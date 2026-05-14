Răzvan Kovacs, detalii neașteptate despre întâlnirea cu o tânără în club. Întrebarea care l-a surprins

Răzvan Kovacs, fost concurent la „Insula Iubirii”, continuă să atragă atenția publicului prin declarațiile și comportamentul său din ultima perioadă.

De această dată, DJ-ul a povestit că a ieșit în club cu o tânără, pe care el însuși a numit-o „puștoaică”, iar discuția dintre ei a stârnit reacții în mediul online.

Răzvan Kovacs, detalii neașteptate despre întâlnirea cu o tânără în club

Într-o postare recentă, acesta a explicat că a fost întrebat ce vârstă are și a făcut o glumă pe seama acestui moment.

„Am ieșit la club cu o puștoaică și, din vorbă în vorbă, m-a întrebat câți ani am. Am 35 de ani, dar îi simt ca 25”, a transmis Răzvan Kovacs pe Instagram.

Fostul participant la reality-show rămâne în atenția publicului și din cauza situației personale complicate. Răzvan Kovacs se află în plin proces de divorț cu Ema Oprișan, alături de care are o fiică, și continuă să se implice și în creșterea băiețelului acesteia dintr-o relație anterioară. Popularitatea lui a crescut în ultimele luni, mai ales după ce și-a oficializat relația cu Ella Vișan, relație care s-a încheiat însă rapid, spre surprinderea unora și confirmarea așteptărilor altora.

Întrebarea care l-a surprins

În spațiul public au apărut și dezvăluiri legate de comportamentul lui Răzvan Kovacs față de fosta soție, chiar în perioada în care era împreună cu Ella Vișan. Ema Oprișan a povestit că, în timp ce se aflau la același eveniment, DJ-ul a venit la ea și i-a cerut să danseze. Pentru a evita o scenă care ar fi putut deveni virală, aceasta a acceptat.

„Știam că Ella a fost acolo (n.r. la podcastul la care a participat Răzvan Kovacs). Nu a fost neapărat ceva planificat, nu a fost nici surpriza care s-a dat. Am ajuns la ora 00:00 la eveniment, el era pe scenă, eu m-am așezat frumos la masă. Un eveniment unde erau foarte multe persoane din lumea influencerilor. El a venit la mine nonșalant și mi-a întins mâna. L-am întrebat: “Ce vrei?”. El zice: “Vreau să dansăm”. În creierul meu, au decurs mai multe secvențe: dacă mă apucă spumele, mă vede toată lumea; dacă îl refuz, mă ironizează; dacă nu-l refuz, oricum lumea filmează. Oricum, lumea știe că suntem niște cretini, un dans nu strică. M-am ridicat și am dansat cu el, am râs și m-am așezat înapoi la masă”, a spus Ema Oprișan.

CITEŞTE ŞI: Ramona Olaru a recunoscut de ce e din nou „pe liber”: „Voi aţi putea să stați cu unul care vă fugărește toată ziua cu..?”

Antonia și Mario Roșu refac atmosfera Guță–Dana Roba. Alex Velea reacționează la „colaborarea” surpriză