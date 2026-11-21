Momente tensionate în ediția din 21 noiembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii. Deranjată de gălăgia făcută de unele dintre ispitele masculine în zori, Nattasha Black a ieșit din dormitor și a avut o reacție pe măsură, spre surprinderea celor din vilă.

După o perioadă plină de petreceri și activități, oboseala și-a spus cuvântul pentru unele dintre concurente. Nattasha Black și Bianca Ghiurcă se odihneau atunci când liniștea dimineții a fost întreruptă de muzica dată la volum ridicat de câteva ispite masculine care continuau distracția.

Nattasha Black, deranjată de petrecerea ispitelor masculine la ora 6 dimineața

Trezită brusc din somn, Nattasha Black a ieșit din cameră pentru a afla de unde venea zgomotul. Concurenta a descoperit că mai multe ispite masculine se plimbau prin curtea vilei cu o boxă portabilă din care răsuna muzica, semn că petrecerea nu se încheiase pentru ei.

Ulterior, la testimonial, concurenta a explicat situația prin care a trecut.

„La 6 dimineața s-au trezit burlacii că ei mai chefuiesc”, a spus Nattasha.

Și Bianca Ghiurcă a povestit cum a asistat la întreaga scenă din interiorul vilei.

„Am zis mamă, stai să vezi acum. M-am dus repede la perdea și am văzut-o trecând. A fost ceva divin!”, a declarat aceasta.

Concurenta a confiscat boxa după ce a fost trezită din somn

Vizibil nemulțumită de situație, Nattasha a decis să intervină. Aceasta le-a luat boxa băieților și le-a adresat mai multe reproșuri, deranjată că nu se putea odihni după nopțile pline de activități din competiție.

Mai târziu, bruneta a recunoscut că reacția sa a fost una impulsivă.

„Când mi-am coborât sfinții, vai ce am scos pe gură!”, a mărturisit concurenta.

Cu toate acestea, gestul ei nu i-a făcut pe băieți să renunțe la distracție.

Tachinările au continuat și după intervenția lui Nattasha

Chiar dacă au rămas fără boxă, ispitele masculine au continuat să provoace reacții în vilă. Pentru a le enerva și mai mult pe concurente, acestea au mers și au sunat gongul, amplificând tensiunea creată de incidentul de la primele ore ale dimineții.

Bianca Ghiurcă a comentat ulterior întreaga întâmplare în cadrul testimonialului.

„Trei gândaci de bucătărie s-au trezit să dea drumul la muzică la 6 dimineața și să sune gongul”, a dezvăluit concurenta.

Incidentul a fost adus ulterior în discuție și în fața lui Radu Vâlcan, înainte ca participanții să își facă alegerile pentru dream date, în ediția din 21 noiembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii.

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