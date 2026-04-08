Viață de lux și propagandă! Cu ce se ocupau rudele generalului Soleimani în America, înainte să fie arestate

De: Diana Cernea 09/04/2026 | 00:50
Două rude apropiate ale generalului iranian Qasem Soleimani au fost arestate în Statele Unite, după ce autoritățile americane le-au revocat permisele de ședere din cauza presupuselor legături cu regimul de la Teheran, potrivit New York Post.

Este vorba despre nepoata acestuia, Hamideh Soleimani Afshar, și fiica ei, Sarinasadat Hosseiny, care duceau o viață luxoasă în Los Angeles, în timp ce pe rețelele sociale promovau mesaje antiamericane.

Rudele generalului Soleimani, arestate în America

Potrivit autorităților americane, cele două ar fi susținut public regimul iranian și ar fi promovat propaganda acestuia prin mesaje de susținere pentru Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, organizație considerată teroristă de către SUA.

„În timp ce trăiau în Statele Unite, au promovat propaganda regimului iranian, au celebrat atacuri asupra soldaților americani și au susținut fără rezerve structurile militare ale Iranului”, se arată într-un document oficial citat de publicația New York Post.

Pe cale de consecință, autoritățile au decis anularea „green card-urilor” și reținerea celor două femei de către agenții de imigrație ICE. Secretarul de stat Marco Rubio a susținut public măsura, afirmând că Statele Unite nu vor tolera persoane care susțin regimuri ostile.

Viață luxoasă în LA

Cazul a atras atenția și din pricina contrastului dintre stilul de viață al celor două și mesajele promovate online. Imaginile de pe rețelele sociale, șterse între timp, prezentau vacanțe luxoase, petreceri, mașini scumpe și ținute extravagante — un stil de viață greu de imaginat în Iran, unde regulile sociale sunt mult mai stricte.

Fiica, în vârstă de 25 de ani, a fost văzută în cluburi din Miami, în vacanțe în Alaska sau în Las Vegas, în timp ce mama ei posta imagini cu mașini de lux și accesorii de designer.

Autoritățile susțin că Hamideh Soleimani Afshar a călătorit de mai multe ori în Iran după ce a obținut drept de ședere permanentă în SUA, ceea ce a ridicat noi semne de întrebare.

Context politic tensionat

Arestarea a survenit într-un context geopolitic extrem de tensionat, pe fondul conflictului dintre SUA, Israel și Iran.

Generalul Qasem Soleimani, fost comandant al forței Quds, a fost ucis în 2020 într-un atac cu dronă ordonat de Donald Trump, fiind considerat de Washington responsabil pentru planificarea unor atacuri asupra forțelor americane. De atunci, figura sa a rămas un simbol puternic în Iran, iar numele său a fost folosit inclusiv pentru denumirea unor rachete balistice.

În același timp, autoritățile americane au intensificat măsurile împotriva persoanelor considerate apropiate de regimul iranian. „Este un privilegiu să ai dreptul de a locui în Statele Unite. Dacă există suspiciuni că o persoană reprezintă un risc, acest statut poate fi retras”, au transmis oficialii.

Cazul rămâne în atenția opiniei publice, fiind un exemplu grăitor al modului în care politica externă, securitatea națională și imigrația se intersectează în contextul actual.

