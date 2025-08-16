Ireal! Vladimir Putin ataca dur Ucraina chiar în timpul summitului pentru pace! Donald Trump: ”Nu vrea armistițiu”

Întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump s-a lăsat cu amenințări la adresa Ucrainei. Chiar în timpul summitului pentru pace, președintele SUA le-a transmis oficialilor europeni că liderul rus nu își dorește un armistițiu pentru conflictul în care este cu Volodimir Zelenski.

Vineri, 15 august 2025, Vladimir Putin și Donald Trump s-au întâlnit în cadrul unui summit de pace în Alaska. Întâlnirea de la Anchorage este prima între un președinte american și liderul rus de la declanșarea războiului în Ucraina.

Rusia a atacat Ucraina în timpul summitului

Întâlnirea dintre Putin și Trump nu s-a încheiat cu un acord privind oprirea sau suspendarea războiului. În schimb, liderul SUA a declarat, fără a intra în detalii, că s-au făcut anumite progrese, însă, după 3 ore de discuții, nu s-a ajuns la o înțelegere privind conflictul dintre cele două țări. Liderul SUA ar fi declarat că Putin nu dorește un armistițiu, ci un acord cuprinzător de pace pentru războiul din Ucraina.

Mai mult de atât, potrivit presei străine, chiar în timpul summitului, Rusia a atacat Ucraina cu 85 de drone și o rachetă balistică. Vizate au fost regiunile Sumî, Cernihiv, Donețk și Dnipropetrovsk.

”Războiul continuă. Continuă exact pentru că nu există ordine și nici semnale că Moscova se pregătește să pună capăt acestui război”, a spus Zelenski

Donald Trump l-a sunat pe Zelenski după întâlnirea cu Putin

După întâlnirea cu Vladimir Putin, președintele SUA l-a sunat pe Zelenski. Convorbirea dintre cei doi a durat aproximativ o oră și jumătate și a avut loc în timp ce liderul SUA se întrepta spre Washington, potrivit secretarului de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt. Donald Trump l-ar fi informat pe liderul din Ucraina despre întâlnirea pe care a avut-o cu Putin.

Potrivit Reuters, Volodimir Zelenski va veni luni, 18 august, la Washington, pentru discuții față în față cu Trump, subliind că Ucraina sprijină o reuniune trilaterală între SUA, Rusia și Europa – punând accent pe faptul că statele europene ar trebui să fie implicate în toate discuțiile privind pacea din Ucraina.

