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Somnul de 8 ore nu garantează odihna completă. Obiceiul banal care îți poate afecta creierul noaptea

De: Emanuela Cristescu 15/06/2026 | 08:38
Somnul de 8 ore nu garantează odihna completă. Obiceiul banal care îți poate afecta creierul noaptea
Sursa foto: Freepik
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Mulți români trăiesc cu iluzia că o noapte întreagă de somn le garantează energie maximă pentru a doua zi, însă realitatea este complet diferită. O analiză de ultimă oră aruncă în aer tot ce știam despre odihnă!

Se pare că faimoasa licoare neagră, pe care majoritatea o consumă în fiecare dimineață, ne sabotează creierul chiar și atunci când credem că dormim ca niște prunci!

De ce te trezești obosit după 8 ore de somn

Oamenii de știință au folosit aparate de ultimă generație pentru a monitoriza activitatea cerebrală și au descoperit o anomalie șocantă. Chiar dacă reușești să adormi imediat și nu te foiești deloc în pat timp de opt ore, cafeaua acționează din umbră. Aceasta modifică radical impulsurile de intensitate scăzută ale creierului, făcându-l să funcționeze ca și cum ai fi pe jumătate treaz, fără ca tu măcar să îți dai seama.

Cercetătorii avertizează că faza profundă a somnului, cea responsabilă cu refacerea completă a mușchilor și cu resetarea sistemului nervos, este grav perturbată. Chiar dacă impresia ta personală este că te-ai odihnit, testele medicale arată că organismul nu își reîncarcă bateriile la potențial maxim.

Partea și mai bizară este că nu contează doar băutura savurată la ore târzii. Cercetătorii susțin că doza totală acumulată pe parcursul întregii zile este cea care dictează calitatea nopții. Pentru anumite persoane sensibile, simplul obicei de a bea o cană de cafea la primele ore ale dimineții poate lăsa urme adânci în creier până la miezul nopții.

De asemenea, reacția la cofeină nu este aceeași pentru toată lumea. Contează mult:

  • Moștenirea genetică și viteza de ardere a caloriilor
  • Vârsta exactă și nivelul zilnic de stres
  • Stadiul de epuizare acumulată de-a lungul săptămânii

Cercul vicios care te distruge fără să știi

Cercetarea scoate la iveală un mecanism extrem de periculos în care cad milioane de oameni. Intri într-un labirint fără ieșire: folosești un stimulent ca să treci peste starea de moleșeală din timpul zilei, însă acesta îți macină calitatea odihnei din timpul nopții. Următoarea zi te trezești și mai epuizat, simțind o nevoie disperată de o doză și mai mare pentru a putea funcționa la birou sau la volan.

Această capcană este extrem de riscantă mai ales pentru cei care au joburi solicitante, unde fiecare secundă de atenție contează, dar și pentru sportivii care trag din greu la antrenamente. Medicii recomandă prudență maximă și monitorizarea atentă a propriului corp.

Să nu uităm că degradarea odihnei de noapte lasă urme adânci pe termen lung: distruge capacitatea de memorare, ne strică buna dispoziție, pune la pământ imunitatea și atacă direct funcționarea normală a inimii.

VEZI ȘI: Ce spune poziția în care dormi despre personalitatea ta, potrivit unui nou studiu

 Trucuri simple pentru un somn odihnitor. Obiceiuri care te ajută să adormi mai ușor

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