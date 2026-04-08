Profesoară din Iași, la un pas să fie răpită de un șofer Bolt. Gestul extrem făcut femeia de 44 de ani ca să scape

O profesoară de limba română din Iași a scăpat ca prin minune de o tentativă de răpire de către un șofer Bolt, în cursul zilei de vineri. Pentru a se salva, femeia s-a aruncat din mașină în mers.

Cadrul didactic a comandat o mașină pentru a ajunge la ore și s-a urcat în vehicul, anunțând că va plăti cu cardul. Șoferul, un interlop cunoscut în oraș, i-a cerut însă să plătească cash. Astfel, s-a declanșat o dispută între cei doi.

Când femeia a cerut să coboare, bărbatul a accelerat. Ulterior, aceasta a sărit din mașină în mers pentru a se salva. Șoferul, condamnat anterior pentru proxenetism și recent trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași pentru implicarea în jafuri comise prin intermediul iubitelor sale, a oprit vehiculul și a început să o filmeze, cerându-i explicații pentru cursă, potrivit dezvaluirea.ro.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală, însă anchetatorii verifică dacă fapta poate fi încadrată și ca lipsire ilegală de libertate.

Ce au transmis autoritățile

La data de 3 aprilie a.c., poliția a fost sesizată cu privire la faptul că pe strada Mihail Galino, din municipiul Iași a avut loc un eveniment rutier. Din verificări a rezultat faptul că un tânăr, de 24 de ani, în calitate de șofer pentru transportul alternativ a condus autoturismul dinspre strada Ștefan Hotnog către strada Margareta Baciu, iar în dreptul unui complex rezidențial, o femeie, de 44 de ani, pasager pe locul din dreapta spate în autoturism, din motive necunoscute, ar fi deschis portiera în timpul mersului vehiculului și ar fi coborât din acesta. În urma evenimentului rutier, femeia a fost transportată la spital pentru îngrijiri.

A fost testată din punct de vedere alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. De asemenea, a fost testat și șoferul, rezultatul fiind negativ. A fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

