-ului. Și, dacă tot era ziua Danielei, s-au dus direct la nivelul următor. Hotelul are 209 unități de cazare: camere, suite și chiar riaduri private. Decorul este spectaculos, cu mozaicuri marocane, lemn sculptat și băi finisate cu marmură.

Mai sunt și piscinele, grădinile și un spa de aproximativ 2.500 de metri pătrați. Pe scurt, Daniela n-a primit o simplă cameră de hotel. A primit răsfăț cu de toate.

În anumite perioade din octombrie 2026, o noapte începe de pe la 700-800 de euro. Dar dacă alegi anumite camere și prinzi date mai scumpe, nota poate să sară de 2.000 de euro pentru o singură noapte.

Da, o singură noapte. Practic, pentru o escapadă aniversară de fițe, Culiță poate lăsa la hotel o sumă cu care alții își plătesc o vacanță întreagă. Și asta doar pentru cazare. Că după ce ai intrat în hotelul de lux, mai apar și restul: mâncare, băutură, plimbări, shopping și toate micile „nimicuri” care, la final, fac gaură serioasă în portofel.

Au ratat avionul din cauza lui Culiță

Și ca să fie tacâmul complet, vacanța n-a început chiar perfect. Manelistul și-a uitat pașaportul la hotelul din Milano. Rezultatul? Au pierdut avionul spre Marrakech.

Au cumpărat alte bilete și au mai tras o tură prin Milano, unde artistul a profitat de ocazie pentru shopping. Tot răul spre bine, până la urmă. Culiță a recunoscut gafa chiar în mesajul pe care i l-a dedicat soției de ziua ei și a făcut haz de necaz.

„La mulți ani, dragostea vieții mele! Te iubesc și îți mulțumesc pentru tot ce am realizat alături de tine, în special pentru familia noastră și pentru copiii noștri! Ești cea mai bună soție, iubită, mamă și prietenă! Lângă tine am trăit cei mai frumoși ani din viața mea de până acum și tot lângă tine vreau să rămân până la final. Vreau să îmbătrânim împreună, să avem grijă unul de celălalt și, mai ales, să avem grijă de iubirea noastră! Ești femeia lângă care am evoluat cel mai frumos și alături de care am descoperit fericirea și iubirea adevărată! De ziua ta îți doresc, înainte de toate, sănătate, ca să ne putem bucura împreună de tot ce am construit și realizat! Iar pentru că știu cât de mult îți place să călătorești, cadoul meu pentru tine anul acesta este o vacanță într-un loc unde știu că îți doreai foarte mult să ajungem! Problema e că am pierdut avionul, tot din cauza mea, pentru că mi-am uitat pașaportul la hotel. Dar poate așa a trebuit să fie… poate aveau ceva planuri necurate piloții ăia. Ce să zic și eu acum ca să mă scuz? Important e că am luat bilete pentru următorul zbor, de diseară. Până atunci, ne mai plimbăm puțin prin aeroport. Glumesc! Mergem înapoi în Milano la shopping! Am început ziua ta puțin cu stângul, iubirea mea, dar până la urmă o să fie bine! Te iubesc mult! La mulți ani încă o dată, nevasta mea cea mai frumoasă și dragostea mea cea mai mare!”, a fost mesajul postat de Culiță Sterp pe Instagram.

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