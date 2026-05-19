Răzvan Kovacs, implicat într-un accident rutier! Fostul concurent de la Insula Iubirii, la un pas de tragedie

De: Alina Drăgan 19/05/2026 | 20:10
Răzvan Kovacs, la un pas de tragedie /Foto: Social media
Recent, Răzvan Kovacs a fost la un pas de tragedie. Fostul concurent de la Insula Iubirii a fost implicat într-un accident rutier, ce ar fi putut să aibă urmări grave. Din fericire, DJ-ul a scăpat nevătămat, însă incidentul l-a pus pe gânduri, iar de acum spune că o să fie mult mai atent în trafic.

Ieri, 18 mai, Răzvan Kovacs a avut parte de un incident nefericit în trafic. Acesta era la doar un pas să fie spulberat de un TIR. Se pare că șoferul autocamionului nu avea cum să îl observe, iar el a fost destul de neatent. Așa că mașina lui s-a ales cu o avarie seriosă.

Răzvan Kovacs le-a povestit întreg incidentul și fanilor din mediul online și le-a explicat exact cum s-a întâmplat totul. Mai mult, acesta a tras un semnal de alarmă, sfătuindu-și urmăritorii să fie cât se poate de atenți în trafic pentru a evita astfel de incidente.

Pe el neatenția era să îl coste scump. Din fericire, a scăpat nevătămat, însă mașina sa a fost avariată destul de rău, pe partea dreaptă.

„Știi aia «Dă, mamă, cu TIR-ul în mine?». Astăzi s-a împlinit. A fost prima oară când am fost implicat într-un accident de genul, în care un TIR a vrut să mă care după el. Norocul meu că o am mare și aici mă refer la mașină. Nu m-am simțit pus în pericol.

Vreau să trag un semnal de alarmă. Efectiv, poate și eu puteam să îl evit, dacă eram puțin mai atent. Nu mi-am dat seama că TIR-ul o să vireze la dreapta, iar remorca lui se va trage pe banda mea. Dragilor, aveți grijă când sunteți în trafic și vedeți o mașină cu un gabarit atât de mare. Are 17 metri lungime mașina aia, iar pentru șofer era imposibil să vadă în spate în momentul în care a virat deja la dreapta.

Am mașina lovită pe toată partea dreaptă, dar pe viitor… mai atenți. De-aia zâmbesc și pot să râd de situație, pentru că, Doamne-Ajută, plătim asigurări și CASCO de mii de euro pe an. Pe lângă asta, e vorba doar de fiare. Nu s-a lovit nimeni, eram singur în mașină, nici măcar panică n-a fost pentru nimeni”, a spus Răzvan Kovacs, în mediul online.

Răzvan Kovacs, la un pas de tragedie /Foto: Instagram

 

