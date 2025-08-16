Gestul care l-a trădat pe Vladimir Putin la întâlnirea cu Donald Trump. Un expert a descifrat semnul transmis de liderul rus

Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin s-au întâlnit vineri, faţă în faţă, în Alaska, cu intenția declarată de a căuta soluții pentru războiul din Ucraina. Întâlnirea, în format restrâns, a durat aproape trei ore.

Așteptarea a fost tensionată. Timp de 10 minute, televiziunile din întreaga lume țineau camerele fixate pe ușile celor două avioane prezidențiale. Primul care a coborât a fost Donald Trump, relaxat, cu o atitudine degajată. La câteva secunde distanță, Vladimir Putin și-a făcut apariția, pășind apăsat și extrem de sigur pe el.

Gestul care l-a trădat pe Vladimir Putin

Expertul în limbaj nonverbal Paul Herinean a analizat atent fiecare mișcare și a descifrat semnalele transmise de cei doi lideri.

Mai întâi, specialistul explică un detaliu care nu i-a scăpat lui Putin și care ar fi trădat intenția sa de a intra pe „frecvența” lui Trump.

„Îl vedem pe Vladimir Putin făcând un gest care nu este tocmai necaracteristic, dar este foarte rar folosit sau poate nu a fost folosit niciodată, ci anume faptul că duce mâinile la gură, ceea ce este total informal pentru o întâlnire între doi președinți. Mai ales într-o întâlnire la acest nivel și cu o miză atât de ridicată. Ceea ce face Vladimir Putin vine cu această tehnică de calibrare interpersonală, intră exact pe frecvența lui Donald Trump.”, a spus Paul Herinean, expert în limbaj nonverbal, pentru Antena 3.

Apoi, expertul remarcă diferențele clare dintre cei doi șefi de stat:

„Donald Trump e foarte relaxat, așa cum ne-a obișnuit, întregul său comportament denotă acest comportament informal. E și cu sacoul desfăcut, nu se formalizează absolut deloc. Putin coboară așezându-se ușor de pe un picior pe altul, ceea ce arată foarte mare hotărâre.”, arată analiza fostului ofițer SRI, Paul Herinean.

Cum a reacționat liderul rus la întrebări

Imediat după aterizare, Vladimir Putin a fost întâmpinat de mulțimea întrebărilor venite din partea jurnaliștilor aflați pe aeroportul din Anchorage. Prima întrebare l-a luat pe nepregătite și părea că l-a blocat pentru câteva secunde.

Întrebările au fost directe și extrem de incomode:

„Domnule Putin, ați subestimat Ucraina?” „Domnul președinte Putin, veți înceta să ucideți civili?” „Cum pot Statele Unite să vă creadă pe cuvânt?”

Liderul de la Kremlin a dus mâna la ureche, semnal că fie nu a auzit, fie a preferat să ignore. Donald Trump, însă, nu a ezitat să intervină. Fostul președinte american și-a salvat omologul din situația jenantă, invitându-l rapid către limuzina prezidențială.

