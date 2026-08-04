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Merită să mai lucrezi pentru Uber sau Bolt? Câștigul real după taxe, comisioane și benzină

De: David Ioan 04/08/2026 | 15:40
Merită să mai lucrezi pentru Uber sau Bolt? Câștigul real după taxe, comisioane și benzină
Merită să mai lucrezi pentru Uber sau Bolt? Câștigul real după taxe, comisioane și benzină
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Scumpirile succesive ale carburanților din ultimele săptămâni afectează nu doar șoferii obișnuiți, ci și pe cei care depind de platformele de ridesharing pentru a-și asigura veniturile. Motorina a depășit în unele stații 10,5 lei pe litru, iar benzina se apropie de 9,5 lei, iar mulți conducători auto spun că diferența dintre sumele afișate în aplicații și banii care rămân efectiv la finalul lunii este tot mai mare.

Pe forumurile dedicate șoferilor Uber și Bolt, discuțiile despre câștiguri au devenit tot mai aprinse. Întrebarea „Câți bani se fac din Uber în București? Am auzit de câștiguri și de 3.000 de euro” a generat numeroase reacții, majoritatea încercând să tempereze așteptările.

Merită să mai lucrezi pentru Uber sau Bolt?

Participanții la discuție subliniază că astfel de sume reprezintă doar încasările brute, nu profitul real. Un șofer a comentat:

„Dacă ai auzit, nu înseamnă că este și adevărat. La acel venit probabil că locuiești deja în mașină. Nu mai mergeți după astfel de povești.”

Altul a completat explicând că:

„3.000 de euro brut se pot face, adică încasări. După taxe, combustibil și întreținerea mașinii ajungi la aproximativ 7.000 de lei profit net, dacă ai mașina ta, este fiabilă și primești bacșiș frecvent. Cea mai bună variantă este să ai o mașină electrică și panouri fotovoltaice acasă. Îți poți crește venitul cu aproape 3.000 de lei pe lună, dar investiția este mare”.

Mulți șoferi atrag atenția că adevăratele costuri apar abia după ce banii intră în cont. Pe lângă combustibil, trebuie achitate comisioanele către platforme, taxele către stat, costurile de întreținere, asigurările și eventualele reparații.

Un conducător auto descrie situația astfel:

„Uber îți oferă, în medie, aproximativ 45 de lei pe oră. Din acești bani trebuie să scazi taxele firmei, contribuțiile, combustibilul, RCA-ul, ITP-ul la șase luni, reviziile și eventualele reparații. Dacă nu ai mașina ta, mai plătești și chirie, de regulă cel puțin 500 de lei pe săptămână.”

Pe lângă cheltuieli, șoferii se confruntă și cu o competiție tot mai intensă. În orașele mari, numărul celor care se înscriu pe platforme crește constant, ceea ce duce la scăderea tarifelor.

Câștigul real după taxe, comisioane și benzină

Un utilizator povestește:

„În multe orașe este deja suprasaturat, pentru că este foarte ușor să te apuci. În Iași, de exemplu, tarifele au scăzut. Curse care anul trecut valorau 25 de lei ajung acum și la 15 lei, pentru că sunt prea mulți șoferi.”

Situații similare sunt raportate și în Cluj-Napoca sau Timișoara. Estimările privind câștigurile variază în funcție de oraș, numărul de ore lucrate și tipul mașinii. Un șofer spune că reușește să obțină aproximativ 6.000 de lei net, însă doar după aproximativ 450 de curse pe lună, iar din această sumă trebuie acoperite ulterior toate cheltuielile.

Altul oferă un exemplu concret:

„Săptămâna trecută am lucrat 15 ore și mi-au intrat pe card 980 de lei. Doar motorina m-a costat aproximativ 400 de lei. Bacșișurile au fost de maximum 10 lei.”

Un alt comentariu rezumă situația:

„Depinde cât de mult ești dispus să muncești și dacă ai mașină proprie sau lucrezi pe flotă. Pe flotă rămâi cu foarte puțin după ce plătești comisionul și combustibilul.”

Concluzia generală a șoferilor este că ridesharing-ul poate aduce venituri rezonabile doar în anumite condiții: mașină proprie, consum redus, cheltuieli minime și un număr mare de curse. În contextul scumpirilor continue ale carburanților, marja de profit se restrânge, iar câștigurile care altădată păreau accesibile devin tot mai greu de obținut.

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