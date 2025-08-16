Melania Trump i-a trimis o scrisoare secretă lui Vladimir Putin! Ce i-a scris, de fapt

Melania Trump, soția președintelui american Donald Trump, a transmis o scrisoare personală liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, în care a abordat situația copiilor din Ucraina transferați în Rusia, potrivit unor oficiali ai Casei Albe citați de Reuters.

Scrisoarea, ținută până acum departe de ochii publicului, a fost înmânată de președintele Trump direct lui Putin, în timpul summitului desfășurat vineri în Alaska. Prima Doamnă nu l-a însoțit pe soțul ei la întâlnire, însă a ales să transmită acest mesaj separat, subliniind drama umanitară a celor mai tinere victime ale războiului.

Melania Trump i-a trimis o scrisoare secretă lui Vladimir Putin

Oficialii americani nu au dezvăluit conținutul complet al scrisorii, precizând doar că se referă strict la problema copiilor ucraineni luați din familiile lor și duși pe teritoriul rus sau în zone ocupate de Moscova. Subiectul este unul extrem de sensibil: Kievul a denunțat aceste acțiuni ca fiind crime de război și chiar o formă de genocid, conform tratatelor ONU. În același timp, Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, acuzându-l direct de deportarea forțată a copiilor.

Moscova respinge acuzațiile și susține că nu e vorba de răpiri, ci de protejarea minorilor din zonele de conflict. Însă datele prezentate de ONU arată că milioane de copii ucraineni au fost afectați de la începutul invaziei din 2022, prin pierderea accesului la educație, sănătate și siguranță.

Întâlnirea Trump-Putin din Alaska, care a durat aproape trei ore, nu a dus la un acord de armistițiu privind Ucraina. Totuși, gestul Melaniei Trump a atras atenția prin caracterul său personal, diferit de discursurile oficiale. Scrisoarea sa este văzută ca un apel la umanitate și ca un semnal că drama copiilor rămâne una dintre cele mai dureroase consecințe ale războiului.

