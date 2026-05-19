Adrian Minune a făcut anunțul despre divorț, după ce a fost filmat în timp ce o săruta pe soacra lui Bogdan de la Ploiești

De: Alina Drăgan 19/05/2026 | 19:38
În ultima perioadă a fost vâlvă mare în ceea ce îl privește pe Adrian Minune. În mediul online au circulat mai multe imagini în care manelistul apare sărutându-se cu soacra lui Bogdan de la Ploiești. Imaginile au devenit virale, mai ales având în vedere că artistul este un bărbat căsătorit. În urma celor întâmplate, Adrian Minune a vorbit despre divorț.

De mai bine de 30 de ani, Adrian Minune este căsătorit cu soția lui, Cati. Cei doi s-au cunoscut pe vremea când erau doar niște copii, iar în urmă cu ani de zile au făcut și nunta. Și-au construit o familie frumoasă și au împreună trei copii. Însă, de-a lungul timpului, relația celor doi a fost intens încercată, mai ales de escapadele manelistului.

Recent, Adrian Minune a făcut vâlvă. În mediul online au circulat mai multe imagini în care acesta apare sărutându-se cu Lilitza, mama Vanessei Gabriela. Imaginile au alimentat ideea unei idile între cei doi, singura problemă fiind că manelistul este un bărbat căsătorit.

De asemenea, după imaginile apărute în mediul online, mulți s-au dus cu gândul la un posibil divorț. Însă, recent, Adrian Minune a lămurit acest aspect. De-a lungul timpului, statutul de bărbat căsătorit nu l-a oprit să cedeze tentațiilor și asta pentru că se bucură de libertate deplină din partea soției.

„Păi cum să divorțez, dacă eu, oricum, fac ce vreau? Ce să fac mai mult decât… ‘Cati, vezi că am plecat la treabă’. Mă duc la treabă, vin acasă”, a spus Adrian Minune.

De-a lungul timpului, Adrian Minune a fost surprins și în compania altor doamne și domnișoare, însă aceste escapade nu i-au afectat niciodată relația. Mai mult, în trecut, manelistul chiar a recunoscut că și-a înșelat soția, însă se pare că asta nu reprezintă o problemă în relația lui.

„Eu am 200 de gagici, nu una. Persoana alături de care am fost surprins este o doamnă care mi-a ţinut companie în acea seară. Soţia mea a aflat, m-a certat, mi-a dat câteva palme, însă nimeni nu ne va despărţi vreodată.

Îmi iubesc prea mult soţia şi copiii, dar ca orice bărbat mai calc strâmb. Cu toate acestea n-o voi părăsi pe Cati nici într-o mie de ani pentru o altă femeie. Nici ea nu m-ar lăsa pentru nimic în lume şi pentru asta le mulţumesc copiilor mei”, declara Adrian Minune în urmă cu mulți ani, atunci când în presă au apărut imagini cu el în compania unei alte doamne.

 

