Putin, tratament anti-îmbătrânire de 26 de miliarde de dolari! Liderul de la Kremlin, obsedat de longevitate

Vladimir Putin (73 de ani) a cheltuit cel puțin 26 de miliarde de dolari pe cercetarea de stat în domeniul tratamentelor menite să încetinească îmbătrânirea celulară, inclusiv terapii genetice, în cadrul unui proiect cunoscut sub numele de „Noi tehnologii de menținere a sănătății”.

Unul dintre medicamentele finanțate de Vladimir Putin promite să contribuie la combaterea îmbătrânirii, însă este doar unul dintre numeroasele proiecte dedicate longevității pe care liderul rus le-a susținut de-a lungul unei preocupări ce durează de zeci de ani și care pare să fi început încă din adolescență, când avea doar 16 ani.

Printre alte direcții promovate de liderul rus se numără cultivarea de organe umane în interiorul porcilor în vederea transplantului la oameni, printr-o procedură numită xenotransplant, precum și imprimarea 3D a țesuturilor vii, o practică cunoscută sub numele de bioprinting. Cercetătorii ruși finanțați de guvern susțin că au reușit să imprime o glandă tiroidă de șoarece și cartilaj uman și au declarat că vor imprima organe umane întregi pentru transplant până la sfârșitul acestui deceniu.

Vladimir Putin, investiție de miliarde de dolari în cercetarea anti-îmbătrânire

Iar aceste proiecte nu sunt doar opera unor oameni de știință care lucrează în secret, Vladimir Putin însuși a anunțat public inițiativa în aprilie 2024 și a promis că astfel de metode ar fi salvat 175.000 de vieți până în 2030.

„În Federația Rusă, se lucrează la o gamă întreagă de programe științifice în acest domeniu. Aceste proiecte sunt susținute de stat, iar numeroase instituții științifice și de cercetare participă la ele.”, a declarat Kremlinul pentru The Journal.

Una dintre figurile de frunte ale inițiativei este propria fiică a lui Putin, endocrinologul Maria Vorontsova, în vârstă de 41 de ani, care conduce proiectele genetice de stat. Fizicianul rus de renume Mikhail Kovalchuk — al cărui frate, Yuri, este un finanțist strâns legat de Putin — a jucat, de asemenea, un rol central.

„Este dificil să discutăm despre nemurire, dar capacitatea de a repara organismul uman va crește, fără îndoială”, a declarat fizicianul Mikhail Kovalchuk presei din Rusia, susținând că umanitatea va fi în curând capabilă să repare și să implanteze organe pe termen nelimitat.

Obsesia lui Putin pentru sănătate este de mult timp evidentă în spațiul public. Fotografiile în care își expuhne pieptul musculos în timp ce călărește, merge pe motocicletă, vânează sau pescuiește au contribuit la consolidarea aceste imagini.

De asemenea, liderul rus s-a lăudat cu planurile sale privind longevitatea în fața altor lideri mondiali — în 2025 a fost auzit, din cauza unui microfon lăsat deschis, spunându-i președintelui chinez Xi Jinping că înlocuirea organelor ar putea permite oamenilor să trăiască veșnic, în timp ce, în 2018, se pare că i-a povestit cu entuziasm cancelarului austriac Sebastian Kurz despre beneficiile statului gol într-o cameră de crioterapie la temperaturi extrem de scăzute.

Criticii au susținut că s-au publicat puține studii evaluate de specialiști și că mulți dintre cercetători ar putea fi pur și simplu persoane care spun „da” la orice, dorind să-l mulțumească pe puternicul lider al Rusiei, aflat la putere de peste 20 de ani.

