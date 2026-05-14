BANC | Unde trebuie să săruți un bărbat ca să nu te uite niciodată?

Ne apropiem de weekend, iar ziua de joi ne aduce deja acel sentiment plăcut de așteptare și relaxare. Pentru a intra în atmosfera de bună dispoziție, CANCAN.RO le propune cititorilor o porție sănătoasă de râs, sub forma unui banc savuros. Tema de astăzi este sărutul, așa că tot ce trebuie să faci este să fii atent la detalii și să te pregătești pentru un moment amuzant care îți va însenina ziua.

-Unde trebuie să săruți un bărbat ca să nu te uite?

-În fața nevestei, nu te va uita în veci!

Alte bancuri amuzante

Schimbare majoră în viață

– De vreo şase luni am renunțat la jocurile de noroc, de patru luni nu am mai băut, iar de două luni nu am mai fumat. Ieri i-am cerut divorțul soției mele.

– Și cu ea ce ai avut?

– Am realizat că nu merită un bărbat ca mine.

Peștișorul de aur

Un tip prinde peștișorul de aur, îl învârtește pe toate părțile și nu știe ce să facă cu el. Peștele nu mai rabdă:

– Hai, omule, pune-ți o dorință!

– Ce fel de dorință?

– Păi, cum să-ți explic… Ieri, de exemplu, m-a prins un bătrânel, m-a rugat să-i dau un milion de euro și eu i-am îndeplinit dorința. Dar tu, ce vrei?

– Adresa lui!

Soția îi trimite un SMS soțului:

Soția: ”Toate ferestrele sunt înghețate, nu se mai deschide niciuna”

Soțul: ”Toarnă multă apă caldă și bate ușor cu un ciocan pe rame”

Soția: ”Acum calculatorul a murit de tot”

O femeie trece pe roşu.

Cazul ajunge la judecătorie, în timpul procesului judecătorul întreabă:

– Ocupaţia?

– Profesoară – spune inculpata.

Judecătorul fericit:

– Ştiti doamnă, de ani de zile aştept ca un profesor să se afle pe banca inculpaţilor.

Către asistent:

– Aduceţi o tablă, câteva kilograme de cretă, iar inculpata să scrie pe tabla de 500 de ori: „Niciodată nu voi mai trece pe roşu!”.

„Ce au vrea să facem împreună în noul an?”

– Iubitule, ce ai vrea să facem împreună în noul an?

– Păi, draga mea, hai să facem ceva ce n-am mai făcut niciodată!

– Ce?

– Eu beau liniştit, iar tu, taci!

O domnişoară este întrebată:

– Când te-ai îndrăgostit prima oară?

– Pe la 16…..

– Şi a doua oara?

– Pe la 16:30….

CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | Vasile și atomii de hidrogen

BANCUL ZILEI | Vasile și atomii de hidrogen