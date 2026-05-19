Alina Kabaeva, presupusa iubită secretă a lui Vladimir Putin, acuzată de nepotism de părinții copiilor pe care îi antrenează. „O urăsc”

Alina Kabaeva, fosta campioană olimpică la gimnastică ritmică și femeia despre care presa internațională susține de ani buni că ar avea o relație cu Vladimir Putin, se confruntă cu un val de nemulțumiri din partea părinților unor tinere sportive din Rusia.

Fosta sportivă este acuzată de părinții unor gimnaste că ar favoriza sportivele din academia sa pentru Campionatul European de Gimnastică Ritmică din Bulgaria (27-31 mai). Părinții au cerut public revizuirea selecției, susținând că influența Kremlinului și nepotismul joacă un rol decisiv în alegerea sportivelor ce vor reprezenta Rusia la competiție, potrivit Bild.

Mai exact, părinții fetelor care nu au fost selectate și mulți utilizatori ai rețelelor de socializare o acuză pe Alina Kabaeva de nepotism. Cu toate acestea, cariera sportivă a Alinei Kabaeva nu este deloc una de neglijat, notează sursa citată. Ea a câștigat bronzul la Jocurile Olimpice de la Sydney din 2000 și a devenit campioană olimpică la Jocurile de la Atena din 2004.

Alina Kabaeva, în vârstă de 43 de ani, este una dintre cele mai decorate gimnaste din istoria acestui sport, cu numeroase medalii olimpice, mondiale și europene. După retragerea din activitate, ea a intrat în politică și media, fiind asociată de-a lungul anilor cu cercul apropiat al liderului rus Vladimir Putin.

Relația dintre Putin și Kabaeva nu a fost confirmată oficial niciodată de Kremlin, însă zvonurile privind legătura dintre cei doi persistă de mai bine de un deceniu și au fost intens speculate în presa occidentală. Mai mult, potrivit unor informații din presă, ea ar avea chiar și doi copii cu președintele rus.

Ce acuzații o vizează pe Alina Kabaeva

În ciuda legăturilor sale strânse cu Putin, Kabaeva este acum contestată în Rusia. Aproape toate participantele la viitorul Campionat European se antrenează la academia ei, iar unii dintre părinți susțin că aceasta ar fi o „reprezentantă” a Kremlinului mai degrabă decât o fostă sportivă de performanță.

Potrivit NZZ, părinții fetelor care nu au fost selectate pentru Campionatul European au lansat chiar și un apel public pentru a schimba lista participantelor. Există, de asemenea, critici dure pe VKontakte, echivalentul rusesc al Facebook, acolo unde Kabaeva este acuzată de corupție și de favorizarea „cunoștințelor” apropiate Kremlinului

„Este atât de ieftin cum manipulează totul”, a comentat un utilizator. Pe Telegram, alții o atacă direct: „O urăsc pe Kabaeva” sau „Nu se va opri, este doar o problemă de familie”. Deși Rusia participă la Campionatul European sub drapel neutru, din cauza sancțiunilor internaționale impuse pentru invazia Ucrainei, tensiunile interne și internaționale continuă să umbrească competiția.

