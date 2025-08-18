Dacă face o greșeală de traducere, începe al III-lea Război Mondial! Cine este „omul-invizibil” de la masa lui Vladimir Putin și a președintelui chinez Xi? Are cea mai periculoasă meserie din lume!

Cine este “omul-invizibil” de la masa lui Vladimir Putin și a președintelui chinez Xi? Prezent constant la întâlnirile cu Vladimir Putin, omul cu cea mai periculoasă meserie din lume este practic omul de încredere al lui Xi atunci când vine vorba de dialogul direct cu Rusia.

Când președintele chinez Xi Jinping a sosit la Moscova pentru o vizită de stat, reporterii au observat că pe tot parcursul vizitei sale, Jinping a fost însoțit de un bărbat înalt, cu ochelari.

Așa cum notau reporterii Reuters, pe parcursul celor trei zile, misteriosul „bărbat cu ochelari” a fost și el prezent oriunde se ducea liderul chinez – fie că era vorba despre semnarea de tratate la Kremlin sau un eveniment la faimosul Teatru Bolșoi din Moscova, sărbătorind 70 de ani de relații diplomatice între China și Rusia.

Cine era „umbra” lui Xi Jinping pe parcursul vizitei la Moscova

Reporterii au observat că, deși delegația chineză număra peste 1.000 de oameni, misteriosul bărbat cu ochelari era singurul companion constant al liderului chinez.

Și totuși, cine era el?

Bărbatul care l-a însoțit permanent pe Xi Jinping pe parcursul celor trei zile în Rusia era interpretul de top al Chinei pe partea de limbă rusă.

Când liderii politici mondiali călătoresc în străinătate, ei sunt adesea însoțiți de interpreți, nu doar de oficiali și echipele de securitate. Acești interpreți pot fi destul de influenți.

În cazul întâlnirilor dintre Xi Jinping și Vladimir Putin, deși se pare că amândoi vorbesc fluent engleză, ei au ales de fiecare dată să se înțeleagă prin intermediul unui interpret expert.

Ceva ușor de înțeles, mai ales având în vedere importanța problemelor discutate de cei doi lideri.

Cine este interpretul oficial folosit de liderul chinez pentru conversațiile cu Putin

Ca și Xi Jinping, “bărbatul cu ochelari” este din provincia Shaanxi a Chinei.

El a absolvit Departamentul de Rusă al Universității de Studii Internaționale din orașul Xi’an și a intrat în Ministerul Afacerilor Externe al Chinei cu cel mai mare punctaj.

După aceea, el a fost promovat la funcția de director adjunct al uneia dintre diviziile Departamentului pentru Afaceri Europene și Asiatice al Ministerului Afacerilor Externe în 2010, notează publicația WANWEI.

O prezență nelipsită de lângă Xi Jinping de cel puțin zece ani

“Bărbatul cu ochelari” a participat frecvent la evenimente importante pentru relațiile dintre China și Rusia, urmărindu-l îndeaproape pe Xi Jinping.

Printre acestea se numără parada militară din Piața Roșie din Rusia din 2015 și parada de comemorare a celei de-a 70-a aniversări a victoriei Chinei împotriva agresiunii japoneze.

De asemenea, “bărbatul cu ochelari” a fost văzut alături de Xi Jinping la Forumul Belt and Road pentru Cooperare Internațională, atât ediția din aprilie 2017 cât și cea din 2019.

Mai recent, “bărbatul cu ochelari” l-a însoțit iar pe Xi Jinping când acesta s-a numărat printre oaspeții lui Putin de la summitul tărilor BRICS din Kazan, în octombrie 2024.

