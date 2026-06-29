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Ce se poartă în vara lui 2026. Stilul simplu și rafinat care cucerește femeile din întreaga lume

De: Diana Cernea 29/06/2026 | 06:10
Ce se poartă în vara lui 2026. Stilul simplu și rafinat care cucerește femeile din întreaga lume
Tendințele verii 2025, sursa-colaj CANCAN.RO
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Pe măsură ce temperaturile cresc, moda adoptă o abordare mai relaxată și mai naturală. Vara aceasta este dominată de piese confortabile, materiale ușoare și siluete versatile, care combină eleganța discretă cu funcționalitatea. Designerii pun accent pe țesături respirabile, texturi naturale și articole care pot fi purtate cu aceeași ușurință de dimineața până seara.

Inul rămâne vedeta sezonului

În această vară, inul își păstrează statutul de material esențial al garderobei estivale. De la costume lejere și cămăși elegante până la rochii vaporoase, această țesătură continuă să fie apreciată pentru confortul și rafinamentul său.

Case de modă precum Loro Piana, Brunello Cucinelli și Max Mara au inclus în colecțiile lor piese din in cu croieli sofisticate, care oferă o combinație perfectă între eleganță și lejeritate.

Culorile inspirate de Mediterană domină podiumurile

Paleta cromatică a sezonului este construită în jurul nuanțelor naturale și luminoase. Tonurile de ivoire, nisip și bej delicat rămân favoritele verii, însă apar și accente puternice inspirate de peisajele mediteraneene.

Turcoazul, coraiul, teracota și galbenul lămâie aduc energie și prospețime ținutelor estivale. Designeri precum Zimmermann și Dolce & Gabbana au integrat aceste culori vibrante în colecțiile lor, celebrând stilul de viață relaxat al regiunilor de coastă.

Feminitatea revine în prim-plan

Detaliile romantice joacă un rol important în tendințele verii 2026. Broderiile fine, aplicațiile florale, inserțiile din dantelă și drapajele delicate oferă un aer feminin și sofisticat ținutelor.

Rochiile fluide inspirate de creațiile Chloe și estetica elegantă promovată de Giambattista Valli continuă să influențeze garderoba sezonului.

Accesoriile pun accent pe autenticitate

În materie de accesorii, accentul cade pe măiestria artizanală și pe materialele naturale. Gențile împletite, bijuteriile lucrate manual și accesoriile realizate din rafie sau lemn reflectă interesul tot mai mare pentru produsele autentice și sustenabile.

Piese emblematice semnate de Hermes și Loewe demonstrează că tradiția și atenția pentru detalii rămân elemente definitorii ale luxului contemporan.

Moda conștientă câștigă teren

Poate cea mai importantă schimbare observată în această vară este orientarea către moda responsabilă.

Consumatorii caută din ce în ce mai mult piese atemporale, care pot fi purtate mai multe sezoane și integrate ușor în garderobă. Calitatea, versatilitatea și sustenabilitatea devin la fel de importante precum aspectul estetic.

Această tendință încurajează o abordare mai atentă a cumpărăturilor și o investiție mai mare în articole durabile.

Piesele care nu trebuie să lipsească din garderoba verii

O garderobă de vară bine construită începe cu o cămașă din in, ușoară și versatilă, care poate fi purtată atât cu pantaloni eleganți, cât și peste costumul de baie.

Rochia albă vaporoasă rămâne una dintre cele mai reprezentative piese ale sezonului, fiind potrivită atât pentru plimbările de zi, cât și pentru cinele la apus.

Pantalonii din in, în nuanțe neutre precum ivoire, bej sau taupe, oferă echilibrul perfect între confort și rafinament.

Gențile din rafie sau material împletit completează perfect orice ținută estivală, în timp ce sandalele minimaliste din piele și o pereche de ochelari supradimensionați adaugă un plus de stil fără efort.

Eșarfa din mătase rămâne unul dintre accesoriile cele mai versatile ale sezonului, putând fi purtată la gât, în păr sau pe mânerul genții.

Pentru un plus de eleganță discretă, bijuteriile fine din aur se potrivesc perfect cu pielea bronzată și cu materialele naturale care definesc moda verii 2026.

Moda verii 2026: mai puține reguli, mai multă personalitate

Vara aceasta, moda nu mai este despre respectarea strictă a tendințelor, ci despre exprimarea individualității.

Fie că alegi culori îndrăznețe, linii simple și elegante sau accesorii atent lucrate, sezonul te invită să adopți o eleganță naturală și să îți construiești propriul stil cu încredere și autenticitate.

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