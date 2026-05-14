Dino Muradian, de la pilot, la creatorul chitarelor legendelor muzicii rock. Povestea fabuloasă a românului care lucrează cu membrii trupei Metallica

Există oameni care rămân în spatele scenei și oameni care, fără să urce vreodată pe ea, ajung să influențeze direct felul în care arată marii artiști pe scenă. Din a doua categorie face parte și Dumitru Muradian, cunoscut drept Dino Muradian, un artizan român stabilit în Statele Unite, ale cărui lucrări au ajuns în mâinile unora dintre cei mai mari muzicieni ai planetei, inclusiv membrii formației Metallica. Într-un interviu special pentru CANCAN.RO, tehnicianul în pirografie ne povestește cum a ajuns că colaboreze cu James Hetfield, Kirk Hammett și mulți alții, care astăzi, cântă pe marile scene ale lumii cu instrumente personalizate de el. Povestea este fascinantă și o veți putea citi pe îndelete în rândurile de mai jos.

Povestea lui începe departe de lumea rock-ului. Interesant este că inițial, Dino a fost pilot în România, a terminat Școala de Ofițeri de Aviație de la Bobocu și a părăsit țara în anii ’80, stabilindu-se ulterior în Statele Unite. Arta a venit, inițial, ca o formă de hobby: pirografia, tehnica prin care lemnul este „scris” cu ajutorul căldurii, nu al vopselei sau al sculpturii.

În anii ’90, în Hawaii, hobby-ul s-a transformat într-o direcție de viață și un job în adevăratul sens al cuvântului. A început să vândă lucrări în galerii, iar treptat a ajuns să lucreze direct pe instrumente muzicale: chitare, viori, viole, violoncele, dar și instrumente mai rare precum banjo sau ukulele. Momentul decisiv vine la mijlocul anilor ’90, când intră în contact cu industria marilor producători de instrumente, în special cu ESP Guitars, una dintre companiile de referință în lumea chitarelor electrice. De aici, drumul lui se intersectează cu nume uriașe din rock.

El este românul adorat de membrii trupei Metallica

Designurile nu pornesc dintr-un brief tehnic clasic, ci din concepte vizuale puternice: cranii, simboluri mitologice, animale-simbol, imagini apocaliptice. Una dintre cele mai cunoscute creații și preferata solistului trupei Metallica, implică un craniu de cerb și coarne reinterpretate într-o formă aproape sculpturală, adaptată pe corpul chitarei. Rezultatul? Instrumente care nu mai sunt doar obiecte muzicale, ci extensii vizuale ale show-ului de scenă, admirate de o lume întreagă.

Eu nu mă consider artist, artist în adevăratul înțeles al cuvântului, e altceva. Prima chitară pe care am lucrat-o pentru Hetfield, a fost acum 30 de ani, îți dai seama. Și de atunci am mai lucrat pentru el vreo șase chitare, pentru Kirk Hammett, tot de la Metallica, are și el la două chitare. Și așa s-a nimerit că prin Metallica numele meu a devenit mai cunoscut în lumea asta a instrumentelor muzicale. Eu am lucrat foarte mulți ani și foarte multe instrumente pentru Vasile Gliga de la Reghin, care e cel mai mare producător de viori, viole și violoncele din Europa. Multă lume mă întreabă ce muzicieni din România au instrumente făcute de mine? Niciunul, nu mi-aduc aminte. Doar Gliga. În tehnica asta pe care o folosesc eu, nu se produce niciun fel de gravură. E suprafața lemnului rămâne perfect netedă și chiar lucioasă. Chiar dacă lemnul este ars profund. Pentru că asta este pirogravura, cu un creion electric, care are vârful metalic și foarte încins. Poți să setezi temperatura. Arzi suprafața lemnului. Deci îl folosești ca pe un creion pe o foaie de hârtie. Eu am făcut școala de ofițeri, de mai ori glumesc și că lumea mă întreabă care e educația mea artistică și mereu glumesc cu faptul că școala mea de belle arte s-a întâmplat la școala ofițeri de aviație, la Bobocu, Buzău. Am terminat în 1977 și am fugit din țară în 1983, cu un avion improvizat și am ajuns în Statele Unite. Iar pirografia am făcut-o întotdeauna, ca un hobby, dar s-a întâmplat că în anii 90, când locuiam în Hawaii, pe o altă insulă, am locuit pe Kauai și acolo s-a întâmplat că am început să vând pentru o galerie de arte, am început să îmi vând lucrări și atunci m-am gândit că aș putea să fac o meserie. De unde lucrasem eu, am fost pilot de aviație în România, apoi făceam inginerie civilă în Kauai și pirografia e așa, on the side, știi? Ca un hobby. Și am început să vând și atunci mi-a venit ideea. Și din 1993 am început să lucrez din instrumente muzicale. Tot felul de instrumente muzicale cu coarde. Chitare, vioi, viole, violoncei, contrabas, banjo-uri, mandoline, ukulele, tot felul de instrumente de lemn, coarde, ne spune Dino Muradian.

