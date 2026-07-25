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Un preot ortodox a lansat unul dintre cele mai lăudate albume ale anului, demonstrând că utilizarea chitarei electrice nu este de la diavol

De: Diana Cernea 25/07/2026 | 22:10
Un preot ortodox a lansat unul dintre cele mai lăudate albume ale anului, demonstrând că utilizarea chitarei electrice nu este de la diavol
Călugărul care a devenit star, sursa-colaj CANCAN.RO
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Un preot ortodox grec a devenit una dintre cele mai neașteptate revelații ale muzicii experimentale din acest an. Părintele Dionysios Tabakis a lansat „Paradise Metal”, un album înregistrat acasă, care îmbină doom metal, muzică bizantină, dubstep religios și rap bisericesc. Discul a primit o notă mai mare din partea publicației Pitchfork decât albumele trupelor Daft Punk și Aphex Twin.

Potrivit publicației The Guardian, artistul spune că vrea să demonstreze că chitara electrică nu este „instrumentul diavolului”, ci o creație a lui Dumnezeu.

Un preot ortodox care cântă metal

„Chitara a fost făcută de Dumnezeu. Diavolul nu poate crea nimic. Dumnezeu a creat totul”, spune părintele Dionysios Tabakis din apartamentul său din Nafplio, oraș aflat pe coasta Peloponezului, unde locuiește printre icoane și o impresionantă colecție de instrumente muzicale.

În vârstă de 53 de ani, Tabakis este preot hirotonit în Biserica Ortodoxă Greacă, instituție care, în mod tradițional, a privit instrumentele muzicale și muzica laică drept incompatibile cu viața religioasă. Tocmai de aceea, pasiunea sa pentru chitara electrică este privită cu suspiciune.

„Chitara electrică este puțin înțeleasă în Biserică. Mulți cred că este «a diavolului»”, spune el.

Instrumentul său preferat este o chitară Harley Benton R-457 modificată, cumpărată cu doar 135 de euro. Sunetul acesteia, spune preotul, seamănă cu „undele vocii umane”.

Un album înregistrat acasă a cucerit critica internațională

În urmă cu aproximativ patru ani, Dionysios Tabakis a început să înregistreze singur muzică folosind programe de producție pe care le-a învățat de la fiul său. Un vecin l-a învățat să cânte la chitară, iar o tânără pe care a cunoscut-o la biserică și-a înregistrat vocea cu telefonul mobil din camera de cămin.

Rezultatul a fost „Paradise Metal”, un album imposibil de încadrat într-un singur gen muzical. Doom metal, muzică bizantină, techno, rap și dubstep religios coexistă pe același disc.

Una dintre cele mai apreciate piese se numește „Techno într-o mănăstire”. Melodia începe cu întrebarea „Sunteți pregătiți?”, după care explodează într-o combinație de ritmuri electronice și cântări religioase.

Publicația Pitchfork a descris albumul drept „un adevărat teren de joacă muzical” și i-a acordat nota 7,6, adică peste albume considerate deja clasice, precum „Discovery” al trupei Daft Punk sau „Drukqs” semnat de Aphex Twin.

Succesul l-a surprins inclusiv pe artist.

„Nu mi-am dorit niciodată să devin celebru”, spune preotul, care până atunci avea doar aproximativ 4.000 de abonați pe canalul său de YouTube.

Muzica, o punte între generații și o formă de credință

Tabakis spune că nu încearcă să predice prin muzică, ci să creeze o punte între generații. Tocmai de aceea a introdus inclusiv elemente de rap în compozițiile sale, încercând să vorbească pe limba tinerilor.

„A trebuit să găsesc rime. A fost greu. Am căutat pe internet expresii din argou și am făcut ce am putut”, povestește el.

Printre piesele albumului se află și „You’re Flexing Big Time (Church Rap)”, iar o altă melodie, „Bye, Dubai”, este inspirată de conflictele din Orientul Mijlociu și vorbește despre fragilitatea bogăției, evocând imaginea Babilonului din Apocalipsă.

Deși albumul său a devenit un fenomen internațional, părintele spune că nu și-ar abandona niciodată slujirea pentru o carieră muzicală.

„Se spune că un preot este mai presus decât un rege, pentru că poate transforma pâinea în Trupul lui Hristos. Nici măcar un înger nu poate face asta”, afirmă el.

Despre eventualele concerte răspunde în stilul său poetic:

„E ca și cum ai scoate un pește din apă ca să-l plimbi puțin și să ia aer.” Apoi zâmbește și adaugă: „Mă simt foarte stânjenit. Dar dacă asta le aduce bucurie oamenilor, atunci sunt de acord.”

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