Emil Rengle îi dă replica lui Valentin Sanfira, după ce l-a ironizat în emisiunea lui Măruță: „Oamenii nu se simt în siguranță”

Divorțul anului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip a ajuns la un alt nivel de mediatizare. După ce solista de muzică de petrecere a fost la podcast la Cătălin Măruță și a spus că toată căsnicia ei cu Valentin a fost doar o minciună, fanii au început să scormonească tot felul de conspirații. În urmă cu mai mult timp, Valentin și Codruța au mers la emisiune, tot la Cătălin Măruță, iar prezentatorul TV l-a întrebat pe cântăreț cu cine și-ar lăsa soția daca ar trebui să plece undeva, departe, iar solistul a spus că ar lăsa-o pe Codruța cu Emil Remgle. Celebrul dansator a făcut un clip despre acest subiect pe TikTok, iar CANCAN.RO a luat legătura cu el.

Subiectul momentului este divorțul anului dintre cei doi interpreți, iar în fiecare zi apar noi persoanje și persoane care își dau cu părerea. Invitați la o emisiune TV, atunci când formau un cuplu, Valentin a afirmat că ar lăsa-o pe Codruța pe mâinile lui Emil Rengle dacă ar trebui să plece un an în Australia, fără ea. Haideți să vedem cum a fost tot dialogul de pe vremea aceea.

Valentin Sanfira: În grija cărei vedete masculine din România ți-ai lăsa soția dacă ai pleca un an în Australia, fără ea?

Cătălin Măruță: Și:

Valentin Sanfira: Și am spus că Rengle.

Cătălin Măruță: De ce?

Valentin Sanfira: Așa, că este drăguț, este slăbuț și nevastă-mea e mai înaltă!

Codruța Filip: Are încredere în el

Valentin Sanfira: Ia uite ce limbă are! Cred că nu te mai las cu el!

Emil Rengle a reacționat la acest clip video, dar nu a spus nici măcar un cuvânt, iar CANCAN.RO a luat legătura cu el.

Emil Rengle, primele declarații despre Valentin Sanfira

Așa cum v-am spus, l-am sunat pe Emil, care a ținut să menționeze că nu îl cunoaște personal pe interpret și a făcut acel clip pe TikTok doar pentru că internauții l-au etichetat și i-au cerut să reacționeze la secvența în care Valentin Sanfira vorbea despre el.

„Eu am fost tăguit de oameni. Mi s-a trimis acel videoclip în care el amintea de mine și, na, cumva lumea a făcut mișto, că, de fapt, el își dorea să ajungă pe mâinile mele. Părerea mea este că, din punctul meu de vedere, necunoscându-i pe niciunul, situația asta nu este despre cine are o altă orientare. Pentru mine, personal, sincer, treaba asta este că… imaginează-ți faptul că, în anul 2026, încă trăim într-o Românie în care mulți oameni nu se simt în siguranță să fie sinceri cu ei. E un reminder că mai avem de lucru la empatie și la libertatea de a fi cine suntem, că iată, trăim într-o Românie în care oamenii se pot simți judecați și, dacă nu ar fi așa, poate n-am mai vedea bărbați care simt presiunea să se conformeze unui tipar, cum ar fi căsătoria, familia, chiar dacă asta nu este adevărul lor. La mine, cam așa, cam încolo merge toată situația asta.” a declarat Emil Rengle pentru CANCAN.RO

Emil Rengle a colaborat cu coregrafa lui Beyonce. Dezvăluiri despre experiența din New York: ”I-a plăcut de mine!”

Ultima dorință a Codruței Filip, înainte de divorț. Ce i-a cerut lui Valentin Sanfira? Cântărețul n-a vrut să audă