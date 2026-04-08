Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu, depus la Arena Națională. Familia a cerut pentru marele antrenor un sicriu Boston de 3000 €, același pe care l-a avut și Ion Iliescu

De: Luciana Popescu 08/04/2026 | 16:39
După o viață trăită în glorie și dedicată fotbalului românesc, Mircea Lucescu a ajuns în urmă cu doar câteva momente la Arena Națională. Toți cei care l-au iubit și îndrăgit pe gigantul fotbalului românesc sunt așteptați pentru a-i aduce un ultim omagiu înainte de despărțirea eternă. CANCAN.RO are primele imagini de la Arena Națională, acolo unde vă spuneam că a fost depus „Il Luce”. 

UPDATE: Au început să se formeze deja cozi la Arena Națională, românii vin să își ia rămas-bun de la Mircea Lucescu. Printre cei care deja așteaptă să ajungă la trupul neînsuflețit al selecționerului se numără și  juniori ai Clubului Sportiv Medgidia.

Funeraliile lui Mircea Lucescu vor avea loc pe parcursul a trei zile în București, conform programului oficial transmis de organizatorul desemnat de familie, Andrei Cristea. Ceremoniile sunt organizate astfel încât publicul, suporterii și toți cei care doresc să își ia rămas-bun să o poată face în condiții controlate, cu acces etapizat și momente dedicate reculegerii. (VEZI AICI MAI MULTE)

Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională

În urmă cu câteva clipe, trupul marelui antrenor, Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională, locul care în urmă cu puțin timp ne aducea multă bucurie atunci când suporterii se întâlneau pentru meciurile Echipei Naționale. Astăzi, atmosfera este apăsătoare, iar sute de oameni sunt așteptați să își ia rămas-bun de la legenda fotbalului românesc. Toată presa din România s-a strâns acolo deja și l-au așteptat pe „Il Luce” ca atunci când era în viață și se pregătea pentru un meci important. Atunci când a fost luat din mașina funerară și condus direct la locul unde va avea loc comemorarea sa, apropiații au stat în spatele sicriului și l-au urmat cu inimile frânte. Răzvan Lucescu, fiul marelui selecționer, îmbrăcat la 4 ace nu s-a dezlipit de tatăl său și a stat în tot acest timp doar în spatele coșciugului.

Pentru o astfel de legendă a sportului românesc toate detaliile au fost puse la punct. Familia a cerut pentru Mircea Lucescu un sicriu Boston, maro închis, al cărui preț ajunge la aproape 3.000 de euro. Vorbim despre același sicriu pe care l-a avut și nimeni altul decât Ion Iliescu, este un produs premium, produs în America.

Prima zi, miercuri, este dedicată depunerii și priveghiului. Preluarea trupului neînsuflețit are loc în cursul zilei, într-un cadru restrâns, rezervat familiei și apropiaților. Începând cu ora 16:30, sicriul este depus la Arena Națională, un loc simbolic pentru cariera lui Mircea Lucescu, care a influențat decisiv fotbalul românesc și internațional.

Publicul are acces între orele 17:00 și 21:00, interval în care cei care l-au admirat pot veni să își prezinte omagiile. La ora 18:00 este programată slujba de priveghi, oficiată în prezența familiei și a invitaților.

A doua zi, joi, Arena Națională rămâne deschisă publicului între orele 10:00 și 20:00. Este ziua dedicată pelerinajului public, în care suporterii și admiratorii pot veni într-un flux organizat pentru a-i aduce un ultim omagiu. Seara, la ora 18:00, va fi oficiată o nouă slujbă religioasă. Organizatorii au stabilit zone distincte pentru familie, invitați și public, pentru a menține ordinea și siguranța pe tot parcursul zilei.

Vineri, în ultima zi a ceremoniilor, cortegiul funerar se deplasează dimineața către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare începe la ora 10:00. După ceremonie, cortegiul pornește spre Cimitirul Bellu, cu sosirea estimată în jurul orei 12:20, moment precedat de onoruri militare. Înhumarea este programată la ora 13:00, într-o zonă restricționată, rezervată exclusiv familiei și apropiaților, pentru a asigura intimitatea momentului.(VEZI AICI MAI MULTE)

Ultimul drum al lui Mircea Lucescu. Trei zile de ceremonii și omagii publice

Nadia Comăneci, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu! Ce a transmis sportiva

Iți recomandăm
Maria Cârneci face lumină în divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip: “Când ești prieten cu cineva, nu îl întrebi ce face în dormitor”
Știri exclusiv
Maria Cârneci face lumină în divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip: “Când ești prieten cu cineva, nu…
Emil Rengle îi dă replica lui Valentin Sanfira, după ce l-a ironizat în emisiunea lui Măruță: „Oamenii nu se simt în siguranță”
Știri exclusiv
Emil Rengle îi dă replica lui Valentin Sanfira, după ce l-a ironizat în emisiunea lui Măruță: „Oamenii nu…
The Economist: Războiul din Golf ar putea aduce o criză alimentară la nivel mondial
Mediafax
The Economist: Războiul din Golf ar putea aduce o criză alimentară la nivel...
Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională
Gandul.ro
Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Prosport.ro
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat...
„I-am spus să lase dracului fotbalul”. Loți Boloni, în lacrimi, după ce a aflat de moartea lui Mircea Lucescu
Adevarul
„I-am spus să lase dracului fotbalul”. Loți Boloni, în lacrimi, după ce a...
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12 puncte
Digi24
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce...
Carrefour aduce produse românești de la artizani în magazinele din toată țara. Cine se poate înscrie în program
Mediafax
Carrefour aduce produse românești de la artizani în magazinele din toată țara. Cine...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta! S-a schimbat enorm în ultimii ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta! S-a...
Rusia revine în forță după 4 ani și face anunțul: „Și România e excelentă!”
Prosport.ro
Rusia revine în forță după 4 ani și face anunțul: „Și România e excelentă!”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori
Click.ro
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea...
Scene violente la Cluj: livrator de mâncare, bătut cu ranga și lovit cu mașina
Digi 24
Scene violente la Cluj: livrator de mâncare, bătut cu ranga și lovit cu mașina
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Digi24
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Românii caută tot mai multe mașini electrice. Care sunt cele mai căutate modele?
Promotor.ro
Românii caută tot mai multe mașini electrice. Care sunt cele mai căutate modele?
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
De ce mai folosesc Forțele Aeriene ale SUA B-52, un avion vechi de 70 de ani?
go4it.ro
De ce mai folosesc Forțele Aeriene ale SUA B-52, un avion vechi de 70 de...
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Go4Games
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională
Gandul.ro
Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională
Urmărește Cancan.ro pe Google News
Tradiții și superstiții de Paște. Ce trebuie să faci în prima, a doua și a treia zi de sărbătoare
BANC | „Voi, în Moldova, în fiecare zi beți de dimineață?”
Cele 2 zodii care au parte de un miracol în Săptămâna Patimilor. Acești nativi sunt favoriții Universului
Alessio, un român de 21 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor săi. Tragedia a ...
Valentin Sanfira a părăsit România, după dezvăluirile făcute de Codruța Filip. Unde a ”fugit” ...
Cum au ajuns Iranul și SUA la un armistițiu. Khamenei a dat undă verde prin bilețele
