Scandal la Royal Ascot, cel mai exclusivist eveniment hipic din Marea Britanie. O vedetă TV a fost refuzată din cauza ținutei

Lizzie Cundy a fost refuzată la intrarea în Royal Ascot, în prima zi a celebrului eveniment hipic, după ce organizatorii ar fi considerat că rochia sa încălca strictul cod vestimentar. Vedeta TV și radio și-a apărat ținuta, susținând că era mai conservatoare decât alte apariții ale sale, dar și-a cerut scuze dacă a ofensat pe cineva.

O apariție care a atras toate privirile

Lizzie Cundy a ajuns marți la Royal Ascot într-o rochie midi crem, cu guler înalt, mâneci lungi și lungime până la genunchi. Deși ținuta părea, la prima vedere, una relativ sobră, materialul din dantelă și efectul transparent au fost considerate nepotrivite pentru regulile stricte ale evenimentului.

Fostul model, în vârstă de 58 de ani, a fost fotografiată în timp ce se îndrepta spre curse, însă ulterior a dezvăluit că nu a reușit să intre la eveniment și că a fost mustrată pentru alegerea vestimentară.

Rochia a fost descrisă drept un model transparent, cu detalii decupate care creau o iluzie de nuditate. Într-un alt material, ținuta a fost prezentată drept o rochie din plasă transparentă, cu o crăpătură îndrăzneață la spate.

Lizzie Cundy și-a apărat ținuta

După incident, Lizzie Cundy a explicat că rochia avea căptușeală și că, în opinia sa, era mai puțin îndrăzneață decât alte ținute purtate anterior.

„Da, am primit o mustrare, dar, de fapt, rochia era mult mai conservatoare decât lucruri pe care le-am purtat în trecut. Avea un guler înalt”, a declarat ea.

Vedeta a adăugat că nu a intenționat să ofenseze pe nimeni.

„Totuși, dacă am ofensat pe cineva, atunci îmi cer scuze”, a spus Lizzie Cundy.

După ce a fost întoarsă din drum marți, aceasta a confirmat că intenționează să revină la Ascot miercuri.

Accesorii de lux și o postare provocatoare înainte de eveniment

Pentru apariția de la Royal Ascot, Lizzie Cundy a asortat rochia crem cu o geantă plic Saint Laurent, un fascinator alb, mare, decorat cu pene, și pantofi mule cu toc, în aceeași nuanță.

Cu doar câteva ore înainte de sosirea la hipodrom, vedeta publicase pe Instagram o fotografie îndrăzneață, în care purta doar fascinatorul și un sutien alb din dantelă.

„Grația nu este ceva ce porți; este ceva ce devii… precum și o câștigătoare astăzi. Luați-vă pălăria și haideți să mergem”, a scris ea în descrierea imaginii.

Postarea a atras reacții din partea prietenilor celebri ai vedetei. Ruth Langsford, cunoscută din emisiunea „Loose Women”, a comentat: „Giddy up”, mesaj însoțit de emoji-uri cu cai.

Regulile stricte de la Royal Ascot

Controversa a readus în atenție codul vestimentar riguros impus la Royal Ascot, unul dintre cele mai elegante și tradiționale evenimente mondene din Marea Britanie.

Regulamentul interzice ținutele transparente sau prea revelatoare. Pentru femei, rochiile și fustele trebuie să ajungă până deasupra genunchiului sau mai jos, iar bretelele trebuie să aibă cel puțin 2,5 centimetri lățime. Rochiile fără bretele, cele cu prindere după gât sau modelele care lasă abdomenul la vedere nu sunt permise.

Pălăriile sunt obligatorii în anumite zone, iar în Royal Enclosure fascinatoarele nu sunt acceptate. În schimb, pălăria sau accesoriul pentru cap trebuie să aibă o bază solidă de cel puțin 10 centimetri în diametru.

Pentru bărbați, codul vestimentar impune joben negru sau gri, alături de ținută formală de dimineață în negru, gri sau bleumarin, completată cu vestă și cravată.

Diferențe între zonele evenimentului

Regulile diferă în funcție de zona în care se află invitații. În Queen Anne Enclosure sunt cerute ținute formale, iar rochiile fără bretele sau cu decolteu Bardot sunt interzise. Pălăriile sunt, de asemenea, obligatorii.

În Village Enclosure se aplică restricții similare privind bretelele și decolteurile, iar organizatorii recomandă pantofi cu platformă sau toc gros în locul stilettelor, din cauza terenului cu iarbă.

În Windsor Enclosure, regulile sunt mai relaxate, fiind încurajate rochiile elegante, salopetele și costumele casual, ideal purtate cu o pălărie sau un fascinator.

Familia regală, prezentă la curse

În aceeași zi, la Royal Ascot au fost prezenți și membri ai familiei regale britanice. Regele Charles și regina Camilla au urmărit cursele din loja regală, alături de Prințesa Regală Anne și de fiul acesteia, Peter Phillips, împreună cu soția sa, Harriet Sperling.

La eveniment a participat și Tom Parker Bowles, fiul reginei Camilla.

De la vacanțe exotice la un nou proiect de afaceri

Apariția de la Ascot vine după ce, în aprilie, Lizzie Cundy și-a etalat garderoba de vară în timpul unei vacanțe în Barbados. Vedeta a pozat atunci într-un costum de baie turcoaz, cu decolteu adânc, în timp ce savura un cocktail și purta ochelari de soare mari, cu lentile închise la culoare.

„Îmi place o Pina bună cu colada mea… Astăzi mă simt într-o formă excelentă, mai ales în acest costum de baie!”, a scris ea atunci.

Dincolo de aparițiile mondene, Lizzie Cundy promovează și un nou proiect de afaceri, Club Tropicana Travel, care pare să ofere consultanță pentru călătorii și pentru dezvoltarea unei afaceri de acasă.

„Sunt atât de încântată să împărtășesc aceste cunoștințe și această pasiune cu voi, pentru a vă ajuta să descoperiți mai mult din lume… și, dacă vi se potrivește, să vă arăt cum ați putea construi ceva al vostru pe lângă aceasta”, a transmis ea pe site-ul său.

O controversă între stil personal și protocol

Incidentul a transformat rapid numele lui Lizzie Cundy într-un subiect intens discutat în mediul online. Susținătorii au remarcat că vedeta și-a apărat ținuta și a susținut că rochia era căptușită, în timp ce criticii au subliniat că Royal Ascot interzice de mult timp materialele transparente și ținutele considerate prea provocatoare.

Cazul a scos din nou la iveală tensiunea dintre libertatea de exprimare prin modă și respectarea protocolului la evenimentele cu tradiție.

Cert este că Lizzie Cundy a fost oprită la intrarea în Royal Ascot, și-a cerut scuze dacă a ofensat pe cineva și a promis că va reveni la eveniment a doua zi.

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