Acasă » Știri » Putin, tratament anti-îmbătrânire de 26 de miliarde de dolari! Liderul de la Kremlin, obsedat de longevitate

Putin, tratament anti-îmbătrânire de 26 de miliarde de dolari! Liderul de la Kremlin, obsedat de longevitate

De: Irina Vlad 30/05/2026 | 22:25
Putin, tratament anti-îmbătrânire de 26 de miliarde de dolari! Liderul de la Kremlin, obsedat de longevitate
Vladimir Putin/ sură foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Vladimir Putin (73 de ani) a cheltuit cel puțin 26 de miliarde de dolari pe cercetarea de stat în domeniul tratamentelor menite să încetinească îmbătrânirea celulară, inclusiv terapii genetice, în cadrul unui proiect cunoscut sub numele de „Noi tehnologii de menținere a sănătății”.

Unul dintre medicamentele finanțate de Vladimir Putin promite să contribuie la combaterea îmbătrânirii, însă este doar unul dintre numeroasele proiecte dedicate longevității pe care liderul rus le-a susținut de-a lungul unei preocupări ce durează de zeci de ani și care pare să fi început încă din adolescență, când avea doar 16 ani.

Printre alte direcții promovate de liderul rus se numără cultivarea de organe umane în interiorul porcilor în vederea transplantului la oameni, printr-o procedură numită xenotransplant, precum și imprimarea 3D a țesuturilor vii, o practică cunoscută sub numele de bioprinting. Cercetătorii ruși finanțați de guvern susțin că au reușit să imprime o glandă tiroidă de șoarece și cartilaj uman și au declarat că vor imprima organe umane întregi pentru transplant până la sfârșitul acestui deceniu.

Vladimir Putin/ sursă foto: Profimedia

Vladimir Putin, investiție de miliarde de dolari în cercetarea anti-îmbătrânire

Iar aceste proiecte nu sunt doar opera unor oameni de știință care lucrează în secret, Vladimir Putin însuși a anunțat public inițiativa în aprilie 2024 și a promis că astfel de metode ar fi salvat 175.000 de vieți până în 2030.

„În Federația Rusă, se lucrează la o gamă întreagă de programe științifice în acest domeniu. Aceste proiecte sunt susținute de stat, iar numeroase instituții științifice și de cercetare participă la ele.”, a declarat Kremlinul pentru The Journal.

Una dintre figurile de frunte ale inițiativei este propria fiică a lui Putin, endocrinologul Maria Vorontsova, în vârstă de 41 de ani, care conduce proiectele genetice de stat. Fizicianul rus de renume Mikhail Kovalchuk — al cărui frate, Yuri, este un finanțist strâns legat de Putin — a jucat, de asemenea, un rol central.

„Este dificil să discutăm despre nemurire, dar capacitatea de a repara organismul uman va crește, fără îndoială”, a declarat fizicianul Mikhail Kovalchuk presei din Rusia, susținând că umanitatea va fi în curând capabilă să repare și să implanteze organe pe termen nelimitat.

Obsesia lui Putin pentru sănătate este de mult timp evidentă în spațiul public. Fotografiile în care își expuhne pieptul musculos în timp ce călărește, merge pe motocicletă, vânează sau pescuiește au contribuit la consolidarea aceste imagini.

Vladimir Putin / Profimedia

De asemenea, liderul rus s-a lăudat cu planurile sale privind longevitatea în fața altor lideri mondiali — în 2025 a fost auzit, din cauza unui microfon lăsat deschis, spunându-i președintelui chinez Xi Jinping că înlocuirea organelor ar putea permite oamenilor să trăiască veșnic, în timp ce, în 2018, se pare că i-a povestit cu entuziasm cancelarului austriac Sebastian Kurz despre beneficiile statului gol într-o cameră de crioterapie la temperaturi extrem de scăzute.

Criticii au susținut că s-au publicat puține studii evaluate de specialiști și că mulți dintre cercetători ar putea fi pur și simplu persoane care spun „da” la orice, dorind să-l mulțumească pe puternicul lider al Rusiei, aflat la putere de peste 20 de ani.

