Trump, mesaj vehement pentru Zelenski înainte de întâlnirea de la Casa Albă: „Trebuie să renunțe la...”

De: Amelia Radoi 18/08/2025 | 11:19
Volodimir Zelenski și Donald Trump Foto: Profimedia
Președintele SUA, Donald Trump, l-a îndemnat pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, să depună eforturi pentru a pune capăt războiului împotriva Rusiei, avertizându-l, totodată, că statul său nu poate deveni membru NATO.

Cu câteva ore înainte de a-l primi pe Volodimir Zelenski la Casa Albă, Donald Trump a avertizat că un acord nu ar putea prevedea „recuperarea peninsulei Crimeea”, pe care Moscova a anexat-o în 2014, cu opt ani înainte de a lansa invazia sa la scară largă.

Comentariile lui Trump au urmat summitului cu președintele rus, Vladimir Putin, desfășurat vineri, care a condus la renunțare liderului american la obiectivul său de a obține un armistițiu, solicitând, în schimb, o încetare a focului permanentă.

Zelenski a cerut, în repetate rânduri, garanții de securitate din partea aliaților săi europeni și din partea SUA.

Volodimir Zelenski și Donald Trump
Foto: Profimedia

Trump: „Unele lucruri nu se schimbă niciodată”

Un emisar american a declarat că Putin ar fi fost de acord cu un posibil pact de securitate similar NATO pentru Ucraina. Totuși, Putin s-a opus oricărei inițiative de aderare a Ucrainei la NATO.

„Președintele Zelenski poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă dorește, sau poate continua să lupte. Amintiți-vă cum a început totul. Nu se poate reveni la situația anterioară ca Obama să cedeze Crimeea (acum 12 ani, fără să se tragă un singur foc) și nu se poate adera la NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată”, a transmis Donald Trump pe platforma de socializare Truth Social.

Înainte ca Trump să preia mandatul de președinte în ianuarie, țările NATO au conveit asupra unei „căi ireversibile” a Kievului de a adera la alianță, conform BBC.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și liderii europeni, inclusiv premierul britanic, Keir Starmer, președintele francez, Emmanuel Macron, premierul italian, Giorgia Meloni, și cancelarul german, Friedrich Merz, vor participa la discuțiile de luni, de la Washington, pentru a ajunge la un posibil acord.

„Mâine va fi o zi importantă la Casa Albă. Niciodată nu am avut atât de mulți lideri europeni în același timp. Este o mare onoare să îi găzduiesc”, a transmis Trump, duminică.

