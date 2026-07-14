Ce a putut să pățească un client Uber! Șoferul a plecat în cursă fără el, iar ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte

Un client Uber a rămas fără cuvinte după ce a văzut că șoferul a plecat în cursă fără el. Totul s-a petrecut sub ochii lui, iar experiența pe care a povestit-o ulterior pe Reddit a stârnit sute de reacții și o dezbatere aprinsă despre siguranța aplicațiilor de ridesharing.

Bărbatul susține că a comandat o mașină, însă, înainte ca șoferul să ajungă, și-a dat seama că a selectat greșit punctul de preluare. El a modificat locația în aplicație, mutând-o pe partea cealaltă a străzii, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Ce a putut să pățească un client Uber

Potrivit relatării sale, șoferul s-a oprit la aproximativ 100 de metri distanță, într-un loc în care nu putea fi observat. Nici unul dintre ei nu a încercat să ia legătura cu celălalt, iar după câteva minute, clientul a văzut pe telefon ceva ce nu și-ar fi imaginat vreodată.

Mașina a pornit spre destinația introdusă în aplicație, deși pasagerul nu urcase nici măcar o clipă în autoturism. Acesta a urmărit întreaga cursă în timp real, până când șoferul a ajuns la destinație și a încheiat comanda.

„Am urmărit cursa pe ecranul telefonului, a ajuns la destinație și a închis cursa”, a scris utilizatorul pe Reddit.

Nemulțumit de cele întâmplate, clientul a depus imediat o reclamație în aplicație, i-a acordat șoferului o stea și a primit doar o rambursare parțială. După această experiență, a decis să activeze o funcție despre care spune că îl poate feri de astfel de situații.

„Morala: mi-am activat codul PIN ca să nu mai poată pleca nimeni în cursă fără să îi dau codul și vă sfătuiesc să faceți la fel”, a concluzionat autorul postării.

Povestea a devenit rapid virală, iar sute de internauți și-au spus părerea. Deși mulți au criticat gestul șoferului, alții au fost de părere că întreaga situație putea fi evitată printr-un simplu apel telefonic.

„Care e problema țării ăsteia cu comunicarea? Preferi să nu-ți rezolvi problema doar pentru că dacă suni te cerți? Eu sun mereu când văd că nu găsește adresa sau s-a oprit mai departe. Poate la el pe Waze nu apare la fel ca la tine pe hartă. Scopul meu este să-mi rezolv problema, iar scopul lui este să-și ia banii.”, a comentat un utilizator.

Alții au privit situația cu umor. „Se pare că v-ați potrivit, având în vedere că nici unul nu ați sunat sau dat mesaj. Înseamnă că algoritmii funcționează absolut corect.”, a scris un internaut.

Care este soluția

Un alt comentariu a rezumat totul în doar câteva cuvinte: „S-au întâlnit doi cu aceeași mentalitate.”

În discuție au intervenit și persoane care au trecut prin experiențe asemănătoare. Unii spun că au reușit să își recupereze integral banii după ce au insistat la serviciul de asistență.

„Am pățit și eu recent. Am făcut reclamație și mi-au dat banii înapoi. Dar bun pontul cu codul PIN”, a scris un utilizator. „Când am pățit asta, robotul de la suport mi-a returnat toți banii.”, a relatat altcineva. „Eu am insistat până când am primit banii înapoi complet. Bună ideea cu PIN-ul.”, a confirmat un alt client.

Printre comentarii s-a aflat și unul al unui utilizator care susține că a lucrat ca șofer pentru Uber și Bolt. El a spus că o simplă evaluare negativă nu schimbă prea multe.

„Fost șofer de Uber și Bolt, am făcut asta part-time. Orice plângere este aproape degeaba, iar pasagerul este, de regulă, cel care pierde. Cât despre o stea, are efect aproape zero. După câteva curse cu evaluări bune, ratingul își revine rapid”, a scris acesta.

În urma discuției, tot mai mulți utilizatori au recomandat activarea codului PIN, funcție care obligă șoferul să introducă un cod afișat pe telefonul pasagerului înainte ca aplicația să permită începerea cursei.

Întrebat cum poate fi activată această opțiune, un utilizator a răspuns simplu:

„Safety → Pickup Code.” Recomandarea a fost susținută și de alți internauți. „+1 pentru codul PIN activat. Nu am avut astfel de probleme, dar este o măsură bună de siguranță”, a scris unul dintre ei.

Un altul a concluzionat:

„Codul PIN te scutește de astfel de neplăceri.”

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