Alertă la granița cu România, la scurt timp după ce o dronă s-a prăbușit pe un bloc din Galați. Autoritățile au fost mobilizate de urgență

Alina Kabaeva, presupusa iubită secretă a lui Vladimir Putin, acuzată de nepotism de părinții copiilor pe care îi antrenează. „O urăsc”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în lumea fotbalului! A murit Paul Răducan, fostul antrenor al Craiovei
Știri
Doliu în lumea fotbalului! A murit Paul Răducan, fostul antrenor al Craiovei
Celebra artistă s-a vindecat de cancer, la un an după ce a primit diagnosticul crunt: ”Am plâns ore întregi!”
Știri
Celebra artistă s-a vindecat de cancer, la un an după ce a primit diagnosticul crunt: ”Am plâns ore…
FOTO. Locatarii blocului lovit de o dronă se întorc acasă
Mediafax
FOTO. Locatarii blocului lovit de o dronă se întorc acasă
Cât costă un sejur pe litoralul românesc în comparație cu Balcic. Vacanța la Castelul Reginei Maria, mai ieftină decât la un hotel de fițe din Mamaia
Gandul.ro
Cât costă un sejur pe litoralul românesc în comparație cu Balcic. Vacanța la...
FOTO. „Ești superbă”. Cum și-a făcut apariția Cristina Neagu pe faleză
Prosport.ro
FOTO. „Ești superbă”. Cum și-a făcut apariția Cristina Neagu pe faleză
Răsturnare de situaţie în cazul copilului de 2 ani mort lângă un tobogan gonflabil. Care este, de fapt, cauza decesului
Adevarul
Răsturnare de situaţie în cazul copilului de 2 ani mort lângă un tobogan...
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să poată fi folosite împotriva României”
Digi24
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele...
Au fugit de litoralul românesc! Românii fac coadă la vacanțele premium din Bulgaria
Mediafax
Au fugit de litoralul românesc! Românii fac coadă la vacanțele premium din Bulgaria
Parteneri
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ultimele zile din viața Sandei Țăranu. Sora sa ne-a făcut dezvăluiri emoționante: „A fost pe picioarele ei până în ultima clipă
Click.ro
Ultimele zile din viața Sandei Țăranu. Sora sa ne-a făcut dezvăluiri emoționante: „A fost pe...
ISW, după incidentul cu drona de la Galați: „Putin pare acum să accepte riscul de a provoca victime civile în statele NATO”
Digi 24
ISW, după incidentul cu drona de la Galați: „Putin pare acum să accepte riscul de...
TOP 5 trasee pe care să le parcurgi cu mașina în minivacanța de Rusalii
Promotor.ro
TOP 5 trasee pe care să le parcurgi cu mașina în minivacanța de Rusalii
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu...
Atac devastator ținut ascuns: Navă militară a SUA, scufundată de drone
go4it.ro
Atac devastator ținut ascuns: Navă militară a SUA, scufundată de drone
Activitățile care te ajută să îmbătrânești sănătos fără efort fizic
Descopera.ro
Activitățile care te ajută să îmbătrânești sănătos fără efort fizic
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Cât costă un sejur pe litoralul românesc în comparație cu Balcic. Vacanța la Castelul Reginei Maria, mai ieftină decât la un hotel de fițe din Mamaia
Gandul.ro
Cât costă un sejur pe litoralul românesc în comparație cu Balcic. Vacanța la Castelul Reginei...
ULTIMA ORĂ
Mitropolitul Basarabiei, șantajat cu filmări pentru adulți. Imaginile s-au rostogolit pe rețelele ...
Mitropolitul Basarabiei, șantajat cu filmări pentru adulți. Imaginile s-au rostogolit pe rețelele sociale
Doliu în lumea fotbalului! A murit Paul Răducan, fostul antrenor al Craiovei
Doliu în lumea fotbalului! A murit Paul Răducan, fostul antrenor al Craiovei
Celebra artistă s-a vindecat de cancer, la un an după ce a primit diagnosticul crunt: ”Am plâns ...
Celebra artistă s-a vindecat de cancer, la un an după ce a primit diagnosticul crunt: ”Am plâns ore întregi!”
Marius Dorobanțu a fost ucis de fostul ginere, în timp ce încerca să-și apere fiica de furia lui. ...
Marius Dorobanțu a fost ucis de fostul ginere, în timp ce încerca să-și apere fiica de furia lui. Tragedia s-a petrecut în fața celor 3 nepoți
Ultimele clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: ”Nu avea nicio durere, ...
Ultimele clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: ”Nu avea nicio durere, nu stătea în pat”
Andreea Ibacka și Andreea Popescu au organizat petrecerea proaspăt divorțatelor în club. EX-soția ...
Andreea Ibacka și Andreea Popescu au organizat petrecerea proaspăt divorțatelor în club. EX-soția lui Cabral s-a “descătușat” pe canapelele din Nuba
Vezi toate știrile