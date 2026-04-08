După o viață trăită în glorie și dedicată fotbalului românesc, Mircea Lucescu a ajuns în urmă cu doar câteva momente la Arena Națională. Toți cei care l-au iubit și îndrăgit pe gigantul fotbalului românesc sunt așteptați pentru a-i aduce un ultim omagiu înainte de despărțirea eternă. CANCAN.RO are primele imagini de la Arena Națională, acolo unde vă spuneam că a fost depus „Il Luce”.

UPDATE: Au început să se formeze deja cozi la Arena Națională, românii vin să își ia rămas-bun de la Mircea Lucescu. Printre cei care deja așteaptă să ajungă la trupul neînsuflețit al selecționerului se numără și juniori ai Clubului Sportiv Medgidia.

Funeraliile lui Mircea Lucescu vor avea loc pe parcursul a trei zile în București, conform programului oficial transmis de organizatorul desemnat de familie, Andrei Cristea. Ceremoniile sunt organizate astfel încât publicul, suporterii și toți cei care doresc să își ia rămas-bun să o poată face în condiții controlate, cu acces etapizat și momente dedicate reculegerii. (VEZI AICI MAI MULTE)

Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională

În urmă cu câteva clipe, trupul marelui antrenor, Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională, locul care în urmă cu puțin timp ne aducea multă bucurie atunci când suporterii se întâlneau pentru meciurile Echipei Naționale. Astăzi, atmosfera este apăsătoare, iar sute de oameni sunt așteptați să își ia rămas-bun de la legenda fotbalului românesc. Toată presa din România s-a strâns acolo deja și l-au așteptat pe „Il Luce” ca atunci când era în viață și se pregătea pentru un meci important. Atunci când a fost luat din mașina funerară și condus direct la locul unde va avea loc comemorarea sa, apropiații au stat în spatele sicriului și l-au urmat cu inimile frânte. Răzvan Lucescu, fiul marelui selecționer, îmbrăcat la 4 ace nu s-a dezlipit de tatăl său și a stat în tot acest timp doar în spatele coșciugului.

Sicriul lui Mircea Lucescu, adus special din America

Pentru o astfel de legendă a sportului românesc toate detaliile au fost puse la punct. Familia a cerut pentru Mircea Lucescu un sicriu Boston, maro închis, al cărui preț ajunge la aproape 3.000 de euro. Vorbim despre același sicriu pe care l-a avut și nimeni altul decât Ion Iliescu, este un produs premium, produs în America.

Trei zile de ceremonii și omagii publice

Prima zi, miercuri, este dedicată depunerii și priveghiului. Preluarea trupului neînsuflețit are loc în cursul zilei, într-un cadru restrâns, rezervat familiei și apropiaților. Începând cu ora 16:30, sicriul este depus la Arena Națională, un loc simbolic pentru cariera lui Mircea Lucescu, care a influențat decisiv fotbalul românesc și internațional.

Publicul are acces între orele 17:00 și 21:00, interval în care cei care l-au admirat pot veni să își prezinte omagiile. La ora 18:00 este programată slujba de priveghi, oficiată în prezența familiei și a invitaților.

A doua zi, joi, Arena Națională rămâne deschisă publicului între orele 10:00 și 20:00. Este ziua dedicată pelerinajului public, în care suporterii și admiratorii pot veni într-un flux organizat pentru a-i aduce un ultim omagiu. Seara, la ora 18:00, va fi oficiată o nouă slujbă religioasă. Organizatorii au stabilit zone distincte pentru familie, invitați și public, pentru a menține ordinea și siguranța pe tot parcursul zilei.

Vineri, în ultima zi a ceremoniilor, cortegiul funerar se deplasează dimineața către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare începe la ora 10:00. După ceremonie, cortegiul pornește spre Cimitirul Bellu, cu sosirea estimată în jurul orei 12:20, moment precedat de onoruri militare. Înhumarea este programată la ora 13:00, într-o zonă restricționată, rezervată exclusiv familiei și apropiaților, pentru a asigura intimitatea momentului.(VEZI AICI MAI MULTE)

