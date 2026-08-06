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Puțini români își mai permit să meargă în vacanță! Hotelierii sunt disperați

De: Emanuela Cristescu 06/08/2026 | 12:31
Puțini români își mai permit să meargă în vacanță! Hotelierii sunt disperați
Puțini români își mai permit să meargă în vacanță! Hotelierii sunt disperați
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Vacanțele par să fi devenit un lux pentru tot mai mulți români. Chiar în plin sezon, hotelurile și pensiunile au început să simtă lipsa turiștilor, iar cele mai noi cifre arată că numărul celor care își fac bagajele pentru concediu este în scădere. Proprietarii unităților de cazare sunt disperați.

Turismul din România traversează o perioadă dificilă, iar cifrele publicate pentru prima jumătate a anului 2026 confirmă tendința descendentă. Față de aceeași perioadă din 2025, numărul persoanelor care s-au cazat în hoteluri, pensiuni și alte structuri turistice s-a redus cu 4,1%, în timp ce numărul înnoptărilor a coborât și mai mult, cu 6,7%.

Vacanțele au devenit un lux pentru români

Declinul s-a văzut și în luna iunie. În total, aproximativ 1,27 milioane de persoane au fost cazate în unități turistice, cu 2,5% mai puține decât în aceeași lună a anului trecut. Cei mai mulți au fost turiști români, care au reprezentat 78,6% din total, în timp ce vizitatorii veniți din străinătate au avut o pondere de 21,4%.

Nici durata concediilor nu mai este aceeași. În luna iunie au fost înregistrate aproape 2,68 milioane de înnoptări, cu 5,7% mai puține comparativ cu anul trecut. Românii au continuat să reprezinte majoritatea celor cazați, însă au rămas, în medie, doar 2,1 zile. Turiștii străini au avut o durată medie a sejurului de două zile.

Puțini români își mai permit să meargă în vacanță! Hotelierii sunt disperați
Puțini români își mai permit să meargă în vacanță! Hotelierii sunt disperați

Un alt indicator care ridică semne de întrebare este gradul de ocupare al unităților de cazare. În iunie, doar 26,7% dintre locurile disponibile au fost ocupate, procent cu 3,4 puncte mai mic decât în aceeași perioadă din 2025. Pentru hotelieri, aceste cifre se traduc prin camere goale și încasări mai mici într-o perioadă care, în mod normal, ar trebui să aducă un aflux important de turiști.

Situația nu este mai bună nici dacă sunt analizate datele pentru întregul prim semestru. În perioada ianuarie-iunie 2026, peste 5,55 milioane de persoane au fost înregistrate în structurile de cazare, însă numărul este mai mic decât cel raportat în primele șase luni ale anului trecut. Totodată, peste 10,8 milioane de înnoptări au fost contabilizate în această perioadă, în scădere cu 6,7%.

Un an complicat pentru turismul românesc

Românii continuă să reprezinte grosul turiștilor, cu aproape 79% din totalul sosirilor, însă durata medie a sejurului rămâne redusă, de numai 1,9 zile. În schimb, turiștii străini petrec în medie 2,1 zile în România.

În ceea ce privește destinațiile preferate, Capitala rămâne lider detașat, cu peste 931.000 de sosiri în primele șase luni ale anului. Urmează Brașov, cu aproape 593.000 de turiști, și Constanța, care a atras peste 364.000 de vizitatori. Același clasament se păstrează și în privința numărului de înnoptări.

Chiar dacă românii au călătorit mai puțin, interesul turiștilor străini pentru România s-a menținut. Cei mai mulți vizitatori veniți din afara țării au fost din Germania, cu 114,8 mii de persoane, urmați de Italia, cu 105,7 mii, și Statele Unite ale Americii, de unde au sosit 78,8 mii de turiști.

Datele arată clar că 2026 este un an complicat pentru turismul românesc. Scăderea numărului de turiști și a gradului de ocupare pune presiune pe hotelieri, care speră ca lunile următoare să aducă o revenire și să reducă pierderile înregistrate până acum.

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