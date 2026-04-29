Alberto Hangan, de la Survivor, pune „tunurile” pe Gabi Tamaş: „Un ipocrit”

De: David Ioan 29/04/2026 | 13:56
Alberto Hangan a rememorat experiența trăită la Survivor, după ce a devenit primul concurent eliminat în etapa de după Unificare.

Actorul a vorbit deschis despre atmosfera din competiție și despre modul în care i-a perceput pe unii dintre colegi, menționând că, în opinia lui, Gabi Tamaș a avut un comportament ipocrit.

Acesta a explicat că, deși a încercat să nu critice pe nimeni, finalul parcursului său în concurs l-a făcut să vadă anumite lucruri diferit. Hangan a povestit că fostul fotbalist l-a sfătuit să discute cu alți concurenți pentru a obține voturi, în timp ce, susține el, strategia de eliminare era deja stabilită.

„De obicei, prefer să nu vorbesc urât despre alte persoane pentru că nu știu care le-a fost experiența de viață, dar pe final m-a enervat un pic Gabi. Aș spune că el este ipocrit, pentru că toate strategiile erau făcute să ies afară, iar el spunea că trebuie să mai vorbesc cu unul, cu altul să mai fac, să câștig niște voturi, iar eu știind că era deja pus totul la cale să ies afară… Asta a fost un pic. Mulți oameni m-au blamat că nu am dat mâna cu colegii după ultimul joc de imunitate individuală, dar eu știam că dacă îl pierd, o să intru la duel”, a declarat actorul.

Întrebat pe cine a considerat cu adevărat prieten în competiție, Alberto Hangan l-a menționat pe Lucian Popa, concurentul cu care a ajuns la duelul decisiv. El a adăugat că Lucian Popa și Patrice au fost, din punctul său de vedere, cei mai loiali oameni din echipă.

„Ar fi Luci și Patrice. Nu era contextul neapărat să te facă să fiu corect, eu am încercat să fiu cât mai corect, din punctul meu de vedere, nu mi-a venit niciun nume să spun corect”, a mai spus Hangan.

Actorul a subliniat că a încercat să rămână echilibrat și corect pe tot parcursul competiției, chiar dacă situațiile tensionate și strategiile de grup au influențat inevitabil dinamica dintre concurenți.

