Câți bani a primit un șofer Uber din București, pentru o cursă de 785 lei, în a doua zi de Paște

Un șofer Uber din București a dezvăluit cât a câștigat pentru o cursă efectuată în a doua zi de Paște, într-un context în care tarifele dinamice au fost ridicate din cauza cererii crescute.

Deşi pasagerul a plătit 785,28 lei pentru deplasare, suma care a ajuns efectiv la șofer a fost semnificativ mai mică. Din total, conducătorul auto a încasat 483,33 lei, restul fiind reținut de platformă sau reprezentând taxe asociate cursei.

Un șofer Uber din București a “prins” o cursă de 785 lei, în a doua zi de Paște

Potrivit detaliilor afișate în aplicație, tariful de 785,28 lei reprezintă suma totală achitată de client înainte de aplicarea eventualelor promoții. În structura costurilor apar și „taxe terțe și alte cheltuieli”, categorie în care este inclusă, de exemplu, o taxă de drum de 23 de lei, sumă percepută pentru acoperirea unor costuri operaționale sau administrative. Aceste taxe nu sunt încasate de șofer, ci sunt direcționate către entitățile care le impun.

Diferența dintre suma plătită de pasager și câștigul șoferului este reprezentată de comisionul Uber, care în acest caz a fost de 278,95 lei. Aceasta este suma netă reținută de companie pentru operarea platformei, procesarea plăților, suportul tehnic și alte servicii incluse în modelul de funcționare al aplicației. Structura comisionului poate varia în funcție de tipul cursei, de ora la care este efectuată și de condițiile de trafic sau cerere.

Câţi bani a primit, de fapt

Câștigul de 483,33 lei pentru o singură cursă este considerat neobișnuit de mare în mod normal, însă situația a fost influențată de contextul specific al zilelor de sărbătoare. În perioadele cu cerere ridicată, aplicațiile de ride-sharing activează tarife dinamice, ceea ce poate duce la creșteri semnificative ale prețurilor.

Astfel de situații sunt întâlnite în special în nopțile de weekend, în timpul evenimentelor mari sau în zilele de sărbătoare legală, când numărul șoferilor disponibili scade, iar cererea crește.

