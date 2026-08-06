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Campion mondial ajuns după gratii. Petrică Paraschiv, reîncarcerat la Rahova după o nouă condamnare

De: David Ioan 06/08/2026 | 12:37
Campion mondial ajuns după gratii. Petrică Paraschiv, reîncarcerat la Rahova după o nouă condamnare
Campion mondial ajuns după gratii. Petrică Paraschiv, reîncarcerat la Rahova după o nouă condamnare
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Petrică Paraschiv, fost campion mondial la box profesionist și una dintre figurile marcante ale sportului românesc din anii ’90, a ajuns din nou în spatele gratiilor, fiind reîncarcerat la Penitenciarul Rahova, în regim de maximă siguranță. Fostul pugilist execută o pedeapsă grea pentru tentativă de omor, după o serie de probleme penale care au urmat carierei sale sportive.

După performanța istorică din 1995, când a devenit primul român campion mondial la profesioniști, Paraschiv a intrat treptat într-o spirală infracțională. A început cu furturi din buzunare, fiind surprins în flagrant în mijloacele de transport în comun, iar ulterior a trecut la fapte mult mai grave. Procurorii DIICOT l-au acuzat că, împreună cu mai mulți complici, alimenta zona centrală a Capitalei cu heroină și metadonă, implicându-se în traficul de droguri de mare risc.

Campion mondial ajuns după gratii

Conform Gândul, cariera sa infracțională a continuat cu un episod violent care a avut loc pe 26 august 2022, la intersecția dintre Splaiul Unirii și Șoseaua Mihai Bravu. Surse judiciare au indicat că incidentul ar fi reprezentat o reglare de conturi între Paraschiv și un lider al clanului Cocalarilor, conflict în care au intervenit zeci de persoane înarmate cu macete, cuțite, bâte și topoare. În timpul încăierării, fostul boxer ar fi înjunghiat un bărbat, iar mai multe persoane au fost rănite, alături de autoturisme avariate.

Poliția Capitalei a transmis atunci:

„În dimineaţa zilei de 26.08.2022, în jurul orei 00.30, pe fondul unei stări conflictuale anterioare, membrii a două grupuri de aproximativ 11, respectiv 13 persoane, s-au întâlnit în municipiul Bucureşti, la intersecţia dintre Splaiul Unirii şi Şoseaua Mihai Bravu şi au participat la o încăierare în cadrul căreia s-au agresat reciproc folosind obiecte contondente şi arme albe (bâte, ţevi metalice, topoare, cuţite, macete), evenimentul soldându-se cu avarierea mai multor autovehicule aparţinând celor implicaţi, precum şi rănirea mai multor persoane din cele două grupuri”.

Petrică Paraschiv, reîncarcerat la Rahova după o nouă condamnare

Surse judiciare au precizat că Paraschiv a primit o condamnare de 11 ani de închisoare. După o perioadă în care ar fi beneficiat de întreruperea executării pedepsei, acesta a fost reîncarcerat recent la Penitenciarul Rahova, unde ar mai avea de executat aproximativ cinci ani.

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