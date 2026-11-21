Prețurile practicate la târgurile de sezon continuă să stârnească reacții în rândul vizitatorilor, iar Târgul de Crăciun din Craiova nu face excepție. Alberto, concurent cunoscut publicului după participarea la Survivor 2026, a împărtășit cu urmăritorii săi cât a plătit pentru câteva preparate cumpărate în cadrul evenimentului, iar sumele afișate au atras imediat atenția.

Aflat printre miile de persoane care au ales să viziteze Târgul de Crăciun din Craiova, Alberto de la Survivor 2026 a testat oferta gastronomică disponibilă la standurile amenajate în centrul orașului. Tânărul a arătat prețurile pe care le-a achitat pentru produsele cumpărate, iar costurile nu au trecut neobservate.

Cât a costat un simplu cârnat

Printre produsele achiziționate de Alberto s-a numărat și o porție formată dintr-un cârnat și cartofi prăjiți. Pentru această combinație, fostul concurent de reality show a plătit 35 de lei.

Deși astfel de preparate sunt nelipsite de la târgurile de Crăciun din întreaga țară, mulți vizitatori compară prețurile cu cele practicate în restaurante sau fast-food-uri și consideră că mesele servite la astfel de evenimente au devenit din ce în ce mai costisitoare.

În ultimii ani, organizatorii și comercianții au explicat creșterea tarifelor prin majorarea costurilor cu materia primă, transportul, utilitățile și taxele aferente participării la evenimente de amploare.

40 de lei pentru un kebab

Pe lângă porția cu cârnat și cartofi prăjiți, Alberto a cumpărat și un kebab. Pentru acesta, nota de plată a fost de 40 de lei.

Diferențele de preț dintre produsele alimentare comercializate la târgurile de sărbători și cele disponibile în alte locații sunt adesea dezbătute în mediul online. Totuși, mulți vizitatori aleg să plătească aceste sume pentru experiența completă oferită de eveniment, care include decorurile tematice, atmosfera festivă și diversele atracții pregătite pentru public.

Târgul de Crăciun din Craiova este considerat unul dintre cele mai populare evenimente de acest tip din România, atrăgând anual turiști din mai multe zone ale țării, dar și din străinătate.

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