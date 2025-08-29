Cum a început idila interzisă a lui Putin cu cea mai flexibilă femeie din Rusia: Alina i-a spulberat căsnicia de 30 de ani!

Recent, iubita secretă de lungă durată a președintelui Rusiei Vladimir Putin, Alina Kabaeva, a ales să iasă la lumină, pentru un eveniment special, după o lungă perioadă când a stat ascunsă, ori în Elveția ori în Siberia. În plus, din poziția ei unică, ea și-a permis să își facă cunoscute opiniile pe niște subiecte extrem de delicate în Rusia.

Joi, Kabaeva s-a lăsat fotografiată pentru prima dată de la invazia Rusiei în Ucraina, pe fondul zvonurilor că s-ar ascunde în Elveția.

Relatări contradictori susțin că gimnasta se ascunde de fapt într-un buncăr din Munții Altai din Siberia.

Politologul Valeri Solovei a declarat, în martie:

„De fapt, nu este un buncăr, ci un întreg oraș subteran, echipat cu cea mai recentă tehnologie”.

Evenimentul special pentru care Alina a reapărut în public

Kabaeva a fost văzută la o repetiție pe stadionul VTB Arena din Moscova înainte de Festivalul Alina – evenimentul de caritate pentru gimnastică pentru junior pe care ea îl organizează în fiecare an. Ediția 2025 este programată să aibă loc sâmbătă.

Coregrafa de gimnastică ritmică Yekaterina Sirotina a postat fotografii cu Kabaeva, mulțumindu-i pentru „o atmosferă creativă foarte specială la eveniment”.

Fotografiile au stârnit speculații în presa locală că Kabaeva pare să fi folosit Botox, de la ultima sa apariție publică, posibil injectat de medicul personal al președintelui Rusiei.

Care este legătura dintre Putin și „cea mai flexibilă femeie din Rusia”

Se crede că povestea de dragoste a fostei gimnaste olimpice cu președintele rus datează din 2006, cu șapte ani înainte ca Putin să-și anunțe divorțul de fosta soție Liudmila Oceretnaia.

Putin, acum în vârstă de 72 de ani, și Oceretnaia, care e cu cinci ani mai tânără decât el, au fost căsătoriți timp de mai mult de 30 de ani înainte de a anunța public sfârșitul căsătoriei lor în iunie 2013. Ei au spus că divorțul s-a bazat pe o „decizie reciprocă”.

Alina Kabaeva, acum în vârstă de 42 de ani, i-a atras atenția lui Putin în timp ce concura ca gimnastă ritmică.

De-a lungul carierei sale îndelungate, ea a câștigat două medalii olimpice – inclusiv un aur la Atena în 2004 și un bronz la Sydney în 2000 – precum și alte 14 medalii la campionatele mondiale și 21 de medalii la campionatele europene.

Alina era considerată „cea mai flexibilă femeie din Rusia” și a atras și mai multă atenție atunci când a pozat nud pentru o revistă pentru bărbați, pe când era la apogeul succesului.

Cu toate acestea, Putin nu a confirmat niciodată relația lor și nici speculațiile că cei doi ar avea doi fii.

„Există o viață privată în care nimeni nu ar trebui să intervină”, a răbufnit odată liderul rus, probabil exasperat de persistența acestor zvonuri. „Întotdeauna am avut o părere proastă despre cei cu muci la nas și fantezii erotice care sapă în viețile altora.”

„Un premiu special”: Cum s-a născut relația dintre liderul rus și gimnastă

Jurnalista franceză Celine Nony, autoarea cărții “Alina: Dragostea secretă a lui Putin”, spune că sursele sale, inclusiv o rudă, au confirmat povestea de dragoste dintre Vladimir și Alina.

Nony a povestit:

„Prima dată când s-au întâlnit a fost după Jocurile Olimpice din 2000 de la Sydney, pentru că ea a fost una dintre medaliate și, la fel ca toți medaliații ruși, a fost primită la Kremlin. „Așa că Vladimir Putin le-a dat câte un premiu tuturor medaliaților, iar de data aceasta, a fost ceva special pentru că Alina trebuia să câștige Jocurile Olimpice, dar a făcut o greșeală și a terminat pe locul trei. „Asta a fost prima dată. Apoi au avut diferite ocazii de a se întâlni, dar întotdeauna la o recepție oficială. Începutul relației lor a fost aproape la sfârșitul carierei ei, în 2006.”

Gândurile iubitei secrete a lui Putin despre geopolitică, expuse public

Cu toate acestea, au existat tot mai multe indicii despre relația lor, mai ales că Alina este una dintre puținele persoane cărora li se permite să-și spună părerea despre președinte.

Când Putin a fost reales președinte pentru a cincea oară anul trecut, Kabaeva a fost prezentă la ceremonie.

Mai târziu, ea și-a împărtășit gândurile despre situația din Ucraina, notează RADAR ONLINE.

„O operațiune militară specială este în curs de desfășurare; Nu este ușor, este complicat, dar este grozav că oamenii au venit la alegeri, l-au susținut pe președinte, i-au susținut politicile, iar noi, ca alegători, vedem că liderul nostru nu se bazează pe țări străine, ci se bazează pe propriul popor”, a spus ea. „Aceasta este cheia tuturor succeselor și victoriilor noastre”, a adăugat ea.

Kabaeva a părut să discute și despre cariera ei de gimnastă olimpică, făcând o comparație cu invazia inițiată de Putin.

Ea a comparat sportivii cu războinicii și a insistat că „un atlet este același lucru cu un războinic. Dacă conducerea îți spune să te duci, atunci trebuie să te duci.

„Dacă conducerea spune să te duci, atunci nu te duci”, a adăugat Kabaeva. „Dacă antrenorul îmi spunea că ceva este imposibil, indiferent dacă vroiam eu sau nu, atunci era imposibil.”

(Citește și: Cine este blonda care l-a “fermecat” pe Vladimir Putin în timpul summitului din Alaska. Ce legătură are cu Trump, de fapt)