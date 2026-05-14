Prima reacție a fiului lui Leo Iorga, după ce Metallica a cântat o piesă de la Compact pe Arena Națională: ”Mi-au dat lacrimile”

Trupa Metallica a ajuns pentru a cincea oară în România. Concertul a avut loc în Capitală la Arena Națională, miercuri, 13 mai. Ca în fiecare țară, formația rock cântă o piesă specifică statului în care se află. De această dată, piesa pe care au ales-o a fost „Cine ești tu, oare?” din repertoriul Compact. Reacțiile fanilor și nu numai, nu au întârziat să apară.

Metallica este una dintre cele mai cunoscute și apreciate trupe de rock din întreaga lume. Aceștia au ajuns în țara noastră pentru a cincea oară, iar concertul a făcut parte din turneul mondial „M72 World Tour” și a început încă din luna aprilie a anului 2023. Membrii i-au surprins pe cei care au fost prezenți prin interpretarea unei piese românești, lucru pe care îl fac în fiecare țară în care concertează. Selecția melodiei a fost una foarte atentă, așadar, au ales să cânte celebrul hit „Cine ești tu, oare?” de la Compact. Imediat după show, fanii au reacționat în mediul online.

Reacția fiului lui Leo Iorga

Înainte de a cânta piesa românească, chitaristul Robert Trujillo le-a spus fanilor că a lucrat la ea cu câteva minute mai devreme de a urca pe scenă. De asemenea, i-a îndemnat pe fani să fredoneze alături de ei versurile hitului de la Compact. Emoția a fost prezentă în rândul celor prezenți și nu numai. Fiul regretatului artist, Leo Iorga, Edy, a recunoscut că a fost luat prin surprindere, dar și că i-au dat lacrimile imediat ce a auzit că începe melodia.

Am fost în stare de șoc, nu mă așteptam. După ce, în Grecia, cei de la Metallica au cântat Zorba, mă așteptam ca la București să cânte Ciuleandra, nicidecum o piesă rock. Eram acolo, pe stadion, când a început piesa, eram atât de uimit, nu-mi venea să cred. Am trecut prin surprindere, agonie, șoc, mi-au dat lacrimile, a transmis Edy Iorga.

În plus, a declarat pentru Click!, faptul că și-a revenit cu greu după moment. Acesta a mărturisit că în acele clipe s-a gândit la tatăl său, mai ales că a fost o onoare să îi audă piesa cântată de o trupă atât de mare.

Mi-am revenit cu greu, după vreo jumătate de oră. Onoare e puțin spus, în acele momente m-am gândit la tata, m-am uitat spre cer… toată Arena Națională cânta piesa, am trăit un amalgam de sentimente răvășitoare. Cred că eram singurul de pe stadion care a plâns, a declarat el.

