Hoții au descoperit noua mină de aur a inteligenței artificiale. Șantierele centrelor de date sunt jefuite pe bandă rulantă

Hoții din Statele Unite vizează tot mai des șantierele unde se construiesc centre de date pentru inteligență artificială, furând cabluri din cupru și echipamente în valoare de milioane de dolari.

Potrivit revistei Vice, doar într-un caz recent au fost recuperate bunuri de aproximativ 1,3 milioane de dolari, iar explozia investițiilor în AI alimentează o nouă piață pentru criminalitatea organizată.

Șantierele centrelor de date sunt jefuite

Anchetatorii americani au recuperat recent, în apropiere de Chicago, două remorci furate care transportau materiale destinate construirii unor centre de date.

Una dintre ele conținea cabluri din cupru în valoare de aproximativ 300.000 de dolari, furate din Alabama, iar cealaltă transporta echipamente de infrastructură estimate la un milion de dolari, sustrase din Florida.

Potrivit Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, furturile de marfă provoacă anual pierderi de aproximativ 35 de miliarde de dolari companiilor americane, iar boom-ul inteligenței artificiale a creat o nouă nișă profitabilă pentru infractori.

Unde apare un centru de date, apar și hoții

Pe măsură ce sunt construite tot mai multe centre de date, acestea atrag și grupări specializate în furtul materialelor valoroase.

Înainte ca serverele să fie instalate, fiecare centru necesită cantități uriașe de cabluri din cupru, instalații electrice și echipamente de infrastructură, toate extrem de căutate pe piața neagră. Fiecare transport reprezintă o nouă oportunitate pentru hoți, care urmăresc șantierele și convoaiele de aprovizionare.

Industria AI creează și efecte neașteptate

Extinderea rapidă a centrelor de date a fost deja criticată din cauza consumului ridicat de energie și apă și a impactului asupra comunităților locale.

Acum însă apare și o consecință mai puțin discutată: dezvoltarea unei noi economii infracționale alimentate de cererea uriașă pentru materiale și echipamente necesare infrastructurii AI.

Revista Vice notează, într-o cheie ironică, că dacă inteligența artificială amenință milioane de locuri de muncă, singurul domeniu care pare să prospere fără întrerupere este furtul de materiale destinate construirii centrelor de date.

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