Dino Muradian: „În 1996 i-am pirografiat prima chitară lui James Hetfield”

Impactul acestor lucrări a depășit rapid zona de atelier. Una dintre chitare a fost vândută la licitație cu peste 61.000 de dolari, semnată de membrii Metallica, devenind piesă de colecție. În mod obișnuit, creațiile sale se tranzacționează între 10.000 și 18.000 de dolari, o piață unde valoarea nu este dată de funcționalitate, ci de unicitate și asocierea cu artiștii. Lista colaborărilor nu se oprește la metal. În portofoliul său apar și nume din blues, precum B.B. King, dar și din zona rock-ului clasic și a virtuozității tehnice, precum George Lynch sau chitaristul clasic Pepe Romero Senior.

La un moment dat am fost contactat de directorul de la ESP Guitars din California și așa am început eu, așa a început relația mea cu ESP Guitars. Se întâmpla și atunci și în prezent ca James Hetfield de la Metallica, să cântecu chitare ESP. Și uite așa am ajuns eu atunci, în 96, cei de la ESP m-au întrebat, dom’le, uite, Hetfield, care cântă cu instrumentele, cu chitarele noastre, vrea să-i lucrezi o chitară. Și uite așa am intrat eu în legătură cu Hetfield, care îmi spunea Dino, vreau ceva înfricoșător. M-am gândit la un craniu, dar el a vrut ceva cu coarne. Și uite așa am ajuns la soluția că să-i pirografiez în craniul de cerb. Cerbul are coarnele alea bogate, extraordinare. Chitara asta era extraordinar de îngustă și de o formă ciudată. Oricum, până la urmă i-am înghesuit coarnele acestui cerb pe chitară și el a înnebunit de plăcere când a primit chitara. Niciodată n-ai să vezi un cerb în realitate care să aibă coarnele atât de înghesuite cum le-am înghesuit eu pe chitara aia. Dar el, ca fapt divers, prima lui chitară, făcută în 1995, el a cântat-o pentru prima dată pe scenă în 1996, a devenit cea mai grozavă chitară, adulată de fani. El are mai multe, dar patru dintre ele sunt pirografiate de mine. Ultima pe care am lucrat-o a fost în decembrie și i-au dat-o în martie, chiar înainte de a începe turneul. Și am crezut că o să o cânte pentru prima dată în Atena, dar pe 9, acum câteva zile, dar nu n-a cântat-o. Și posterul pe care probabil că-l vezi pe internet sau pe Instagram, posterul pentru concertul de la București, reprezintă cei patru cavaleari ai Apocalipsei, pe un background de un craniu uman, îți spun asta pentru că pe ultima lui chitară pe care i-am lucrat-o, asta care probabil o să o cânte la București, design-ul este exact cei patru cavaleri ai Apocalipsei, a mai completat artistul.

„Cea mai scumpă chitară a fost 61.600 de dolari, semnată de membrii trupei Metallica”

Paradoxul central al poveștii românului nostru e interesant, nu este muzician și nu cântă la niciun instrument. Și totuși, cunoaște lumea chitarelor din interiorul ei cel mai intim, acolo unde instrumentul devine identitate, imagine și semnătură vizuală. În aceasă perioadă, Dino ne-a mărturisit că lucrează la un violoncel deosebit, așa cum nu s-a mai văzut, care, cel mai probabil, va ajunge în colecția unui împătimit al pieselor rare.

Am pirografiat și pentru Kirk Hammett, tot de la Metallica. A lucrat o chitară o dată pentru BB King, în anii 90. I-au dat-o cei de la Gibson drept cadou, împlinea 70 de ani atunci. Și i-au dat-o în Memphis, într-o ceremonie. În afară de BB King, Hetfield, Kirk Hammett, mai e și George Lynch care și el cântă cu instrumente ESP. Am lucrat o chitară acustică, clasică, pentru un tip care e considerat numărul 1 în materie de muzică de chitară clasică în lume, Pepe Romero Sr., un tip din Spania care trăiește în America, acum are vreo 80 de ani. Și mai sunt, nu-mi aduc aminte, mulții, am lucrat, în ultimii ani lucrez, cel mai mult lucrez instrumente pentru colecționari.

N-ai idee câți colecționari de instrumente muzicale există în lume și unii extraordinari de bazați, adică oameni pentru care banii nu contează, adică nici nu discută cu mine banii. Mă trimit la accounting, la contabilitatea lor. Cea mai scumpă creație s-a vândut cu 61.600 de dolari. Am lucrat-o pentru ESP Guitars, deci pentru Hetfield, au semnat-o toți în Metallica și a fost licitată la 61.000 de dolari. Dar, în general, chitarile mele se vând așa, între 10 și 18.000 de dolari.

Într-o industrie dominată de sunet, Dino Muradian a ales să lucreze cu imaginea. Iar rezultatul a fost suficient de puternic încât să ajungă în mâinile celor care au definit istoria rock-ului modern. Iar noi avem toate motivele să ne mândrim că România a oferit lumii un artist apreciat de legendele muzicii internaționale.

