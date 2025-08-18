Acasă » Știri » Știri externe » Cine este blonda care l-a “fermecat” pe Vladimir Putin în timpul summitului din Alaska. Ce legătură are cu Trump, de fapt

Cine este blonda care l-a “fermecat” pe Vladimir Putin în timpul summitului din Alaska. Ce legătură are cu Trump, de fapt

De: Adrian Sabau 18/08/2025 | 18:23
Cine este blonda care l-a “fermecat” pe Vladimir Putin în timpul summitului din Alaska. Ce legătură are cu Trump, de fapt
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și Monica Crowley, șefa Protocolului Statelor Unite, își dau mâna înainte de plecarea lui Putin de la Anchorage, după o întâlnire cu președintele american Donald Trump. Foto: Profimedia
O fostă jurnalistă a fost în centrul atenției tuturor în timp ce l-a “fermecat” pe liderul rus Vladimir Putin în timpul summitului ruso-american din Alaska.

Monica Crowley l-a făcut pe liderul rus să radieze în timp ce își dădeau mâna, cu puțin timp înainte ca avionul acestuia să decoleze de la baza aeriană Elmendorf din Anchorage, Alaska.

Poate că nu este la fel de faimoasă ca Trump sau nu are la fel de multă influență în luarea deciziilor ca unii dintre membrii cabinetului său, dar Monica joacă un rol vital în toate evenimentele majore găzduite de președinte în SUA, notează DAILY MAIL.

Monica Crowley a avut o ascensiune remarcabilă, de la o carieră de comentatoare la televiziunea Fox News la poziția de șef al protocolului de la Casa Albă – un membru cheie al echipei președintelui Donald Trump.

Este sarcina ei să se asigure că procedurile diplomatice se desfășoară fără probleme și că fiecare persoană stă la locul desemnat.

Ce sarcini a avut Monica în timpul summitului din Alaska

Președintele rus Vladimir Putin dă mâna cu șefa protocolului SUA, Monica Crowley, în urma unui summit SUA-Rusia privind Ucraina la Baza Comună Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska, pe 15 august 2025. Foto: Profimedia

Crowley ar fi fost însărcinată să se coordoneze cu ambasadorul rus și cu ambasada americană din Rusia pentru a se asigura că vizita lui Putin decurge perfect, potrivit Departamentului de Stat.

Tot ea s-a ocupat de crearea unui program detaliat pentru vizita lui Putin, inclusiv organizarea întâlnirii vitale unde liderii Statelor Unite și Rusiei au discutat o potențială încetare a focului în Ucraina.

De asemenea, Crowley îl însoțește pe președinte în toate vizitele sale oficiale, se asigură că totul este plătit și se asigură că diverse lucruri, cum ar fi steagurile, sunt în ordinea corectă în timpul evenimentelor.

Deși nu este clar ce anume a plănuit Crowley pentru Putin în timp ce acesta vizita Alaska, ea a fost văzută conducându-l în timp ce Putin se îmbarca în avion după summit.

Cum a ajuns fosta jurnalistă să se ocupe de protocolul lui Donald Trump

Președintele Emmanuel Macron al Franței și șefa de protocol a Casei Albe, Monica Crowley, părăsesc aripa de vest pentru a se întoarce la Blair House după întâlnirile cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, la Casa Albă din Washington, DC, luni, 24 februarie 2025. Foto: Profimedia

Trump a nominalizat-o pe Monica pentru funcția de șef al protocolului rol la începutul lunii decembrie, precum și pentru funcția de secretar de stat adjunct și un rol de ambasador. Ea a depus jurământul pe 30 mai.

Ea va fi, de asemenea, responsabilă de evenimentele sărbătorind cea de-a 250-a aniversare a Americii, de Cupa Mondială FIFA din 2026 și de Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

Crowley a lucrat pentru Trump în timpul primului său mandat ca secretar adjunct pentru afaceri publice al Trezoreriei, unde a primit premiul Alexander Hamilton, care onorează realizările remarcabile în îmbunătățirea operațiunilor agențiilor executive.

De asemenea, ea a fost asistent de politică externă pentru fostul președinte Richard Nixon.

Monica, absolventă a Universității Colgate, s-a alăturat Fox News Channel în 1998 ca analist politic și pe partea de afaceri internaționale. Ea a plecat în 2004 dar a revenit ca colaborator în 2008.

Crowley, care are un doctorat de la Universitatea Columbia, a găzduit și propria emisiune radio numită “The Monica Crowley Show” pentru WABC și a fost comentator pentru emisiunea de dimineață a NPR.

Crowley este, de asemenea, autoare a cărților bestseller “Nixon Off the Record: His Candid Commentary on People and Politics”, care a fost lansată în 1996, și “Nixon in the Winter”, care a apărut în 1998.

(Citește și: Dacă face o greșeală de traducere, începe al III-lea Război Mondial! Cine este „omul-invizibil” de la masa lui Vladimir Putin și a președintelui chinez Xi? Are cea mai periculoasă meserie din lume!)

