Mircea Lucescu, omagiat de jucătorii Galatasaray înainte de meciul cu Goztepe. Au intrat pe teren cu un banner uriaș

De: Alina Drăgan 08/04/2026 | 23:51
Mircea Lucescu, omagiat de jucătorii Galatasaray înainte de meciul cu Goztepe. Au intrat pe teren cu un banner uriaș
Galatasaray, omagiu pentru Mircea Lucescu

Lumea fotbalului este în doliu după moartea lui Mircea Lucescu. Sicriul cu trupul neînsuflețit al acestuia a fost depus la Arena Națională, acolo unde cei care l-au apreciat și iubit își pot lua rămas bun de la el. Fostul selecționer nu este omagiat doar în țară. În această seară, 8 aprilie, și Galatasaray l-a omagiat într-un mod emoționant. Ce au făcut fotbaliștii înaintea meciului cu Goztepe?

Fostul selecționer al naționalei României, al treilea cel mai titrat antrenor din lume, era internat la Spitalul Universitar de Urgență din București de pe 29 martie. După mai multe zile în care medicii au făcut eforturi pentru a-l salva, „Il Luce” s-a stins din viață în seara zilei de 7 aprilie. Anunțul decesului a fost făcut public de către reprezentanții unității medicale.

Galatasaray, omagiu pentru Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a fost comemorat de jucătorii de la Galatasaray înaintea meciului din etapa a 28-a a campionatului Turciei, disputat pe terenul echipei Goztepe. „Il Luce” a fost antrenorul celor de la Galatasaray între 2000 și 2002.

Miercuri seară, 8 aprilie, înaintea meciului cu Goztepe, jucătorii Galatasaray au ieșit la încălzire purtând tricouri negre, de doliu, imprimate cu chipul lui Mircea Lucescu.

„Echipa noastră a ieșit la încălzire cu tricouri pregătite pentru fostul nostru antrenor decedat Mircea Lucescu”, au anunțat reprezentanții clubului, în mediul online.

Fotbaliștii de la Galatasaray, omagiu pentru Mircea Lucescu /Foto: Facebook @ Galatasaray

De asemenea, înaintea fluierului de start, fotbaliștii de la Galatasaray au intrat pe teren cu un banner uriaș pe care a fost afișat mesajul „Nu te vom uita!”. Mesajul a fost scris atât în limba română, cât și în limba turcă.

Măsuri speciale în Turcia după moartea lui Mircea Lucescu

Mai mult, Federația Turcă de Fotbal a anunțat măsuri speciale de omagiu după moartea lui Mircea Lucescu, pe care l-a descris ca fiind una dintre figurile marcante ale fotbalului din Turcia și din întreaga lume.

Potrivit deciziei oficiale, toate meciurile din prima ligă de fotbal programate în perioada 8–13 aprilie vor începe cu un moment de reculegere, iar echipele vor putea purta banderole negre.

Gestul vine în semn de respect pentru contribuția lui Mircea Lucescu în fotbalul turc, unde a activat atât ca selecționer al echipei naționale, cât și ca antrenor al unor cluburi de top precum Galatasaray și Beșiktaș.

„Un moment de reculegere va fi respectat în memoria lui Mircea Lucescu. Din cauza trecerii în neființă a lui Mircea Lucescu, o personalitate apreciată a fotbalului turcesc și mondial și fost antrenor al Echipei Naționale, precum și al echipelor Galatasaray și Beşiktaş, se va ține un moment de reculegere de un minut înaintea tuturor meciurilor din Superligă programate între 8 și 13 aprilie. În plus, cluburile pot alege să poarte banderole negre”, se arată în comunicatul Federației.

 

