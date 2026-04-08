Profesoară din Iași, la un pas să fie răpită de un șofer Bolt. Gestul extrem făcut femeia de 44 de ani ca să scape

De: Elisa Tîrgovățu 08/04/2026 | 23:38
Momente de groază pentru o profesoară de română. Femeia a fost la un pas să fie răpită de un șofer de Bolt și a sărit în mers / Sursa foto: Freepik

O profesoară de limba română din Iași a scăpat ca prin minune de o tentativă de răpire de către un șofer Bolt, în cursul zilei de vineri. Pentru a se salva, femeia s-a aruncat din mașină în mers.

Cadrul didactic a comandat o mașină pentru a ajunge la ore și s-a urcat în vehicul, anunțând că va plăti cu cardul. Șoferul, un interlop cunoscut în oraș, i-a cerut însă să plătească cash. Astfel, s-a declanșat o dispută între cei doi.

Când femeia a cerut să coboare, bărbatul a accelerat. Ulterior, aceasta a sărit din mașină în mers pentru a se salva. Șoferul, condamnat anterior pentru proxenetism și recent trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași pentru implicarea în jafuri comise prin intermediul iubitelor sale, a oprit vehiculul și a început să o filmeze, cerându-i explicații pentru cursă, potrivit dezvaluirea.ro.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală, însă anchetatorii verifică dacă fapta poate fi încadrată și ca lipsire ilegală de libertate.

Sursa foto: Social media

Ce au transmis autoritățile

La data de 3 aprilie a.c., poliția a fost sesizată cu privire la faptul că pe strada Mihail Galino, din municipiul Iași a avut loc un eveniment rutier. Din verificări a rezultat faptul că un tânăr, de 24 de ani, în calitate de șofer pentru transportul alternativ a condus autoturismul dinspre strada Ștefan Hotnog către strada Margareta Baciu, iar în dreptul unui complex rezidențial, o femeie, de 44 de ani, pasager pe locul din dreapta spate în autoturism, din motive necunoscute, ar fi deschis portiera în timpul mersului vehiculului și ar fi coborât din acesta. În urma evenimentului rutier, femeia a fost transportată la spital pentru îngrijiri.

A fost testată din punct de vedere alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. De asemenea, a fost testat și șoferul, rezultatul fiind negativ. A fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

CITEȘTE: Rămas pieton 2 luni, un fost șofer Bolt a comandat un Uber până la Aeroportul Otopeni. Câți bani a plătit: „Cât am făcut ride-sharing, nu dădea tarife din astea”

Ce mesaj i-a trimis un șofer BOLT, supărat că s-a scumpit benzina, unui client care tocmai comandase o cursă

Iți recomandăm
Mircea Lucescu, omagiat de jucătorii Galatasaray înainte de meciul cu Goztepe. Au intrat pe teren cu un banner uriaș
Știri
Mircea Lucescu, omagiat de jucătorii Galatasaray înainte de meciul cu Goztepe. Au intrat pe teren cu un banner…
Răzvan Botezatu, dezvăluiri incendiare după divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip: ”Mi se pare ciudat să nu observi”
Știri
Răzvan Botezatu, dezvăluiri incendiare după divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip: ”Mi se pare ciudat să nu…
The Economist: Războiul din Golf ar putea aduce o criză alimentară la nivel mondial
Mediafax
The Economist: Războiul din Golf ar putea aduce o criză alimentară la nivel...
Cristina Demetrescu nominalizează cea mai ghinionistă zodie în aprilie. Are parte numai de necazuri înainte de Paște
Gandul.ro
Cristina Demetrescu nominalizează cea mai ghinionistă zodie în aprilie. Are parte numai de...
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Prosport.ro
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat...
Coșmar de Crăciun: o fetiță de 7 ani, ucisă de livratorul care îi adusese un cadou. Bărbatul riscă pedeapsa cu moartea
Adevarul
Coșmar de Crăciun: o fetiță de 7 ani, ucisă de livratorul care îi...
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12 puncte
Digi24
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce...
Carrefour aduce produse românești de la artizani în magazinele din toată țara. Cine se poate înscrie în program
Mediafax
Carrefour aduce produse românești de la artizani în magazinele din toată țara. Cine...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta! S-a schimbat enorm în ultimii ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta! S-a...
Rusia revine în forță după 4 ani și face anunțul: „Și România e excelentă!”
Prosport.ro
Rusia revine în forță după 4 ani și face anunțul: „Și România e excelentă!”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ce avere avea Mircea Lucescu. Suma uriașă pe care strâns-o din afaceri și fotbal
Click.ro
Ce avere avea Mircea Lucescu. Suma uriașă pe care strâns-o din afaceri și fotbal
Scene violente la Cluj: livrator de mâncare, bătut cu ranga și lovit cu mașina
Digi 24
Scene violente la Cluj: livrator de mâncare, bătut cu ranga și lovit cu mașina
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Digi24
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Românii caută tot mai multe mașini electrice. Care sunt cele mai căutate modele?
Promotor.ro
Românii caută tot mai multe mașini electrice. Care sunt cele mai căutate modele?
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
De ce mai folosesc Forțele Aeriene ale SUA B-52, un avion vechi de 70 de ani?
go4it.ro
De ce mai folosesc Forțele Aeriene ale SUA B-52, un avion vechi de 70 de...
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Go4Games
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Cristina Demetrescu nominalizează cea mai ghinionistă zodie în aprilie. Are parte numai de necazuri înainte de Paște
Gandul.ro
Cristina Demetrescu nominalizează cea mai ghinionistă zodie în aprilie. Are parte numai de necazuri înainte...
Horoscop 9 aprilie 2026. Zodia care se confruntă cu probleme de sănătate
Horoscop 9 aprilie 2026. Zodia care se confruntă cu probleme de sănătate
Mircea Lucescu, omagiat de jucătorii Galatasaray înainte de meciul cu Goztepe. Au intrat pe teren cu ...
Mircea Lucescu, omagiat de jucătorii Galatasaray înainte de meciul cu Goztepe. Au intrat pe teren cu un banner uriaș
Răzvan Botezatu, dezvăluiri incendiare după divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip: ...
Răzvan Botezatu, dezvăluiri incendiare după divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip: ”Mi se pare ciudat să nu observi”
O cunoscută actriță a rămas însărcinată la un an de la moartea soțului ei. Cu cine și-a refăcut ...
O cunoscută actriță a rămas însărcinată la un an de la moartea soțului ei. Cu cine și-a refăcut viața
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Smiley, dat în judecată pentru un ”plagiat evident”. Despăgubiri de 400.000 de euro și legătura ...
Smiley, dat în judecată pentru un ”plagiat evident”. Despăgubiri de 400.000 de euro și legătura cu trupa Coldplay
Vezi toate știrile